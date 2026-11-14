Doi tineri locuiesc în New York fără să plătească chirie și îi învață și pe alții cum să facă același lucru

3 minute de citit Publicat la 08:00 14 Noi 2026 Modificat la 08:00 14 Noi 2026

Cei doi trăiesc în Manhattan fără să plătească niciun dolar pentru locuință. Foto: Getty Images

Să locuiești în New York fără să plătești chirie poate părea imposibil, mai ales într-un oraș în care prețurile locuințelor sunt extrem de ridicate. Pentru Allison Bracken și partenerul ei, însă, aceasta este realitatea de zi cu zi. Cei doi trăiesc în Manhattan fără să plătească niciun dolar pentru locuință, după ce au transformat un autobuz școlar de 12 metri într-o casă complet utilată, potrivit Mirror.

Cuplul locuiește în vehicul alături de cei doi câini ai familiei, Ricky și Mr Lahey. Cei doi au prezentat pe rețelele sociale interiorul autobuzului, transformat într-un spațiu modern, în care spun că au tot ce le trebuie pentru o viață confortabilă în metropola americană și că alți oameni ar putea să procedeze la fel ca ei.

Cum au transformat un autobuz școlar într-o locuință

La prima vedere, nimic nu mai amintește de un autobuz școlar obișnuit. Interiorul a fost amenajat astfel încât să includă toate facilitățile unei locuințe, de la bucătărie și zonă de luat masa până la dormitor și baie.

„Avem o bucătărie complet utilată”, a explicat Allison în videoclipul publicat online.

Spațiul include și o masă de dining cu compartimente ascunse pentru depozitare, o sobă pe lemne, un birou care poate fi folosit atât pentru muncă, cât și pentru jocuri video, dar și o canapea care se transformă într-un pat matrimonial pentru oaspeți.

Cei doi au amenajat inclusiv o mică grădină hidroponică, unde cultivă legume și plante aromatice. Este o soluție prin care pot avea la îndemână produse proaspete și, în același timp, pot reduce o parte dintre cheltuielile zilnice.

Autobuzul este echipat și cu un sistem de încălzire pe bază de propan. Pe unul dintre pereți, cuplul a montat o hartă pe care marchează locurile vizitate de-a lungul timpului. Avantajul unei astfel de locuințe este că se pot muta oricând, fără să fie nevoiți să renunțe la confortul de acasă.

Au inclusiv baie cu cadă și dormitor cu dressing

În partea din spate a autobuzului se află dormitorul principal, amenajat cu spații de depozitare și dressinguri în care cei doi își păstrează hainele și lucrurile personale.

Deasupra patului este montată o unitate de aer condiționat, care poate fi folosită și pentru încălzire, în funcție de sezon.

Nici baia nu lipsește. Aceasta este prevăzută cu toate dotările necesare, inclusiv o cadă de dimensiuni normale, un detaliu greu de imaginat într-un vehicul transformat în locuință.

În total, spațiul amenajat de cei doi are aproximativ 25 de metri pătrați. Allison spune că suprafața este chiar mai mare decât cea a multor apartamente din New York.

„Cu cei aproximativ 25 de metri pătrați ai locuinței noastre, avem mai mult spațiu decât în majoritatea apartamentelor din New York. Avem tot ce ne trebuie pentru a trăi confortabil în Big Apple”, a povestit aceasta.

Cum reușesc să locuiască fără chirie în New York

Povestea celor doi a stârnit numeroase reacții pe rețelele sociale. Mulți utilizatori au fost impresionați de felul în care a fost amenajat autobuzul și au spus că stilul lor de viață pare o adevărată aventură.

Alții au ridicat însă problema siguranței și au întrebat dacă nu se tem de eventuale spargeri. Allison a susținut că autobuzul este la fel de sigur ca o locuință obișnuită.

O altă întrebare a vizat costurile de parcare și eventualele amenzi, având în vedere că cei doi locuiesc într-un vehicul într-unul dintre cele mai aglomerate orașe din lume. Allison a răspuns că, până acum, nu au avut probleme.

De altfel, traiul într-un autobuz amenajat nu înseamnă că toate cheltuielile dispar. Chiar dacă nu plătesc chirie, cei doi trebuie să țină cont de regulile de parcare și de costurile asociate.

Potrivit informațiilor publicate de Escape Camper Vans, vehiculele comerciale, inclusiv autorulotele și camionetele amenajate pentru locuit, pot staționa în locurile de parcare din oraș pentru cel mult 24 de ore, conform regulii generale menționate de companie.

Prin urmare, un astfel de stil de viață presupune organizare și atenție la regulile locale. Pentru Allison și partenerul ei, avantajele par însă să cântărească mai mult: nu plătesc chirie, au propria locuință și se pot bucura de libertatea de a călători oriunde își doresc.