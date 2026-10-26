Donald Trump i-a lăudat lui Nicki Minaj „fundul superb” în timpul unui discurs la un miting: „E greu să nu-l remarci”

Donald Trump i-a lăudat lui Nicki Minaj „fundul superb” în timpul unui discurs la un miting FOTO: Getty Images

Rapperița Nicki Minaj a devenit una dintre cele mai înfocate susținătoare ale președintelui american Donald Trump, iar acesta a găsit o modalitate aparte de a-i răsplăti loialitatea.

În timp ce ținea un discurs la un miting organizat sâmbătă în Michigan, Trump, care călătorise alături de Minaj la bordul aeronavei prezidențiale Air Force One până la arena McMorran Place din Port Huron, a făcut următoarea remarcă spontană: „Apropo, tocmai am văzut un fund absolut superb - al lui Nicki Minaj. E greu să nu-l remarci”, potrivit Entertainment Weekly.

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Până și Trump și-a dat seama că remarca a fost deplasată. „Bine, o să mă întorc la... Îmi pare rău”, le-a spus el spectatorilor care îl aclamau. „Sper că Nicki nu s-a simțit jignită, dar noi o iubim pe Nicki. Este alături de noi de multă vreme”.

Trump: I looked at one hell of a beautiful ass before, Nicki Minaj. That's hard to miss. Stand up. https://t.co/5UJQ6gEBTO — Headquarters (@HQNewsNow) October 25, 2026

Nu este prima dată când Trump face astfel de afirmați. Recent, i-a adresat același complimenr unuia dintre aliații săi politici.

„M-am uitat la fundul lui. Nu am mai făcut asta niciodată în cazul unui bărbat. Asta rămâne între noi - în cazul femeilor, da. În cazul bărbaților, nu”, a declarat Trump marți, la un miting din Greenville, Carolina de Nord. El vorbea despre Jon Husted, senator republican din Ohio, care a fost ales în 2025 pentru a ocupa locul rămas vacant după ce JD Vance a devenit vicepreședinte și care candidează în prezent pentru realegere.

„Îi studiez corpul. Nu am mai studiat niciodată corpul unui bărbat. Nu e genul meu. Desigur, nu e nimic în neregulă cu asta”.

După mitingul din weekend, unii dintre cei mai apropiați aliați ai președintelui au început chiar să vehiculeze posibilitatea ca Minaj să primească o funcție în administrația Trump.

Directorul pentru comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, a distribuit duminică pe rețelele sociale un videoclip în care Minaj laudă entuziast strategia de politică externă a lui Trump, în timp ce se află la bordul aeronavei Air Force One. Postarea era însoțită de mesajul: „Doamnelor și domnilor, cred că am găsit-o pe noua secretară de presă a Casei Albe!”.

Contul oficial „Trump War Room” a susținut această idee, distribuind videoclipul și scriind: „Secretara de presă [Nicki Minaj] - parcă sună bine!”.

Minaj a devenit o susținătoare vocală a celui de-al 47-lea președinte al Statelor Unite în 2025. Însă ea vorbea în termeni pozitivi despre omul de afaceri devenit vedetă de reality-show și, ulterior, politician încă din 2010.

În noiembrie, artista nominalizată la premiile Grammy a distribuit un videoclip oficial al Casei Albe pe TikTok, care prezenta realizările lui Trump în timpul mandatului său și avea ca fundal piesa ei de succes din 2012, „Beez in the Trap”.

De atunci, ea s-a lăudat că a fost aleasă printre beneficiarii așa-numitelor „Trump Gold Cards” ale președintelui, care pretind că oferă imediat cetățenia persoanelor fără statut legal de imigrare.

În mai, Minaj a dezvăluit că a decis în cele din urmă să își declare public sprijinul pentru Trump anul trecut, după ce locuința ei din Los Angeles a fost percheziționată de o echipă SWAT. Când, potrivit afirmațiilor sale, i-a cerut ajutor guvernatorului democrat al Californiei, Gavin Newsom, acesta „m-a ignorat complet, în ciuda tuturor banilor pe care i-am plătit pe taxe”.