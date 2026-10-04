Două femei au fost concediate după 44 de ani de muncă. Acum vor primi peste 23.000 de euro

1 minut de citit Publicat la 12:00 04 Oct 2026 Modificat la 12:00 04 Oct 2026

Angajatorul a achitat celor două foste angajate un total de 23.700 de euro. Foto: Getty Images

Două angajate din sectorul comercial, care au lucrat timp de 44 de ani în aceeași companie din districtul Melk, Austria Inferioara, au descoperit că, în urma concedierii, nu le fuseseră calculate corect toate drepturile bănești. După intervenția Camerei Muncii din Austria Inferioară, fostul angajator le-a plătit încă 23.700 de euro, potrivit 5min.at.

Cele două femei au fost concediate după 44 de ani petrecuți în aceeași unitate. Problemele au apărut la momentul întocmirii deconturilor finale, când au observat diferențe în calculul indemnizațiilor de concediere.

Potrivit Camerei Muncii din Austria Inferioară (AK Niederösterreich), situația era legată de drepturile acumulate în cadrul vechiului sistem de indemnizație, cunoscut sub denumirea de „Abfertigung alt”.

Banii fuseseră puși în conturi de economii

La momentul preluării companiei în care lucrau, cele două angajate au trecut, potrivit AK, în noul sistem de indemnizații, „Abfertigung neu”. Drepturile acumulate până atunci în vechiul sistem au fost transferate și depuse în conturi de economii.

Ani mai târziu, când femeile au fost concediate, în calculele finale au apărut însă exact sumele care fuseseră depuse inițial în acele fonduri.

Camera Muncii susține că în calcul nu fuseseră luate în considerare în mod corespunzător nici impozitul pe salariu, nici evoluția veniturilor de-a lungul anilor.

„Este ca și cum ai avea bani la bancă, iar după 17 ani ai primi înapoi exact aceeași sumă, fără dobândă”, a explicat Peter Reiter, directorul filialei locale a Camerei Muncii.

Reprezentanții instituției au verificat situația și au intervenit pe lângă angajator pentru recalcularea sumelor datorate.

Angajatorul a plătit încă 23.700 de euro

Demersul Camerei Muncii s-a încheiat cu succes. Potrivit AK, angajatorul a achitat celor două foste angajate un total de 23.700 de euro.

Una dintre femei a primit suplimentar 14.000 de euro, iar cealaltă 9.700 de euro.

Astfel, după încetarea raporturilor de muncă, cele două angajate și-au recuperat și diferențele pe care Camera Muncii le considera drepturi salariale încă neachitate.