Elon Musk s-a despărţit brusc de partenera lui, iar aceasta a dezvăluit totul pe X. În urmă cu o săptămână, încă îi spunea „Te iubesc”

Elon Musk, cel mai bogat om din lume, s-a despărțit brusc de partenera sa actuală, Shivon Zilis, mama a 4 dintre cei 14 copii ai miliardarului. Sursa foto: Getty Images

Elon Musk, cel mai bogat om din lume, s-a despărțit brusc de partenera sa actuală, Shivon Zilis, mama a 4 dintre cei 14 copii ai miliardarului. Aceasta a dezvăluit pe platforma X că miliardarul s-a despărţit de ea deşi în urmă cu doar o săptămână, încă îi spunea „Te iubesc”. Mesajul acesteia a fost însă fără resentimente: „Îi voi dori mereu să fie fericit”.

Elon Musk a avut dintotdeauna relații complicate cu femeile și o obsesie pentru a avea copii. Miliardarul, care a afirmat cândva că „empatia este slăbiciunea fundamentală a Occidentului”, o remarcă făcută în urmă cu un an, în timpul unei discuții la podcastul lui Joe Rogan, a ajuns din nou în atenția publicului, relatează La Repubblica.

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Miliardarul s-a despărțit brusc de partenera sa actuală, Shivon Zilis, mama a patru dintre cei 14 copii ai săi, proveniți din relații cu femei diferite, dintre care unul a murit la scurt timp după naștere, iar un altul nu a fost niciodată recunoscut oficial. Fosta parteneră a lui Musk, directoare la Neuralink, în vârstă de 40 de ani, a anunțat ea însăși vestea, explicând într-o postare amplă pe X, platforma de socializare a lui Musk, că antreprenorul născut în Africa de Sud a trecut „de la a spune «te iubesc» la a-și lua rămas-bun, fără niciun avertisment, în decurs de o singură săptămână”.

Contul lui Shivon de pe X

Cunoscându-l foarte bine, femeia a precizat faptul că nu îi poartă pică fostului partener: „Sunt rănită, dar țin enorm la E și îi voi susține mereu fericirea”, a scris aceasta. În plus, şi-a exprimat satisfacția de a fi putut să-i arate celui care acum îi este fost partener cum este să fii „înțeles profund, îngrijit și iubit cu seninătate, stabilitate și tandrețe”, mai ales având în vedere „natura tumultuoasă” a tinereții sale și „sufletul său adesea chinuit”.

În postare, aceasta a explicat în continuare că, prin intermediul celor patru copii ai lor, gemenii Strider și Azure (născuți în noiembrie 2021), fiica Arcadia (născută la începutul anului 2024) și micuțul Seldon Lycurgus (născut în februarie 2025) , „acele ființe minunate pe care le-am creat împreună și care fac ca fiecare zi din viața mea să fie cea mai bună de până acum”, a reușit să-i ofere „un refugiu sigur, plin de bucurie și iubire, unde ne bucuram mereu să-l vedem întorcându-se; un contrast față de existența sa conflictuală și o alternativă necesară la câmpul de luptă, un loc în care să-și reîncarce inima și sufletul cu cea mai profundă și stabilă formă de iubire pe care o poate oferi această lume, în speranța de a lăsa o amprentă pozitivă și durabilă”.

It’s hard to go from in love to let go in a week with no warning, but that’s just how it is sometimes ??‍♀️ I feel happy that I got to show Elon how it feels to be deeply understood, nurtured, and peacefully loved with stability and gentleness. Given the tumultuous nature of his early life, his often tortured soul, and how hard he fights for humanity I wanted him to feel the deepest and most stable form of love this world can provide. My heart is full knowing I got to do that, and I hope it leaves a lasting good effect. We were always his safe space. A place where all of us were overjoyed to see him and one that was always full of happiness and love, not war, in contrast to his otherwise militant existence (a needed break from the battlefield where he could recharge his heart and soul before heading back out) I loved being that counterbalancing place of safety, sense of calm, and love — and delighted in bringing a smile back to his face when he was down. I will miss him dearly. I’ve loved him more than life itself and he’s taught me 100 lifetimes of knowledge and made my cup overflow with life meaning, so there is a lot of loss, but luckily we created four beautiful little loves of my life ❤️❤️❤️❤️ I am so beyond grateful for our children and they make every single day the best day of my life! I do hope and pray he and I can be great friends and coparents. I’m hurting, but care deeply about E and will always be cheering for his happiness. God speed, Elon, the world is lucky to have you. — Shivon Zilis (@shivon) October 2, 2026

Ultimul mesaj

Evident, nu a fost suficient. Deși a declarat că l-a „iubit pe Elon mai mult decât propria viață” și și-a exprimat recunoștința pentru ceea ce el împărtășise cu ea „cunoștințe echivalente cu 100 de vieți”, promițând totodată că îi va „dori mereu fericirea”, Shivon Zilis l-a expus în același timp în văzul tuturor, dezvăluindu-i nestatornicia prin publicarea unei capturi de ecran cu ultimele lor mesaje, schimbate cu doar o săptămână înainte. „A fost minunat să ne vedem la micul dejun. Te iubesc”, îi scrisese ea. Musk îi răspunsese: „Și eu te iubesc”, recunoscând totodată că nu știa că și partenerii erau invitați la cina de la Casa Albă din 24 septembrie – găzduită de președintele Donald Trump în onoarea omologului său chinez, Xi Jinping. Miliardarul a explicat: „Dacă aș fi știut, te-aș fi luat cu mine”. A fost un gest de considerație la care ea a răspuns cu recunoștință: „O, asta înseamnă enorm pentru mine. Mulțumesc ❤️”

Cei doi s-au cunoscut în 2015, în timp ce lucrau împreună la proiectul OpenAI, pe care Musk l-a cofondat și l-a finanțat parțial. La acea vreme, Zilis făcea parte din consiliul de administrație. Relația lor a fost ținută secretă multă vreme, de aceea, când s-au născut gemenii, nimeni nu știa că sunt copiii lui Musk până când un articol din Business Insider a dezvăluit vestea.

Musk și femeile

Relațiile cu femeile ale fondatorului Tesla, SpaceX și Neuralink sunt de notorietate pentru complexitatea lor, un aspect relatat recent de prima sa soție, scriitoarea canadiană Justine Wilson (căsătorită cu el între anii 2000 și 2008), cu ocazia lansării documentarului „Musk”, prezentat în premieră la Festivalul de Film de la Veneția luna trecută. „Mă simțeam nesemnificativă lângă el. Îmi sublinia mereu neajunsurile”, a declarat mama a șase dintre copiii săi: gemenii Griffin și Vivian, în vârstă de 22 de ani (aceasta din urmă, născută Xavier, este fiica transgen a lui Musk, aflată de multă vreme în conflict cu tatăl care a renegat-o), tripleții Kai, Saxon și Damian, în vârstă de 20 de ani, și un fiu, Nevada Alexander, care a încetat din viață la vârsta de 10 săptămâni, în 2002.

Din viața miliardarului a făcut parte și actrița britanică Talulah Riley, cu care s-a căsătorit de două ori, prima dată în 2010 și, după un divorț în 2012, din nou în 2013 (înainte de a se despărți definitiv în 2016). Între 2018 și 2021, a avut o relație furtunoasă, „fluidă” și marcată de despărțiri și împăcări repetate cu artista canadiană Grimes (născută Claire Boucher). Împreună, au avut alți trei copii: X Æ A-Xii, copilul pe care Musk l-a adus în Biroul Oval, Exa Dark Sideræl și Techno Mechanicus. De asemenea, a avut un copil cu influencerița de extremă-dreapta Ashley St. Clair, deși nu a recunoscut copilul.

Obsesia de a avea copii

Obsesia de a avea copii face parte din viziunea miliardarului asupra lumii. De asemenea, cel mai bogat om din lume visează ca întreaga sa familie extinsă să locuiască împreună într-un fel de complex rezidențial privat. Deși relațiile sale cu Grimes și Shivon Zilis s-au suprapus în mare măsură, s-a spus mereu că cele două femei se înțeleg bine. Chiar Grimes a afirmat acest lucru pe X, în urmă cu câțiva ani: „Ne respectăm profund reciproc; ne bucurăm să fim prietene și să ne creștem copiii împreună. Ne dorim doar ce e mai bun pentru ei.”