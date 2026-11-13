Familia miliardarului Nicky Oppenheimer a transformat 43 de foste ferme într-o rezervație de 292.000 de acri, într-un deșert din Africa

4 minute de citit Publicat la 14:18 13 Noi 2026 Modificat la 14:18 13 Noi 2026

Rezervația Tswalu Kalahari din Africa de Sud. Sursa foto: Getty Images

Familia miliardarului Nicky Oppenheimer a contribuit la transformarea a 43 de foste ferme de vite și oi din Africa de Sud în Rezervația Tswalu Kalahari, cu o suprafață de 118.000 de hectare, una dintre cele mai mari zone sălbatice protejate în regim privat din țară. Proiectul de conservare a început sub conducerea lui Stephen Boler, care a achiziționat terenurile în 1995 și a început să refacă peisajul degradat. După moartea lui Boler, în 1999, familia Oppenheimer a preluat proprietatea și a continuat viziunea acestuia de a reda terenului starea sa naturală.

Astăzi, rezervația adăpostește o faună diversă specifică regiunii Kalahari, protejează biodiversitatea și utilizează turismul sustenabil pentru a finanța eforturile de conservare pe termen lung, potrivit Times of India.

Cum a transformat familia lui Nicky Oppenheimer 43 de ferme într-o rezervație naturală

Terenul care formează în prezent Rezervația Tswalu Kalahari a fost inițial amenajat prin comasarea unor ferme de creștere a vitelor, primele încercări de exploatare comercială a acestuia datând din secolul al XIX-lea.

În 1995, englezul Stephen Boler a achiziționat grupul de ferme și a numit proprietatea Tswalu. În următorii doi ani, acesta a adăugat încă 28 de ferme și a început procesul de refacere a peisajului.

Potrivit publicației Tswalu „Celebrating Tswalu's Living Heritage”, activitatea lui Boler a inclus demolarea clădirilor abandonate, îndepărtarea gardurilor și a altor infrastructuri nedorite, precum și reintroducerea speciilor de animale sălbatice indigene din Kalahari.

Eforturile sale au inclus și reintroducerea unor specii precum rinocerul negru și leul cu coamă neagră. Potrivit prezentării rezervației, înainte de începerea lucrărilor de refacere, peisajul fusese afectat de creșterea vitelor și de lipsa întreținerii.

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Cum a ajuns familia lui Nicky Oppenheimer să cumpere fermele din Africa de Sud

O întâlnire dintre Stephen Boler și miliardarul Nicky Oppenheimer, în 1999, a avut un rol important în stabilirea viitorului proprietății.

Oppenheimer a vizitat Tswalu la invitația lui Boler și și-a amintit că a fost fascinat de peisajul regiunii Kalahari și de întinderile sale vaste. Potrivit rezervației, Boler înregistrase deja progrese considerabile în transformarea proprietății înainte de întâlnirea celor doi.

După moartea lui Boler, în 1999, testamentul acestuia prevedea ca întreaga proprietate să fie oferită familiei Oppenheimer, în speranța că aceasta va continua activitatea de conservare pe care el o începuse.

Nicky Oppenheimer și-a asumat această responsabilitate și a continuat proiectul.

Reprezentanții rezervației precizează că achizițiile ulterioare de terenuri realizate de familie au dus la formarea unei proprietăți alcătuite din 43 de foste ferme de creștere a vitelor și oilor.

Referindu-se la angajamentul pe termen lung față de conservarea naturii, Oppenheimer a declarat: „Activitatea de conservare de aici nu se va opri niciodată”.

Cât de mare este Rezervația Tswalu Kalahari și ce animale sălbatice protejează

Rezervația Tswalu Kalahari se întinde pe 118.000 de hectare (292.000 de acri) de teren sălbatic privat, în sudul regiunii Kalahari.

Potrivit informațiilor oficiale destinate vizitatorilor, aceasta este cea mai mare rezervație privată de animale sălbatice din Africa de Sud.

Rezervația oferă habitat pentru numeroase specii, printre care lei cu coamă neagră, rinoceri negri de deșert, câini sălbatici africani, rinoceri albi și gheparzi.

Importanța proprietății pentru conservarea naturii a fost recunoscută oficial în 2014, când Tswalu a fost desemnată arie protejată.

Reprezentanții rezervației afirmă că aceasta a devenit între timp un contributor important la conservarea speciilor și un rezervor de diversitate genetică.

Cercetarea reprezintă, de asemenea, o componentă esențială a programului de conservare. Proiectele desfășurate prin intermediul Fundației Tswalu se concentrează pe înțelegerea speciilor pe cale de dispariție și pe furnizarea de informații care să contribuie la gestionarea ecologică a rezervației.

Cum contribuie ecoturismul la conservarea naturii în Rezervația Tswalu Kalahari

Pe lângă activitățile sale de conservare, Tswalu funcționează ca destinație de ecoturism cu impact redus asupra mediului și servicii turistice premium.

Potrivit informațiilor oficiale, veniturile obținute din cazarea turiștilor contribuie la acoperirea costurilor de administrare a acestei zone protejate private.

Vizitatorii pot explora rezervația prin experiențe de safari organizate exclusiv cu ghid privat. Fiecare rezervare beneficiază de un vehicul, un ghid și un specialist în urmărirea animalelor.

Rezervația dispune de trei tabere de safari: Loapi, The Motse și Tarkuni.

Programul destinat vizitatorilor include excursii pentru observarea animalelor sălbatice, plimbări în natură, tururi pentru descoperirea picturilor rupestre, urmărirea animalelor, observarea păsărilor și ocazii de a întâlni suricate obișnuite cu prezența oamenilor.

Oaspeții pot afla, de asemenea, mai multe despre cercetările desfășurate prin intermediul Fundației Tswalu.

Potrivit reprezentanților rezervației, alegerea unui sejur la Tswalu le permite turiștilor să contribuie direct la activitățile de conservare, care urmăresc protejarea ecosistemului Kalahari și combaterea pierderii biodiversității.

Cine este Nicky Oppenheimer

Nicky Oppenheimer (Nicholas Frank Oppenheimer) este un miliardar sud-african, om de afaceri și filantrop, cunoscut pentru legătura sa cu industria mondială a diamantelor și pentru implicarea în proiecte de conservare a naturii din Africa. Născut la 8 iunie 1945, în Johannesburg, provine dintr-una dintre cele mai bogate familii din Africa de Sud, care a construit un adevărat imperiu în industria minieră și a diamantelor.

A condus compania De Beers între 1998 și 2012, în calitate de președinte, iar în 2012 familia sa și-a vândut participația de 40% din companie către grupul minier Anglo American, pentru aproximativ 5,1 miliarde de dolari.

Astăzi, Oppenheimer este cunoscut atât pentru averea construită în industria diamantelor, cât și pentru investițiile și implicarea familiei sale în conservarea naturii africane.