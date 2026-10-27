Fiul lui Trump a mers la vânătoare de argali în Mongolia cu un om de afaceri rus, apropiat de Kremlin. Cine este Umar Kremliov

Donald Trump Jr. și soția lui (foto stânga). Fiul președintelui american a vânat argali (foto dreapta) în Mongolia cu Umar Kremliov, om de afaceri rus FOTO: Getty Images

Omul de afaceri Umar Kremliov, apropiat de Kremlin și cu antecedente penale, președintele Asociației Internaționale de Box (IBA), s-a împrietenit atât de mult cu fiul președintelui SUA, încât nu doar că i-a plătit nunta, ci a și mers cu el la vânătoare în Mongolia.

Donald Trump Jr. a petrecut acolo aproximativ o săptămână și a împușcat un argali - o oaie sălbatică de munte din Altai, inclusă în Cartea Roșie Internațională (această specie este considerată cea mai mare oaie sălbatică din lume). „Practic, nu am dormit deloc”, spune Kremliov într-o înregistrare video, subliniind cât de intens și-au petrecut timpul la vânătoare.

Kremliov a vânat timp de două zile alături de Trump Jr., relatează Financial Times, citând mărturii ale ghizilor și oficialilor mongoli, date despre zboruri, postări de pe rețelele sociale și surse publice analizate de publicație.

Pe 27 august, după o conferință de presă a IBA în Kazahstan, Kremliov a plecat cu un zbor de noapte, la bordul unui avion charter, spre Ulaanbaatar, apoi s-a îndreptat cu elicopterul către vestul țării, la tabăra lui Trump Jr. Kremliov a fost însoțit de Artur Martirosov, partener al fondului de investiții în capital de risc „Voskhod”, aflat sub sancțiuni americane. După partida de vânătoare, Kremliov a zburat prin Ulaanbaatar spre Iakuțk, pentru un meci de box organizat de IBA.

La mijlocul lunii septembrie s-a aflat că, în luna mai, Kremliov fusese invitat la nunta lui Trump Jr. cu Bettina Anderson, desfășurată în Bahamas. Potrivit unei investigații realizate de ProPublica, el a plătit închirierea unei insule private, focurile de artificii și cheltuieli în valoare de sute de mii de dolari. Echipa lui Kremliov a participat, de asemenea, la pregătirea evenimentului. Potrivit lui Anderson, „dragul nostru prieten Umar” le-a făcut mirilor un „cadou de nuntă extraordinar de generos”, organizând două „seri festive spectaculoase” după căsătorie.

După publicarea informațiilor, Trump Jr. i-a returnat banii lui Kremliov. Președintele Donald Trump le-a spus jurnaliștilor că plata unei petreceri pentru un prieten nu era, în sine, ilegală și că și el procedase astfel de mai multe ori.

„Don a precizat foarte clar că relația sa cu Umar este una de prietenie personală, nu de afaceri”, a declarat pentru Financial Times un reprezentant al lui Trump Jr., adăugând că cei doi fuseseră prezentați unul altuia de un prieten comun din cercurile pasionaților de vânătoare. „Prietenia lor se bazează pe pasiunea comună pentru vânătoare, pescuit și activități în aer liber. Nu ar trebui să surprindă pe nimeni faptul că au mers împreună la vânătoare în acest an”.

Specialiștii în securitate susțin însă că astfel de relații pot fi ușor exploatate. Holden Triplett, care a ocupat funcția de director pentru contrainformații în cadrul Consiliului Național de Securitate al SUA în primul mandat prezidențial al lui Trump, a declarat pentru Financial Times:

„În realitate, nu contează cât de oneste sunt intențiile oamenilor. De îndată ce serviciile rusești de securitate și informații vor afla că cineva are legături cu o persoană importantă, vor încerca să folosească aceste legături în propriul avantaj”.

Kremliov (numele său real fiind Umarali Lutfulloev) are legături strânse cu regimul lui Vladimir Putin. A făcut parte din clubul de motocicliști „Lupii Nopții”, care îl susține activ pe Putin și politicile acestuia. Potrivit publicației Proekt, prin intermediul acestui club, Kremliov, care avea condamnări pentru șantaj și agresiune, s-a apropiat de Aleksei Rubejnîi, care a ajuns ulterior să conducă Serviciul de Securitate al Președintelui Rusiei. În 2017, Rubejnîi l-a ajutat pe Kremliov să ajungă la conducerea Federației Ruse de Box.

Trei ani mai târziu, după ce a devenit președintele IBA, Kremliov a făcut din compania Gazprom unicul sponsor al asociației. După încă trei ani, Comitetul Internațional Olimpic (CIO) a retras acreditarea IBA și a preluat controlul asupra competițiilor de box de la Jocurile Olimpice din 2024, de la Paris. Potrivit CIO, IBA nu a reușit să rezolve problemele legate de guvernanță, finanțare și corupție.

Kremliov are legături cu cele mai mari companii de pariuri din Rusia - „Liga Stavok”, „Pari” și „Fonbet” - și controlează Autoritatea Unică de Reglementare a Jocurilor de Noroc, prin intermediul căreia sunt înregistrate pariurile sportive din Rusia. În 2024, autoritățile i-au încredințat compania de distribuție auto „Rolf”. Cu un an înainte, statul confiscase compania de la fondatorul său, Serghei Petrov, care transformase „Rolf” în cel mai mare distribuitor de automobile din Rusia, dar care locuia de mult timp în Austria și critica politica lui Putin.