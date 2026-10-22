FT: Proprietarul Politico şi The Telegraph vrea să cumpere filiala europeană a TikTok

Proprietarul Politico şi The Telegraph vrea să cumpere filiala europeană a TikTok . FOTO: Getty Images

Proprietarul publicaţiilor Politico şi The Telegraph, Mathias Dopfner, a propus cumpărarea filialei europene a TikTok, platforma chineză pentru dispozitive mobile axată pe crearea de videoclipuri scurte, a scris joi, Financial Times.

Dopfner, director executiv şi coproprietar al companiei germane Axel Springer, a încercat să separe operaţiunile europene ale TikTok şi să cumpere o participaţie în acestea, iar în acest scop şi-a prezentat planul ambasadorului SUA în Franţa, Charles Kushner, conform unor surse apropiate discuţiilor, scrie Agerpres.



Magnatul a propus ca firma sa să facă parte dintr-un acord de cumpărare a afacerii europene a aplicaţiei în timpul unui prânz cu ambasadorul Charles Kushner, adaugă FT.



Dopfner, a cărui companie deţine Politico şi ziarul britanic The Telegraph, l-a invitat pe Kushner, tatăl lui Jared Kushner (ginerele preşedintelui Donald Trump), la o întâlnire la sediul central al gigantului editorial din Berlin în ianuarie.



Surse apropiate reuniunii au menţionat că Mathias Dopfner a propus un plan similar cu acordul promovat de preşedintele Trump pentru segregarea filialei americane a TikTok ca răspuns la îngrijorările legate de securitatea naţională privind proprietarii chinezi.



În virtutea acestui acord, care a evaluat operaţiunile TikTok din SUA la 14 miliarde de dolari, un grup de investitori - printre care şi Oracle, aparţinând lui Larry Ellison - a înfiinţat o societate comună cu ByteDance, firmă cu sediul la Beijing. Noua entitate, cu sediul în California, a obţinut un control mai mare asupra algoritmilor şi a datelor utilizatorilor americani.



FT adaugă că întâlnirea dintre Dopfner şi Kushner scoate în evidenţă amploarea ambiţiilor magnatului german de presă, care în 2022 i-a sugerat lui Elon Musk, prin mesaje private, să cumpere Twitter şi să îi permită să conducă compania.



Dopfer a încercat fără succes să achiziţioneze FT în 2015, dar mai târziu a cumpărat Business Insider şi în 2021 Politico. În trecut, şi-a exprimat interesul de a achiziţiona Wall Street Journal, deţinut de Rupert Murdoch, dacă acesta ar fi pus la vânzare.