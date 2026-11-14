Orașul în care totul este alb, de la clădiri la autoturisme. Nici măcar mașinile murdare nu au voie sa circule

3 minute de citit Publicat la 13:00 14 Noi 2026 Modificat la 13:00 14 Noi 2026

În spatele acestei imagini se află însă o regulă neobișnuită, asociată cu preferințele fostului președinte al țării. Foto: Getty Images

Un oraș în care clădirile sunt acoperite cu marmură albă, bulevardele sunt largi și adesea aproape pustii, iar mașinile care circulă pe străzi au, aproape fără excepție, aceeași culoare. Așa arată Aşgabat, capitala Turkmenistanului, unde albul a devenit o regulă inclusiv pentru șoferi, scrie youngpioneertours.com.

Indiferent că este vorba despre taxiuri, mașini ale instituțiilor publice sau autoturisme private, traficul din capitală pare să respecte aceeași preferință cromatică. Mașinile albe se confundă cu peisajul dominat de clădiri impunătoare din marmură deschisă la culoare. În spatele acestei imagini se află însă o regulă neobișnuită, asociată cu preferințele fostului președinte al țării.

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Un oraș dominat de marmura albă

Aşgabat este cunoscut pentru numărul impresionant de clădiri placate cu marmură albă. Capitala Turkmenistanului deține chiar un record Guinness pentru cele mai multe clădiri din marmură albă din lume. Instituții guvernamentale, blocuri de locuințe, hoteluri și monumente au fost construite sau placate cu acest material.

În timpul zilei, marmura reflectă puternic razele soarelui, iar orașul capătă un aspect aproape orbitor. După lăsarea întunericului, multe dintre clădiri sunt iluminate cu instalații LED colorate, care schimbă complet imaginea capitalei.

Preferința pentru albul marmurei s-a accentuat în timpul mandatului fostului președinte Gurbanguly Berdimuhamedow, care a condus țara între 2006 și 2022. Culoarea albă era asociată cu puritatea și norocul în cultura turkmenă și era considerată preferata liderului de atunci.

Treptat, această preferință s-a extins și asupra mașinilor care circulă pe străzile capitalei.

Mașinile de alte culori, interzise în capitală

Restricțiile au fost introduse treptat. În 2015, importul mașinilor negre, albastru închis și roșii a fost interzis, iar în 2018 autoritățile au impus ca în Aşgabat să nu mai intre vehicule care nu sunt albe.

Proprietarii mașinilor în culori închise au fost nevoiți fie să le revopsească, fie să renunțe să le mai conducă în capitală. Dealerii auto s-au adaptat rapid la noile reguli și au început să comercializeze în principal autoturisme albe, pentru a evita problemele cu autoritățile.

Nici culoarea nu este însă singura condiție. Mașinile trebuie să fie și foarte curate. Polițiștii au fost semnalați că opresc șoferii ale căror vehicule sunt murdare și le aplică amenzi.

Astfel, pe străzile capitalei pot fi văzute astăzi limuzine, SUV-uri și taxiuri albe, care se potrivesc perfect cu imaginea orașului.

Explicația legată de temperaturile ridicate

Există și o justificare practică invocată pentru această regulă. Aşgabat se află în deșertul Karakum, unde temperaturile din timpul verii pot depăși 40 de grade Celsius. Mașinile albe reflectă mai bine lumina soarelui decât cele închise la culoare și se pot încălzi mai puțin.

Totuși, explicația nu este suficientă pentru a justifica restricțiile. În alte orașe cu temperaturi la fel de ridicate circulă numeroase mașini negre sau în culori închise. De altfel, chiar și în alte regiuni ale Turkmenistanului pot fi întâlnite autoturisme de diferite culori.

În Aşgabat, însă, regulile sunt diferite.

O capitală construită pentru imagine

Aşgabat este adesea descris drept un oraș - vitrină, menit să transmită imaginea unei țări bogate și moderne. Autoritățile acordă o atenție deosebită aspectului străzilor și clădirilor, încercând să păstreze imaginea futuristă a capitalei.

În acest decor, mașinile albe, impecabil de curate, completează peisajul. Bulevardele largi, clădirile de marmură și traficul format aproape exclusiv din autoturisme de aceeași culoare fac ca Aşgabat să semene uneori mai degrabă cu o expoziție în aer liber decât cu o capitală obișnuită.