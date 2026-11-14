Germania vinde urgent castele pentru 1 euro. Există însă o condiție pentru noii proprietari

2 minute de citit Publicat la 23:41 14 Noi 2026 Modificat la 23:41 14 Noi 2026

Autoritățile din Germania au scos la vânzare castelul medieval Schnaditz, din Saxonia, la prețul simbolic de 1 euro. FOTO Getty Images

Autoritățile din Germania au scos la vânzare castelul medieval Schnaditz, din Saxonia, la prețul simbolic de 1 euro. Oferta are însă o condiție costisitoare, deoarece noul proprietar trebuie să investească aproape 20 de milioane de euro în renovarea clădirii, vechi de 800 de ani, și să o transforme într-un hotel de lux sau într-o instituție publică.

Ați vrea să dețineți un castel medieval adevărat, vechi de 800 de ani, cu sală a cavalerilor și turnuri care păstrează secretele veacurilor, pentru doar un euro? Sună a glumă sau a început de roman gotic, dar oferta este cât se poate de reală. Autoritățile germane au scos oficial la vânzare castelul istoric Schnaditz, din landul Saxonia, la prețul simbolic de 1 euro. Cazul nu este unul izolat, ci face parte dintr-un val mai amplu, scrie Novinite.

În ultima vreme, Germania pare să se grăbească să scape de vechile sale domenii feudale.

În spatele prețului tentant de 1 euro pentru castelul Schnaditz, aflat în pitorescul oraș Bad Düben, se ascund însă costuri uriașe.

Potrivit ziarului german Bild, clădirea, cu o suprafață desfășurată de 1.012 metri pătrați, se află în prezent într-o stare dezastruoasă.

Autoritățile caută un cumpărător care nu vrea doar să dețină o bucată de istorie, ci are și curajul să semneze un contract cu statul.

Adevărata surpriză nu este prețul, ci suma pe care noul proprietar trebuie să o investească imediat după cumpărare, adică aproape 20 de milioane de euro pentru renovarea completă. Condiția este ca imobilul să fie transformat într-un hotel de lux sau într-o instituție publică ce să dea viață regiunii.

Fiecare cărămidă pusă la Schnaditz, fiecare fereastră medievală restaurată și fiecare lucrare de consolidare a celor două turnuri emblematice trebuie aprobate de serviciile statului pentru protecția monumentelor istorice, cunoscute pentru exigența lor.

Mai mult, cumpărătorul nu va primi gratuit nici terenul din jurul castelului. Parcul vechi de secole, care dă tot farmecul domeniului, se vinde separat, și nu cu un euro, ci la prețul piperat de 60 de euro pe metru pătrat. Astfel, castelul aparent gratuit se transformă rapid într-o investiție de milioane.

De ce își caută castelele noi stăpâni?

Valul de vânzări de castele germane din ultimii ani are o explicație logică, deși tristă. Primăriile locale pur și simplu nu au bani pentru întreținerea acestor clădiri istorice uriașe și pretențioase.

Încălzirea scumpă, standardele europene stricte de mediu și impozitele mari îi determină chiar și pe urmașii vechilor familii nobiliare să își doneze sau să își vândă proprietățile pe bani puțini, doar ca să scape de povara lor.