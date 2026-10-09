Hitler Mussolini a devenit primar într-un mic oraș din Peru. În 2018, un alt Hitler îl învingea pe Lenin la alegeri

1 minut de citit Publicat la 15:13 09 Oct 2026 Modificat la 15:32 09 Oct 2026

Alegerile din Queropalca au loc în contextul organizării mai multor scrutine regionale și municipale în Peru.

Alegătorii din micul oraș peruan Queropalca și-au ales noul primar: Hitler Mussolini Simeon Flores, candidatul stângii, relatează Politico. Politicianul în vârstă de 45 de ani a avut 25 de voturi în plus față de candidatul de pe locul doi și, surprinzător, nu este primul Hitler ales într-o funcție publică în Peru.

Candidatul cu numele neobișnuit a candidat din partea partidului de centru-stânga Ahora Nación și a obținut 34% dintre voturile exprimate.

El a primit 229 de voturi, aproximativ 34,5% din cele 663 de voturi valide din Queropalca, la distanță de 25 de voturi de Gaspar Benilde Osorio Zambrano de la partidul Popular Renewal Peru, care a obținut 204 voturi, relatează și Euronews.

Orașul are o populație estimată de aproximativ 730 de persoane, potrivit datelor oficiale din 2024.

Formularul de candidatură al lui Hitler Mussolini Simeon Flores conține puține detalii și nicio explicație legată de numele său. Simeón Flores este managerul unui grup de investiții, Simeon Sac.

Alegerile din Queropalca au loc în contextul organizării mai multor scrutine regionale și municipale în Peru, după victoria candidatei de dreapta Keiko Sofía Fujimori la alegerile prezidențiale.

Surprinzător, Hitler Mussolini Simeon Flores nu este primul Hitler care este ales într-o funcție publică în țara sud-americană.