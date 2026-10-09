Hoții au furat sticle de vin în valoare de 5 milioane de euro de la o cramă din Italia

Sticlele de vin furate ar putea fi destinate colecționarilor sau proprietarilor de localuri. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

30.000 de sticle de vin de calitate, în valoare de 5 milioane de euro, au fost furate de la o cramă din Toscana, Italia.

Furtul în valoare de 5 milioane de euro a avut loc la sediul din Cortona, în Arezzo, al producătorului Marchesi Antinori. Hoții au sustras 30.000 de sticle produse de crama florentină, toate din recolta anului 2023, inclusiv 10.000 de sticle de Solaia, relatează presa din Italia.

Este vorba despre cel mai mare furt de vin din Italia, ca valoare, înregistrat vreodată. Jaful a fost comis în noaptea de duminică de un grup de cel puțin șapte persoane, care au reușit să sustragă un lot de vinuri Solaia, Tignanello și Guado al Tasso, sortimente cu prețuri cuprinse între 120 și 300 de euro pe sticlă.

După ce au dezactivat sistemul de alarmă și au scos din funcțiune camerele de supraveghere ale cramei, hoții ar fi pătruns în incintă cu două camioane și au încărcat sticlele folosind chiar stivuitoarele companiei. Furtul a fost descoperit abia luni dimineața, când angajații au ajuns la serviciu și au constatat dispariția sticlelor de vin.

„Este, cu siguranță, o bandă extrem de bine organizată”, a declarat Renzo Cotarella, CEO-ul Marchese Antinori, „posibil aceeași care a vizat și alte crame din Italia în ultimele luni. Un furt de o asemenea amploare și valoare nu a mai avut loc niciodată în Italia.”

Sticlele de vin furate ar putea fi destinate colecționarilor sau proprietarilor de localuri, însă este probabil să trezească suspiciuni, în special în cazul sortimentului Solaia, din care se produc anual doar aproximativ 60.000 – 70.000 de sticle.

„Ne informăm clienții din întreaga lume”, a explicat compania, „și dorim să-i avertizăm să fie prudenți în fața ofertelor venite din afara canalelor oficiale”. „Încă sperăm să recuperăm vinul, două camioane nu pot pur și simplu să dispară”, a declarat Cotarella pentru Financial Times. „Aceste vinuri sunt extrem de valoroase și nu văd cum ar putea fi vândute la nivel mondial fără a fi depistate”. Acesta a adăugat că Antinori urmărește, de asemenea, să „protejeze piața”, avertizând potențialii cumpărători că sticlele oferite prin surse neobișnuite, la prețuri atractive, ar putea proveni din furt.