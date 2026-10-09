Imagini inedite cu președintele Poloniei. Karol Nawrocki s-a antrenat în ring cu legenda boxului Manny Pacquiao

1 minut de citit Publicat la 09:26 09 Oct 2026 Modificat la 09:31 09 Oct 2026

Karol Nawrocki s-a antrenat în ring cu legenda boxului Manny Pacquiao. FOTO Colaj X

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a urcat în ring alături de legendarul boxer Manny Pacquiao, în timpul vizitei sale în Filipine. Pacquiao a publicat pe rețelele sociale un videoclip cu sesiunea de antrenament, în care liderul polonez apare îmbrăcat la pantaloni de costum și pantofi eleganți, potrivit agenției UNN.

Imaginile postate de Manny Pacquiao arată că președintele polonez nu se pregătise pentru un antrenament de box.

Poland’s President Dr. Karol Nawrocki is in the Philippines training boxing with Manny Pacquiao ???? https://t.co/8SusdKjBfe — Visegrád 24 (@visegrad24) October 7, 2026

Karol Nawrocki a intrat în ring purtând pantaloni de costum și pantofi de oraș, o ținută evident nepotrivită pentru acest sport. Asta nu l-a împiedicat însă să schimbe câteva lovituri cu unul dintre cei mai titrați boxeri din istorie.

Reacția lui Nawrocki pe rețelele sociale

Președintele Poloniei a răspuns la postarea lui Pacquiao cu emoticoane reprezentând steagurile Poloniei și Filipinelor, cu o strângere de mână între ele, un mesaj simbolic despre relația dintre cele două țări.

Nawrocki a publicat și pe Instagram o postare despre vizita sa în Filipine, care include fotografii de la antrenamentul cu Pacquiao.

Boxul nu este un sport nou pentru Karol Nawrocki. În tinerețe, actualul președinte al Poloniei a practicat boxul și a obținut chiar premii la nivel național.

Manny Pacquiao este considerat unul dintre cei mai mari boxeri ai tuturor timpurilor. De-a lungul carierei, filipinezul a devenit campion mondial la un număr record de categorii de greutate și a obținut 62 de victorii la nivel profesionist.