Imbrăcăminte şi mobilă din Villa Gucci vândute la un târg de vechituri din Roma. Mii de oameni au stat la coadă

În piața de pe Viale Somalia, la Roma, în Italia, obiectele provenite din vila Gucci au fost vândute la un târg de vecituri. Mii de colecționari și localnici din Roma, entuziasmaţi de oferta inedită, au stat la coadă pentru a cumpăra piese de mobilier și obiecte de decor în stil vintage pentru locuințele lor.

Un scaun din piele de tip „Tripolina”, purtând marca Gucci, a fost deja vândut pentru 600 de euro. Un toc de pistol, inscripționat cu logo-ul casei de modă, s-a vândut cu aproximativ 250 de euro, în timp ce un recipient inedit din piele, de mari dimensiuni și în formă de sticlă, care conținea o colecție de discuri, a fost achiziționat pentru 2.000 de euro, relatează La Repubblica.

În piața de pe Viale Somalia de la Roma, obiectele provenite din vila Gucci au primit o nouă viață, ajungând la colecționari și localnici din Roma, aflați în căutarea unor piese de mobilier și obiecte de decor în stil vintage pentru locuințele lor.

„La un moment dat, pe la prânz, mii de oameni au luat cu asalt magazinul”, povestește Roberto Iacovone, proprietarul magazinului de produse second-hand. Dimineața începuse liniștit, dar din acel moment și până seara, „a existat un val de oameni de neoprit. Am crezut că au văzut postarea de pe Facebook, dar mi-au spus că au citit articolul din publicaţia La Repubblica.”

Proprietarul târgului de vechituri a mai povestit: „Abia reușeam să mă mișc prin marea de oameni. Nu puteam să tipăresc și să atașez etichetele de preț suficient de repede, obiectele erau luate și vândute aproape instantaneu”. Haosul a continuat mult după ora închiderii, ultimii clienți fiind încă în magazin la ora 19:30. Iar a doua zi, mulți s-au întors, sperând să prindă o ofertă bună din stocul rămas. Scaunul Gucci s-a vândut cu 600 de euro

Totul a început duminică, atunci când a avut loc primul transport. Al doilea a sosit luni. Iacovone a fost contactat de casa de licitații care s-a ocupat de vânzarea bunurilor din vila aflată în zona Camilluccia cu peste 1.500 de metri pătrați de mobilier și obiecte. „Ne-au contactat pentru a vedea dacă suntem interesați să cumpărăm tot ce nu fusese inclus în licitație.” Printre piesele mai neobișnuite se numără „Tripolina”, un scaun emblematic din anii '70, tapițat cu piele și purtând marca Gucci. „Nu este genul de obiect pe care să-l găsești pe piață”, a explicat Iacovone. „A fost unul dintre acele articole care ne-au luat și pe noi prin surprindere, fiind dificil să-i stabilim o valoare.” În cele din urmă, a fost vândut cu 600 de euro.

Între timp, pe rafturile târgului se mai află o geantă din piele, asemănătoare cu un sac pentru hrana cailor, oferită la prețul de 150 de euro.

Dincolo de piesele unice și originale, cea mai mare parte a colecției este formată din obiecte de mobilier din diverse epoci și stiluri, de la modern și clasic, până la stiluri englezești și austriece. Există scaune, mese, bufete, canapele și fotolii, toate remarcându-se printr-o mare varietate de forme și o execuție artizanală deosebită. Această selecție reflectă diversitatea încăperilor vilei și oferă vizitatorilor mult mai mult decât ceea ce s-ar putea găsi, de obicei, într-un târg de vechituri.

În plus, atenția clienţilor a fost atrasă de hanoracele colorate, cu un preț de aproximativ 300 de euro, precum și de o canapea care costă o mie de euro. Cu toate acestea, mai există încă multe cutii de deschis, cravate de sortat și piese de mobilier de evaluat. „Am găsit albume foto și un portofoliu care, cred eu, aveau legătură cu deschiderea magazinului Gucci de pe Via del Corso”, a declarat Iacovone.

Odată finalizat procesul de selecție pentru licitație, s-a căutat o soluţie pentru ca obiectele rămase să nu fie aruncate şi astfel acestea au ajuns să fie vândute la târgul de vechituri. „În caz contrar, singura altă opțiune ar fi fost să le aruncăm, ceea ce ar fi însemnat o risipă. Prin intermediul acestui târg, putem oferi acestor obiecte o nouă șansă și le putem împiedica să ajungă la groapa de gunoi. În opinia mea, este un gest nobil”, a concluzionat proprietarul.