În 2023, două computere vechi au fost găsite sub un morman de cutii. Valorau, de fapt, zeci de mii de euro

Modelul Q1 din 1972 a fost cel mai valoros dintre cele trei și s-a vândut cu 37.179 de lire sterline. Foto: Getty Images

Două calculatoare despre care se credea că au dispărut de zeci de ani au fost descoperite în 2023, într-o casă din Londra, printre obiectele care urmau să fie evacuate. Cele două aparate s-au dovedit a fi extrem de rare: fac parte dintr-o serie despre care se știe că mai există doar trei exemplare, potrivit Times of India.

Este vorba despre calculatoarele Q1, produse începând din 1972, cu patru ani înainte ca Steve Jobs și Steve Wozniak să prezinte Apple I. Alături de cele două computere a fost găsită și o imprimantă concepută pentru modelul Q1 Lite.

Cele trei dispozitive au ajuns ulterior pentru prima dată la licitație, organizată de Heritage Auctions, iar rezultatele au depășit așteptările.

Modelul Q1 din 1972 a fost cel mai valoros dintre cele trei și s-a vândut cu 37.179 de lire sterline. Q1 Lite a fost adjudecat pentru 8.316 lire, în timp ce imprimanta destinată acestuia a ajuns la 1.175 de lire.

Calculatoarele care au apărut înainte de Apple I

Q1 datează din 1972 și este considerat unul dintre primele microcalculatoare construite vreodată. Aparatul utiliza o arhitectură bazată pe microprocesor, tehnologie care îi permitea să ofere funcții asociate până atunci cu sisteme informatice mult mai mari.

Valarie Spiegel, director pentru jocuri video în cadrul Heritage Auctions, a explicat că tehnologia folosită de Q1 i-a permis să ofere performanțe mult peste ceea ce te-ai fi așteptat de la dimensiunea sa și a reprezentat un moment important pentru industria calculatoarelor.

La vremea respectivă, însă, Q1 era departe de a fi un produs accesibil publicului larg. Costul său ar fi echivalat astăzi cu peste 70.000 de lire sterline, ceea ce făcea imposibilă comercializarea sa ca aparat destinat utilizatorilor obișnuiți.

Chiar și așa, Q1 a reprezentat una dintre etapele timpurii ale drumului către calculatoarele care aveau să ajungă, câteva decenii mai târziu, în casele și birourile oamenilor.

Calculatoarele au fost expuse înainte de licitație

Cele două Q1 descoperite în casa londoneză nu au ajuns direct în sala de licitație. În februarie 2024, Q1, Q1 Lite și imprimanta asociată au fost expuse la Kingston University din Londra, în cadrul expoziției „Creating the Everything Device: Showcasing the Machines That Built the Future”.

Expoziția a prezentat unele dintre primele calculatoare și dispozitive de gaming și a pus noile descoperiri alături de alte exemple de tehnologie care au contribuit la dezvoltarea industriei informatice.

Paul Neve, lector universitar la Kingston University, a explicat că prezența celor două Q1 a oferit publicului ocazia de a vedea un tip de tehnologie care a precedat calculatoarele moderne.

Potrivit acestuia, calculatoarele dezvoltate în anii '70 și '80 au pus bazele dispozitivelor moderne utilizate astăzi pentru muncă, comunicare, productivitate și divertisment.

Prima licitație a stabilit valoarea calculatoarelor

Licitația organizată de Heritage Auctions a fost importantă și pentru că aceste aparate nu mai fuseseră niciodată scoase la vânzare publică.

Înainte de începerea licitației, Sara Balbi, directorul general al biroului Heritage Auctions din Londra, explica faptul că nu exista un precedent care să permită estimarea valorii pe care cumpărătorii ar fi dispuși să o plătească.

„Țineți cont că acestea nu au mai fost niciodată scoase la licitație și nu există un istoric sau un precedent pentru ele. Va trebui să vedem ce valoare le va da piața”, a spus Sara Balbi.

Piața și-a dat, în cele din urmă, verdictul.

Q1 din 1972, echipat cu imprimanta internă, a fost vândut pentru 37.179 de lire sterline, în timp ce modelul Q1 Lite a ajuns la 8.316 lire sterline. Imprimanta separată destinată Q1 Lite a fost adjudecată pentru 1.175 de lire sterline.