În Marea Britanie, găinile „pensionate” din fermele comerciale sunt adoptate ca animale de companie: „O a doua șansă”

În mod tradițional, găinile erau trimise spre sacrificare. Foto: Getty Images

Sute de găini „pensionate” vor fi adoptate în acest weekend, după ce au fost retrase din fermele comerciale de ouă. Evenimentul de la Rotherwas Industrial Estate din Hereford este organizat de British Hen Welfare Trust, ca parte a unui efort național de a oferi găinilor o a doua șansă la viață, 57 de păsări fiind în căutarea unor noi cămine, scrie BBC News.

În fiecare an, mii de găini sunt retrase din industrie pe măsură ce productivitatea lor la ouat încetinește, majoritatea având doar 18 luni. În mod tradițional, găinile erau trimise spre sacrificare. Cu toate acestea, din 2005, peste un milion de găini au fost salvate și relocate în grădini, curți și ferme mici din Marea Britanie, inclusiv 40.682 numai în acest an.

James Bartlett, voluntar pentru organizația caritabilă, și soția sa, Charlie, din Belmont, Hereford, țin opt găini salvate în grădina lor.

„Când vezi găinile în grădină, pur și simplu arată atât de fericite și libere. Mai au atât de mult de trăit și merită asta, merită să aibă o a doua șansă, o viață mai bună și un azil frumos. Nu le vezi sau nu le auzi foarte des în zona asta, te gândești la ele mai mult la ferme, dar, știi, dacă ai o grădină de dimensiuni bune, nu există niciun motiv să nu le iei”, a spus el.

Adoptarea unei găini comerciale vine și cu alte beneficii.

„Ouăle sunt ouate literalmente într-o singură zi, așa că nu poți găsi ceva mai proaspăt de atât”, a spus Charlie.

Familia a amenajat o tarabă în grădina din față, vânzând ouă vecinilor în schimbul unei donații. Deși este ceva obișnuit la țară, amenajarea este mai neobișnuită la oraș.

„A fost o adevărată atmosferă de comunitate. Oamenii ne-au spus cât de mult le plac ouăle, copiii au venit să bată la ușă cerând ouă, a fost într-adevăr foarte, foarte frumos. Este cu siguranță ceva foarte special și plin de satisfacții să știi că le oferi o a doua șansă și viața pe care o merită”, a adăugat femeia.

Trustul a anunțat o colaborare cu fermierii pentru a plasa găinile în alte cămine decât cele de ouat atunci când acestea ajung la sfârșitul ciclului lor productiv din punct de vedere economic, adăugând că apreciază producătorii britanici responsabili de ouă și colaborează constructiv cu industria.

Acesta a precizat că schema se bazează pe încredere, cooperare practică, planificare și biosecuritate. Pentru cei care adoptă o astfel de găină, beneficiile merg dincolo de salvarea animalelor și a ouălor proaspete.

Carol Wall, din Tenbury Wells, are mai multe găini. Ea a spus: „Sunt animalele mele de companie și le iubesc din tot sufletul. Aș putea petrece ore întregi doar uitându-mă la ele cum se scarpină. Fiecare are propria personalitate, sunt minunate”.

Evenimentul din Hereford are loc duminică la Zona Industrială Rotherwas, iar oamenii care vor să adopte sunt rugați să se înregistreze în avans.

British Hen Welfare Trust a declarat că estimează că, până la sfârșitul anului, vor fi relocate peste 50.000 de păsări.