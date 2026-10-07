Japonezii care nu există. Anchetă într-un oraș din Japonia, după ultimul recensământ

Funcționarii dintr-un oraș japonez sunt acuzați că "au umflat" cifrele ultimul recensământ. Ce s-a descoperit la o anchetă. FOTO: Getty Images

Funcționarii unui oraș din Japonia sunt anchetați fiind suspectați că "au umflat" numărul locuitorilor la cel mai recent recensământ și au adăugat în mod fals peste 2.000 de persoane, scrie BBC.

Poliția a făcut sâmbătă o percheziție la primăria orașului Toyama, după ce guvernul central a depus o plângere penală prin care funcționarii sunt acuzați că au adăugat în mod fals peste 2.000 de persoane. Datele recensământului stau la baza calculului fondurilor alocate de guvernul central. Potrivit unei estimări a primăriei, Toyama ar fi putut primi cu 60 de milioane de yeni (aproximativ 378.000 de dolari sau 285.000 de lire sterline) mai mult decât i s-ar fi cuvenit.

Japonia se confruntă cu o populație în scădere, care îmbătrânește într-un ritm accelerat. Anul trecut, populația a scăzut în toate cele 47 de prefecturi ale țării, cu excepția Tokyo, iar ritmul declinului se accelerează. Aproximativ trei din zece locuitori au 65 de ani sau mai mult.

Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, populația reală a orașului Toyama era anul trecut de 399.197 de locuitori, sub cifra de 402.133, presupus umflată, publicată în mai.

Primele verificări arată că funcționarii implicați ar fi adăugat în mod fals peste 2.000 de locuitori, modificând numărul membrilor unor gospodării pe care recenzorii le marcaseră inițial ca fiind goale.

Primarul orașului Toyama, Hirohisa Fujii, a declarat că administrația locală va coopera cu anchetatorii, dar a negat că ar fi existat vreo instrucțiune din partea conducerii pentru umflarea cifrelor. "Îmi voi asuma responsabilitatea la momentul potrivit", a spus el vinerea trecută, în cadrul unei conferințe de presă, potrivit Japan Times.

Conform legii japoneze, persoanele găsite vinovate de falsificarea datelor statistice riscă o amendă sau până la șase luni de închisoare.

Oficialii Biroului de Statistică al Japoniei și-au exprimat indignarea luna trecută, când a apărut prima dată informația despre posibila încălcare a legii. "Este extrem de regretabil că o astfel de gestionare necorespunzătoare a avut loc în cea mai elementară și mai importantă cercetare statistică a țării", declara atunci Akihiro Tamura, directorul diviziei de recensământ din cadrul biroului.

Japonia organizează recensământul național o dată la cinci ani. Cele mai recente date arată că, la 1 octombrie 2025, populația țării, inclusiv rezidenții străini, era de aproape 123 de milioane de persoane, în scădere cu 2,5%, adică aproximativ 3,17 milioane, față de 2020.