Mai puțin de 24 de ore până la Apocalipsă: Cum au calculat cercetătorii că sfârșitul Lumii va veni vineri, pe 13 noiembrie 2026

2 minute de citit Publicat la 23:02 12 Noi 2026 Modificat la 23:02 12 Noi 2026

Un studiu din 1960 a calculat că lumea se va sfârși în 2026, din cauza suprapopulării planetei. Foto: Getty Images

Sfârșitul lumii va veni vineri, pe 13 noiembrie 2026. Sună dramatic și pare ceva destul de urgent și inevitabil. Stabilirea acestei date a fost publicată într-unul din cele mai cunoscute studii despre Apocalipsă, publicat în urmă cu 66 de ani în revista Science, sub titlul provocator „Ziua Judecății: vineri, 13 noiembrie 2026 d.H.”. Cu toate acestea, studiul e „depășit”, informează Euronews.

În 1960, o echipă de oameni de știință, condusă de fizicianul austro-american Heinz von Foerster a încercat să folosească o formulă matematică pentru a calcula exact sfârșitul umanității. Rezultatele studiului au fost publicate în 1960, în revista Science.

Cercetătorii au analizat date istorice despre populația lumii din ultimele două milenii și au ajustat o curbă de creștere a populației, în funcție de aceste date. Proiecția lor era că, dacă rata de creștere a oamenilor pe Pământ din acel moment ar fi fost rămas neschimbată în viitor, curba de creștere ar ajunge la o valoare infinită în noiembrie 2026.

Așadar, până mâine, vineri, 13 noiembrie 2026, oamenii s-ar fi înmulțit până la infinit. Concluzia logică a oamenilor de știință a fost că, în astfel de condiții, în această zi, umanitatea s-ar „zdrobi” pur și simplu, prin suprapopulare, din punct de vedere pur matematic.

Și totuși, de ce nu va veni Apocalipsa așa de curând

Studiul publicat pe 4 noiembrie 1960 în Science a creat senzație la nivel mondial la momentul respectiv, și exact asta fusese, de fapt, și intenția. Prin alegerea unei date care să cadă într-o vineri 13, Heinz von Foerster a vrut mai ales să atragă atenția asupra problemei supraaglomerării, care era intens dezbătută în acea perioadă.

Până la începutul anilor 1990, curba statistică prezisă în studiul din 1960 încă se potrivea remarcabil de bine cu cifrele reale. După aceea, creșterea populației globale a încetinit semnificativ, motiv pentru care proiecțiile actuale tind să prevadă o stabilizare a populației Pământului în jurul a 10 miliarde de oameni.

Astfel, populația lumii continuă să crească, dar tot mai încet. La început, populația planetei a cunoscut o creștere semnificativă, după Al Doilea Război Mondial. Ulterior, s-a constatat că tot mai multe familii, din întreaga lume, au început să aibă mai puțini copii.

Cel mai rapid ritm de creștere a populației, de peste 2% pe an, a fost înregistrat în 1963, la mai mult de doi la sută pe an. Până în 2020, ritmul creșterii populației a scăzut sub 1% pe an.

Potrivit estimărilor Organizației Națiunilor Unite (ONU), numărul de persoane de pe Pământ va atinge punctul maxim în mijlocul anilor 2080, la aproximativ 10,3 miliarde. După aceea, populația lumii va începe din nou să scadă treptat.