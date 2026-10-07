Militarii americani din Okinawa nu mai au voie să plece din bază pe timpul nopții, după ce un infanterist marin a omorât o localnică

Imagine de arhivă cu proteste împotriva bazei militare americane din Okinawa. Foto: Getty Images

Militarii american staţionaţi în insula japoneză Okinawa vor fi consemnaţi în unităţi între miezul nopţii şi ora 5 dimineața timp de o lună, după ce un infanterist marin a ucis o localnică. De asemenea, ei nu vor avea voie să consume alcool și vor fi instruiți în privința în privinţa regulilor şi a disciplinei, relatează Agerpres.

Caporalul Devin Jacob Ballard, în vârstă de 20 de ani, este acuzat că a omorât-o pe Anna Yagi, 39 de ani, într-un hotel din Naha, capitala prefecturii Okinawa. Se pare că el şi-a însuşit portofelul şi rucsacul victimei, însă conform poliţiei respinge acuzaţiile.



Incidentul este cel mai recent dintr-o serie începută de mulţi ani, care creează tensiuni între forţele SUA şi populaţia insulelor nipone apropiate de Taiwan şi China.

Restricții pentru militarii americani

General-locotenentul Benjamin Watson a declarat marţi, când le-a impus subordonaţilor săi restricţiile menţionate, că „orice interacţiune cu vecinii noştri fie creează, fie subminează încrederea vitală pentru echipa noastră. Când această încredere este ştirbită, faptul afectează forţa alianţei noastre şi securitatea acestei regiuni”.



Toate operaţiunile militare americane din Okinawa vor fi suspendate timp de 48 de ore, în timp ce personalul va fi instruit în privinţa regulilor şi a disciplinei, a precizat generalul.



Şefa guvernului japonez, Sanae Takaichi, a calificat omorul de sâmbăta trecută drept „extrem de brutal şi odios”. Ea a afirmat că a înaintat un protest ferm Statelor Unite, cerând măsuri ferme pentru prevenirea unor incidente similare pe viitor.



Poliţia niponă a comunicat ziarului militar american Stars and Stripes că Yagi a decedat prin asfixiere, după ce Ballard „a apăsat-o pe gât”. Personalul hotelului unde se afla a găsit-o pe femeie inconştientă, după ce aceasta nu şi-a înregistrat plecarea. Presa locală a afirmat că infanteristul marin fusese înregistrat de camerele cu circuit închis când a intrat în hotel împreună cu victima. El a fost căutat apoi de circa 200 de agenţi.



Guvernatorul prefecturii Okinawa, Genta Koja, urma să se întâlnească miercuri cu Takaichi pentru a discuta modul de reacţie la crima care a declanşat proteste la Naha şi Tokyo.

Tensiuni între localnici și militarii SUA

În Japonia staţionează cele mai mari efective americane din întreaga lume în afara Statelor Unite. Majoritatea celor 18.000 de infanterişti marini de pe teritoriul nipon se află în Okinawa, care s-a aflat sub ocupaţie americană de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial până în 1972.



Localnicii au fost iritaţi de multe ori de zgomotele puternice, de prăbuşirea unor aeronave şi de comportamentul personalului militar şi civil american. În 1995 au avut loc demonstraţii de masă după ce trei soldaţi au violat o fată de 12 ani.



Incidentul de acum ar putea complica eforturile guvernului de la Tokyo de a muta o parte din infanteriştii marini de la baza aeriană Futenma la cea din Henoko, mai îndepărtată. Oponenţii prezenţei militare a SUA vor însă ca toţi militarii americani să plece din Okinawa.



Insula, parte a unui arhipelag cu acelaşi nume, este situată la 100 de km de Taiwan, iar Japonia şi Statele Unite consideră că forţele americane staţionate acolo au un rol vital în descurajarea unei eventuale agresiuni militare din partea Chinei.