Misterioasa moarte a trei surori în Marea Britanie. Nimeni nu știe de ce s-au aruncat în mare, în același loc unde se înecase mama lor

Trei surori din Londra și-au luat viața aruncându-se în mare, la Brighton. FOTO: Getty Images

Trei surori din Londra și-au luat viața aruncându-se în mare, la Brighton, iar motivul gesutlui lor ar putea rămâne o întrebare fără răspuns. Jane Adetoro, 36 de ani, Christina Walters, 32 de ani, și Rebecca Walters, 31 de ani, au trăit "foarte retrase" după moartea mamei lor, iar legistul care a anchetat cazul a recunoscut că nici motivele gestului, nici alegerea locului nu au putut fi explicate, scrie BBC. "Nu știm de ce au ales această cale sau de ce au ales să o facă la Brighton. Nu este rolul instanței să speculeze și, din păcate, este posibil ca aceste motive să nu fie cunoscute niciodată", a declarat medicul legist principal Penelope Schofield.

Cele trei femei, care locuiau împreună în Greenford, în Londra, s-au înecat în dimineața de 13 mai, în condiții în care mearea era agitată. Potrivit legistului, niciuna dintre ele nu știa să înoate. Mama lor murise tot prin înec, în 2010.

Pe 11 mai, surorile au vizitat o zonă din Birmingham aflată în apropierea locului unde murise mama lor, iar a doua zi au plecat spre Brighton. Au ajuns împreună cu un taxi Uber la ora 22.21, pe 12 mai. Șoferul a remarcat că pe parcursul drumului nu au vorbit între ele.

Camerele de supraveghere le-au surprins în mai multe puncte de pe plaja de est din Brighton, unde par să se fi plimbat pe faleză, în întuneric. Au fost văzute în viață pentru ultima dată la ora 02.42.

Ce a stabilit ancheta

Inspectorul-șef Mark Cullimore a declarat în fața instanței că, la percheziția laptopului Christinei, poliția a găsit numeroase căutări legate de apă și de sinucidere. Legistul a precizat că Christina suferea de anxietate și depresie de la moartea mamei sale. Dosarul medical al Rebeccăi nu conținea "nimic notabil", iar Jane nu era înregistrată la niciun medic.

Testele toxicologice efectuate după deces au fost negative pentru droguri și alcool în cazul tuturor celor trei surori. Nu au existat indicii că ar fi fost victimele vreunei forme de violență.

Jane Adetoro a fost adusă la mal de un echipaj RNLI (serviciul britanic de salvare maritimă) și declarată decedată la fața locului în dimineața zilei de 13 mai. Christina Walters, care lucra în contabilitate, a fost recuperată din mare de o șalupă RNLI, iar Rebecca Walters, care lucra în resurse umane, a fost găsită pe țărm. Paramedicii au constatat decesul ambelor în aceeași dimineață.

Tatăl lor, Joseph Jacobsen, a urmărit audierea prin videoconferință, alături de alți membri ai familiei. Într-o declarație emoționantă citită în numele său, acesta a spus că și-a văzut fiicele crescând și devenind femei frumoase și inteligente, "cu un loc special în inima mea".

"Nu există cuvinte care să poată exprima cu adevărat durerea pierderii unui copil. Să-mi pierd toate cele trei fiice prețioase este o suferință dincolo de orice mi-aș fi putut imagina vreodată", a transmis el.

Jacobsen a spus că nu poate înțelege de ce viețile fiicelor sale s-au încheiat atât de brusc și și-a exprimat speranța că acestea s-au reunit cu mama lor "în grija eternă a lui Dumnezeu".