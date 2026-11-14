Momentul în care doi cai urcă într-un autobuz din Detroit. Imaginile au devenit virale

2 minute de citit Publicat la 21:00 14 Noi 2026 Modificat la 21:00 14 Noi 2026

Imaginile, publicate de orașul Detroit vineri, sunt marcate cu data de 7 noiembrie. Foto: Captură video X

Un autobuz din Detroit a preluat, pentru scurt timp, niște pasageri neobișnuiți: doi cai și călăreții lor. Imaginile surprinse de camerele de filmat ale autobuzului arată cum acesta oprește în stație, unde doi oameni călare așteaptă lângă bordură, scrie Associated Press.

Șoferul autobuzului, care râde, nu se opune și spune: „Dacă poate intra, asta este”. Imaginile, publicate de orașul Detroit vineri, sunt marcate cu data de 7 noiembrie.

Ulterior, călăreții descalecă și își conduc caii în autobuz prin ușile din față înainte de a coborî prompt din autobuz pe alte uși.

Autoritățile au făcut publice imaginile înregistrate în autobuz, după ce, la începutul săptămânii, un videoclip realizat de un martor în care apăreau acești pasageri neobișnuiți urcând în autobuz a atras atenția pe internet. Acest lucru i-a determinat pe reprezentanții municipalității să critice incidentul.

?Detroit Releases Surveillance Footage of Men Boarding City Bus with Horses ​ ?DETROIT Newly released surveillance footage from inside and outside a Detroit city bus captures an unusual sight: two men boarding the vehicle with horses in tow. The video, released by the city on Thursday, November 12, features multiple camera angles showing the bus driver warmly greeting the men and their animals as they step aboard. #Detroit #OnlyInDetroit #DetroitBus #HorseOnABus #ViralVideo #PublicTransit #CityOfDetroit — Amy Leigh (@IAmyLeigh) November 13, 2026

Jordan Williams, care însoțea caii, a declarat pentru WXYZ Detroit că ajuta la organizarea unei acțiuni de strângere de fonduri și oferea copiilor plimbări călare, când, ulterior, a zărit autobuzul municipal și a vrut să înregistreze un videoclip.

„Nu era ca și cum aș fi urmărit autobuzul”, a spus Williams, cofondator al Urban City Cowboys.

„A fost mai degrabă: «Oh, uite autobuzul. Oh, uite stația de autobuz. Ei bine, parcă totul se potrivește pentru mine»”, a spus el.

Williams a spus că a făcut asta cu mai multe autobuze din Detroit de-a lungul anilor. Scopul, a spus el, este „să aducă în oraș semnalul că există cowboy care arată ca noi”.

Alexis Ware, purtător de cuvânt al primăriei din Detroit, a declarat într-un comunicat că, deși orașul acceptă animale de serviciu în autobuze, „se pare că acești cai au fost aduși în autobuz din alte motive”.

„Recunoaștem că acțiunile din videoclip au fost menite să atragă atenția asupra unei cauze pozitive, însă recunoaștem și că acest lucru a prezentat probleme de siguranță pentru ceilalți pasageri din transportul public și pentru cai înșiși”, a adăugat Ware.

„Aceasta este o oportunitate de a-i recalifica pe operatorii de autobuze DDOT și de a-i educa pe locuitorii din Detroit cu privire la tot ceea ce facem pentru a garanta servicii sigure, prompte și de înaltă calitate prin intermediul DDOT”, a declarat Ware.