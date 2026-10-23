Muncitori români exploatați la o fermă din Italia. Munceau 250 de ore lunar și plăteau 100 de euro ca să primească o pernă

Muncitori români exploatați la o fermă din Italia. FOTO: Getty Images

Mai mulți muncitori români au fost exploatați la cules de fructe în nordul Italiei, în provincia Trento, susțin anchetatorii italieni. Ei se aflau printre cei 84 de lucrători străini care, între 2018 și 2024, ar fi muncit chiar și 250 de ore pe lună, mult peste programul legal. Au fost cazați în case dărăpănate și au plătit inclusiv pentru o pătură și o pernă.

Garda de Finanțe din Trento a pus sechestru pe bunuri în valoare de 790.000 de euro. Măsura a fost dispusă de Tribunalul din Trento, la cererea procurorilor.

Ancheta vizează un fermier din zonă și cinci membri ai familiei lui, dintre care patru sunt cetățeni marocani. Anchetatorii spun că aceștia ar fi format o grupare infracțională care exploata muncitori și îi înșela.

Cei 84 de lucrători veneau din Maroc, România, India, Nigeria, Pakistan și Camerun. Aveau contracte sezoniere și lucrau la culesul fructelor.

Potrivit anchetei, ei munceau până la 250 de ore pe lună în plus față de cât permite legea, iar din salariile mici li se opreau bani pentru cazare, 3 euro pe noapte. De asemenea, plăteau 100 de euro pentru o pătură și o pernă și locuiau în case fără condiții minime de igienă.

Nouă muncitori marocani ar fi fost păcăliți să plătească între 4.000 și 5.000 de euro pentru actele de muncă și de ședere în Italia.

Ancheta continuă. Persoanele vizate sunt considerate nevinovate până la o decizie definitivă a instanței.