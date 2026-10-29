Musk îi sfătuiește pe oameni să nu mai strângă bani: „Nu vor mai conta”. Predicția miliardarului: „Oricine va avea orice își dorește”

Miliardarul tech Elon Musk. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Elon Musk spune că oamenii nu ar mai trebui să își facă griji pentru economiile pe termen lung, deoarece dezvoltarea inteligenței artificiale va schimba radical economia, iar banii ar putea ajunge să nu mai aibă importanța de astăzi. Miliardarul crede că, în viitor, tehnologia va permite producerea unor cantități atât de mari de bunuri și servicii, încât oamenii vor putea avea aproape orice își doresc, fără să mai fie nevoiți să strângă bani timp de zeci de ani, scrie Business Insider.

„Economisirea banilor pentru viitorul îndepărtat este inutilă odată cu apariția abundenței aduse de superinteligență”, a scris joi Elon Musk pe platforma X, insistând asupra uneia dintre cele mai controversate previziuni ale sale.

Directorul general al Tesla și SpaceX a răspuns astfel unui utilizator care spunea că nu își mai face prea multe griji pentru deciziile sale financiare discutabile, deoarece, într-un viitor în care resursele vor fi disponibile din abundență, „cele mai multe dintre ele nu vor mai conta oricum peste câțiva ani”.

Musk, considerat cel mai bogat om din lume, cu o avere estimată la aproape 1.000 de miliarde de dolari, a mai susținut și în trecut că economisirea banilor pentru pensie ar putea deveni inutilă.

„Nu vă mai faceți griji că trebuie să puneți bani deoparte pentru pensie peste 10 sau 20 de ani. Nu va mai conta”, a declarat miliardarul într-un podcast publicat în ianuarie. „Dacă oricare dintre lucrurile pe care le-am spus se dovedește adevărat, economisirea banilor pentru pensie va deveni irelevantă”, a adăugat el.

Elon Musk crede că inteligența artificială va face banii aproape inutili

Miliardarul a explicat că se așteaptă ca progresele în inteligența artificială, energie și robotică să ducă la o creștere uriașă a productivității. Într-o astfel de lume, resursele ar deveni atât de abundente, încât „oricine ar putea avea orice își dorește”.

Potrivit lui Musk, oamenii ar avea acces la „servicii medicale mai bune decât cele de care beneficiază astăzi oricine”, bunurile și serviciile nu ar mai fi insuficiente, iar educația ar deveni complet accesibilă.

„Vei putea învăța gratuit orice îți dorești, despre absolut orice”, a spus acesta.

Totuși, specialiștii nu sunt la fel de convinși că oamenii ar trebui să renunțe la economii.

Business Insider a discutat cu șapte experți în finanțe personale și inteligență artificială despre declarațiile lui Musk, iar toți au fost de acord că oamenii ar trebui să continue să economisească pentru pensie, având în vedere că previziunile miliardarului s-ar putea să nu se îndeplinească.

Musk a prezentat o viziune și mai optimistă asupra viitorului într-un alt podcast recent. El a anticipat că dezvoltarea roboticii și a călătoriilor spațiale va duce la apariția unei economii care se va întinde pe mai multe planete.

În acel moment, susține miliardarul, „banii vor deveni irelevanți”, iar „monedele convenționale nu vor mai conta”.

Bill Gates crede și el că inteligența artificială va schimba complet economia

Elon Musk nu este singurul lider din industria tehnologiei care anticipează schimbări radicale în modul în care oamenii vor trăi și vor munci.

Bill Gates, cofondatorul Microsoft, a declarat recent, într-un podcast, că inteligența artificială va aduce o „abundență reală”, iar roboții vor putea să „construiască locuințe, să cultive alimente și să efectueze operații chirurgicale”.

Gates a avertizat însă că următoarele două decenii ar putea reprezenta una dintre cele mai agitate perioade din istoria omenirii.

Potrivit acestuia, dezvoltarea tehnologiei va ajunge într-un punct în care munca oamenilor nu va mai fi necesară pentru producerea majorității bunurilor și serviciilor.

Și Elon Musk a recunoscut că trecerea către viitorul optimist pe care îl descrie nu va fi lipsită de probleme.

Miliardarul a anticipat o perioadă de tranziție dificilă, în care inteligența artificială ar putea duce la dispariția unui număr mare de locuri de muncă.

Printre soluțiile propuse de Musk se numără acordarea unor plăți din partea statului pentru toți cetățenii, care să compenseze pierderea locurilor de muncă provocată de automatizare.