În China, bula AI a început deja să se spargă. Companiile de inteligență artificială s-au prăbușit dramatic pe bursă

Frustrarea provocată de prăbușirea unor investiții susținute de Beijing i-a determinat pe mulți investitori să se orienteze către active defensive. Foto: Getty Images

În timp ce acțiunile globale ale companiilor de tehnologie se clatină, în China deja s-au prăbușit, după ce evaluările generoase s-au dezumflat pe fondul îngrijorărilor cu privire la cererea pentru inteligență artificială (AI) și restricțiile impuse asupra exporturilor chineze, relatează Reuters.

Prăbușirea acțiunilor companiilor de top din domeniul AI și al semiconductorilor a dus la scăderea cu 40% în mai puțin de patru luni a indicelui STAR50 (.STAR50) de pe piața chineză continentală și a șters aproximativ 480 de miliarde de dolari din valoarea de piață.

Este un semn nefavorabil pentru piețele mondiale deja instabile și frânează eforturile Chinei de a-și încuraja populația să investească în acțiuni pentru a finanța boomul inteligenței artificiale.

În același timp, această evoluție a pus capăt unui raliu bursier care dura de doi ani, început după ce promisiunile privind măsurile de stimulare economică au dus la creșterea puternică a acțiunilor.

Totodată, a încetinit eforturile Beijingului de a rupe ciclul îndelungat de creșteri și prăbușiri și de a dezvolta o piață cu o creștere lentă, dar cu randamente constante. Indicele general al companiilor chineze de top, CSI300 (.CSI300), a scăzut cu aproximativ 20% față de maximele atinse în iunie.

„Piața bursieră s-a transformat în timp într-o piață de tip „bull” speculativă, scăpată de sub control. Iar acum vedem cum se sparge bula”, a explicat Dong Baozhen, administrator de fonduri din Beijing.

În comparație, acțiunile americane din sectorul inteligenței artificiale au suferit doar o corecție minoră, în contextul în care acestea au contribuit la scăderea cu 6% a indicelui Nasdaq (.IXIC) față de recordul atins în urmă cu trei săptămâni.

În China nu a existat un factor declanșator evident al vânzărilor, însă traderii au declarat că prețurile ridicate ale acțiunilor, obligațiile fiscale și riscul ca Statele Unite sau alte țări să interzică utilizarea echipamentelor chinezești în centrele de date au contribuit la această evoluție.

Potrivit Goldman Sachs, acțiunile companiilor din domeniul AI au ajuns să reprezinte 42% din capitalizarea bursieră a Chinei și 57% din valoarea tranzacțiilor cu acțiuni A listate pe piața continentală și cu acțiuni H listate la Hong Kong. Astfel, puțini investitori au scăpat de pierderi pe o piață dominată de micii investitori.

Companiile susținute de stat sângerează pe bursă

Acțiunile producătorului de roboți Unitree, pentru care cererea investitorilor individuali a depășit de 8.000 de ori numărul de acțiuni disponibile la listare, și-au pierdut jumătate din valoare de când au început să fie tranzacționate, în august.

În același timp, producătorul de cipuri CXMT a pierdut peste un sfert din valoarea de piață în ultima lună.

Producătorii de cipuri MetaX Integrated Circuits și Moore Threads Technology ale căror acțiuni au crescut cu 700%, respectiv 400%, în prima zi de tranzacționare de anul trecut, și-au pierdut, de asemenea, jumătate din valoare începând din iulie.

Chen Wensheng, proprietarul unei mici afaceri și investitor din provincia chineză sudică Hainan, a declarat că a cumpărat acțiuni în timpul raliului, încurajat de ceea ce considera a fi sprijinul oficial pentru companii precum Unitree, care avea printre investitori fonduri susținute de stat. Însă Chen și prietenii săi au pierdut acum bani.

Frustrarea provocată de prăbușirea unor investiții susținute de Beijing i-a determinat pe mulți investitori să se orienteze către active defensive și este probabil să încetinească atragerea de capital prin intermediul pieței bursiere de către companiile de tehnologie.

Acțiunile producătorilor de componente optice Zhongji Innolight și Eoptolink Technology au scăzut cu aproximativ 60% față de maximele atinse în iunie și iulie.

Scăderea acestor acțiuni are loc și în condițiile în care Washingtonul se pregătește să interzică furnizarea de echipamente către centrele de date americane de către aceste companii, care până nu demult erau printre favoritele investitorilor.

În condițiile în care indicele STAR50 se tranzacționează încă la un raport de aproximativ 100 între capitalizarea bursieră și profitul realizat în ultimele 12 luni, deși acesta a scăzut de la un maxim de aproape 250, investitorii compară evaluarea cu raportul de 30 al indicelui Nasdaq 100 și se tem că vânzările ar putea continua înainte ca piața să își revină.

„Ceea ce se întâmplă acum va pune capăt planurilor multor companii care încearcă să se listeze la bursă”, a declarat Hong Hao, partener director și director de investiții la Lotus Asset Management din Hong Kong.

„Toate bulele, inevitabil, se sparg”

Frenezia bursieră de acum câteva luni și consecințele din prezent contrastează cu eforturile autorităților de a îmbunătăți randamentele și de a reduce volatilitatea prin combaterea tranzacțiilor bazate pe împrumuturi și a tranzacționării de înaltă frecvență. Investitorii susținuți de stat au vândut acțiuni în timpul raliurilor, pentru a tempera creșterile.

Președintele Comisiei de Reglementare a Valorilor Mobiliare din China, Wu Qing, s-a întâlnit la începutul acestei luni cu investitori și nu numai pentru a asculta propuneri privind îmbunătățirea piețelor de capital.

Unii reprezentanți ai comunității investiționale susțin că boomul a afectat structura pieței.

„Accentuarea excesivă a 'conținutului tehnologic', adică a ponderii companiilor de tehnologie în capitalizarea bursieră a principalilor indici, duce la abateri și chiar la distorsionarea comportamentului capitalului. Acest lucru a creat o bulă gravă în anumite sectoare și a secătuit serios capitalul disponibil în altele”, a explicat Leo Wang, partener la Qianchuang Capital din Beijing.

Unii investitori consideră că scăderea acțiunilor oferă oportunități, argumentând că aceasta nu este nici surprinzătoare, nici dăunătoare reformelor pieței, concepute pentru termen lung, care au început să dea rezultate în ceea ce privește creșterea randamentelor, în special a veniturilor obținute din investiții, în ultimii ani.

Potrivit unei analize HSBC, deși au vândut acțiuni în ultimele trei luni, fondurile care investesc în Asia continuă, în general, să dețină o pondere mai mare decât cea de referință în active chinezești.

Goldman Sachs a inclus Innolight și CXMT într-o listă revizuită de recomandări care cuprinde zeci de acțiuni chinezești din domeniul inteligenței artificiale, publicată la începutul acestei luni. La rândul său, William Bratton, strateg la BNP Paribas Securities, a declarat că piața oferă oportunități de cumpărare pentru investitorii prudenți.

Cu toate acestea, pe piața continentală, mulți investitori se orientează către alte sectoare sau așteaptă scăderi suplimentare ale evaluărilor înainte de a cumpăra din nou acțiuni.

„La fel ca toți ceilalți producători chinezi, companiile care fabrică cipuri și furnizează echipamente pentru inteligența artificială vor ajunge, în cele din urmă, să intre într-un război al prețurilor. Nu există excepții. Toate bulele se sparg inevitabil”, a declarat Wang Zhuo, administrator de fonduri și partener la Shanghai Zhuozhu Investment Management.