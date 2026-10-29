NYT: Jensen Huang, CEO-ul Nvidia, nu a fost avertizat că avea lângă el un spion chinez, deși serviciile americane știau

Jensen Huang, directorul general al Nvidia. sursa foto: Getty

O directoare a unei companii din Singapore, suspectată că trimitea în China cipuri avansate Nvidia, era de fapt un agent al serviciilor de informații chineze și ajunsese foarte aproape de Jensen Huang, șeful gigantului american. Dezvăluirea, făcută de The New York Times, arată că Donald Trump a aflat de situație, dar nu a intervenit, în condițiile în care vânzările de cipuri ale Nvidia susțin economia americană și bursa.

Agențiile de spionaj americane strânseseră informații de-a dreptul uluitoare.

O directoare din conducerea unei companii de centre de date cu sediul în Singapore era investigată pentru că ar fi direcționat cipuri avansate de inteligență artificială produse de Nvidia către China. Iar acum oficialii americani ajunseseră la concluzia că aceasta era un agent al serviciilor de informații chineze și transmitea informații Beijingului.

Ce a urmat a fost însă și mai alarmant. Supravegherea femeii, Alice Huang sau Huang Le, cetățean chinez, a arătat că aceasta dezvoltase o relație apropiată cu Jensen Huang, directorul general al Nvidia.

Sunt ani buni de când Washingtonul încearcă să împiedice China să obțină tehnologia de care are nevoie pentru a egala sau depăși Statele Unite în competiția globală acerbă pentru supremația în inteligența artificială.

Descoperirea că Beijingul primea rapoarte de la cineva cu acces direct la Jensen Huang, una dintre cele mai puternice figuri ale revoluției AI și un aliat influent al președintelui Trump, a declanșat alarma la Casa Albă.

În urmă cu aproximativ un an, Trump a fost informat despre aceste constatări ale serviciilor de informații, care nu au mai fost făcute publice până acum, și a ales să nu facă nimic cu ele. Trump s-a ferit să perturbe vânzările de cipuri ale Nvidia, care contribuie la creșterea economiei și a bursei, și să complice și mai mult relația comercială cu China.

Această relatare se bazează pe interviuri cu persoane informate despre operațiunea de supraveghere, care au vorbit sub protecția anonimatului pentru că informațiile provin din date clasificate, precum și cu alți oficiali, directori din industrie și analiști.

Oficialii americani o suspectau deja pe Alice Huang că ajută China să ocolească restricțiile care îi limitează accesul la cipuri avansate de inteligență artificială.

Dezvăluirea că transmitea informații direct Beijingului a ridicat însă posibilități mult mai îngrijorătoare, printre care aceea că Jensen Huang cunoștea gândirea lui Trump într-o chestiune de importanță vitală pentru ambele țări, una care probabil va fi discutată când președintele va vizita China luna viitoare.

Rămâneau, de asemenea, întrebări legate de posibilitatea ca ea să obțină informații despre Nvidia, companie căreia i se datorează, poate mai mult decât oricărei alte firme, avansul pe care Statele Unite l-au păstrat în dezvoltarea celor mai performante modele de inteligență artificială.

Jensen Huang nu a primit o informare defensivă, avertismentul oferit uneori americanilor vizați de serviciile de informații străine, au spus persoane informate despre supraveghere.

Supravegherea lui Alice Huang continuă, potrivit acelorași surse, iar companiile afiliate ei au continuat și anul acesta să cumpere cipuri Nvidia.

Nvidia a declarat că firma la care lucra Alice Huang, Megaspeed, este un client regional ca oricare altul și că a investigat anterior și a infirmat acuzațiile potrivit cărora compania din Singapore ar fi introdus ilegal cipuri în China.

„Interacțiunile lui Jensen cu doamna Huang nu sunt neobișnuite sau neașteptate. Întâlnirile cu clienții fac parte din meseria unui director general; Jensen vorbește în fiecare an cu mii de directori ai unor companii-client”, a declarat John Rizzo, purtătorul de cuvânt al Nvidia.

Nvidia este „convinsă că, dacă guvernul SUA ar considera că o persoană reprezintă o amenințare pentru industria americană, ne-ar anunța”, a spus Rizzo. Clienții precum Megaspeed, a adăugat el, „primesc informații de afaceri obișnuite, nu secrete comerciale sensibile ale Nvidia, și nicio informație relevantă pentru securitatea națională”.

Casa Albă, CIA și Agenția Națională de Securitate (NSA) au refuzat să comenteze.

Într-o declarație pentru The New York Times, Megaspeed a transmis că „actuala conducere” tratează situația „extrem de serios și este hotărâtă să afle adevărul din spatele acestor acuzații”.

Compania a adăugat că „a angajat avocați externi pentru a desfășura o investigație internă amănunțită și a notificat guvernul SUA că suntem pe deplin hotărâți să cooperăm”.

Alice Huang nu a răspuns solicitărilor de a comenta. Nu este clar cât de strânsă mai este legătura ei cu Megaspeed. O persoană care cunoaște activitatea companiei a spus că Alice Huang a devenit mai puțin activă în firmă după investigațiile americane.

Întrebat despre concluzia americanilor că Alice Huang a strâns informații pentru Beijing, Liu Chang, purtătorul de cuvânt al Ambasadei Chinei la Washington, a declarat că Statele Unite duc o campanie de „defăimări și calomnii nefondate” împotriva Chinei.

Când Trump a fost informat inițial, anul trecut, oficialii americani nu credeau că directorul Nvidia știa că Alice Huang strângea informații pentru chinezi. Nu este clar dacă serviciile de informații și-au actualizat între timp evaluarea, însă unii înalți oficiali din administrația Trump se îndoiesc că Jensen Huang ar fi putut rămâne neștiutor în privința a ceea ce ei au concluzionat că era rolul ei de colectare de informații pentru China.

Întrebările legate de posibila furnizare de cipuri AI către China de către Megaspeed au devenit publice prin articole publicate anul trecut de The New York Times și Bloomberg News.

În al doilea mandat al lui Trump, Jensen Huang a făcut cu succes lobby pe lângă administrație pentru relaxarea reglementărilor aplicate companiilor de inteligență artificială și pentru eliminarea restricțiilor mai stricte privind vânzarea cipurilor Nvidia către China.

A negociat, de asemenea, un acord cu Trump prin care guvernul american primește 25% din vânzările anumitor cipuri Nvidia pe care le permite să fie vândute în China.

Relația apropiată dintre președinte și Jensen Huang a îngreunat eforturile de limitare a vânzărilor de cipuri Nvidia în străinătate, au spus actuali și foști oficiali americani.

Ei au descris cum unele investigații și sancțiuni comerciale propuse, care vizau China sau Nvidia, au fost blocate în cadrul Departamentului Comerțului, instituția responsabilă de reglementarea exporturilor de cipuri.

Nvidia a declarat că respectă legea și că nu există dovezi că cipurile sale ar fi introduse ilegal în China. Rizzo a spus că guvernul chinez „a blocat cipurile AI americane, pentru a-și proteja propria industrie”.

Multe întrebări legate de această situație rămân fără răspuns, cel puțin public.

Nu este clar dacă grija de a proteja operațiunea de supraveghere a contat în decizia de a nu-l informa pe Jensen Huang. Informarea lui ar fi putut s-o alerteze pe Alice Huang că este urmărită, un motiv frecvent pentru care oficialii din serviciile de informații ezită să ofere informări defensive.

Nu s-a putut stabili ce agenție sau agenții de informații au fost implicate în monitorizarea lui Alice Huang ori ce le-a determinat să înceapă. De asemenea, nu este clar în ce circumstanțe Alice Huang a început să strângă informații pentru Beijing, ce informații a transmis și cât de valoroase au fost acestea pentru China.

Articolele anterioare ale The Times despre Alice Huang descriau ascensiunea ei fulminantă și oarecum misterioasă. Femeie de afaceri și investitoare chineză, ea a ajuns în cele din urmă în conducerea Megaspeed, companie pe care Departamentul Comerțului, spre finalul administrației Biden, a început să o suspecteze că ajută China să ocolească interdicțiile americane și să obțină acces la puterea de calcul a cipurilor Nvidia.

Guvernul american investighează Megaspeed de la finalul lui 2024, când un oficial al Departamentului Comerțului a vizitat centrul de date al companiei din Malaezia și l-a găsit suspect. Echipamentele Nvidia erau încă împachetate în cutii, ceea ce sugera că erau mutate dintr-un loc în altul, nu instalate acolo.

Singapore a desfășurat propria investigație privind Megaspeed. În 2025, autoritățile singaporeze au adus-o pe Alice Huang la audieri, dar ulterior au eliberat-o.

Investigația Departamentului Comerțului privind Megaspeed a fost transferată anul acesta Departamentului de Justiție, au spus oficiali din administrație.

Deși guvernul american le interzice companiilor, din 2022, să exporte în China cele mai avansate cipuri Nvidia, unele firme au fost prinse introducându-le ilegal peste granița chineză. Alte companii și-au înființat în mod legal afaceri care cumpără cantități mari de cipuri pentru a construi în Asia de Sud-Est centre de date care deservesc firme chinezești.

Unii oficiali și parlamentari americani consideră că aceasta este o portiță problematică, iar administrația Biden a restricționat această practică. Trump a anulat acele reguli. Administrația cântărește acum dacă să le înăsprească din nou.

Megaspeed se numără printre firmele din Asia de Sud-Est care cumpără cipuri pentru a construi centre de date și apoi închiriază puterea de calcul unor companii din China.

Compania este, în esență, un intermediar. A cumpărat cipuri Nvidia de la filiala americană a Inspur, un producător chinez de servere. SUA au pus pe lista neagră compania-mamă a Inspur pentru transferul de tehnologie către armata chineză, însă filiala americană nu este supusă sancțiunilor.

Megaspeed a oferit apoi această putere de calcul grupului Alibaba și altor companii chinezești. Oficialii americani cred că firma este o piesă dintr-un efort internațional amplu al companiilor chineze de a obține cipurile necesare pentru construirea și operarea sistemelor de inteligență artificială. Anchetatorii suspectează că o parte din cipurile Nvidia achiziționate de Megaspeed ajung ilegal și în China.

Compania-soră a Megaspeed din Malaezia a cumpărat echipamente AI avansate, care conțin cipuri și tehnologie Nvidia, în valoare de cel puțin 4,8 miliarde de dolari între iunie 2024 și februarie 2026, potrivit datelor comerciale obținute de la platforma ImportGenius. O sumă excepțională pentru o firmă mică și obscură.

Nvidia și Megaspeed au continuat să facă afaceri și anul acesta. Datele limitate disponibile pentru cea mai mare parte a anului arată că Megaspeed și firmele afiliate au continuat să cumpere produse Nvidia, adesea prin intermediari.

Pentru a preveni introducerea ilegală a cipurilor în China, Nvidia își evaluează cumpărătorii înainte de a aproba o achiziție și verifică uneori, ulterior, dacă aceștia mai dețin cipurile. Compania continuă să listeze Megaspeed pe site-ul său ca partener cloud. Megaspeed și-a promovat relația cu Nvidia chiar și luna aceasta. Într-un anunț de angajare, filiala din Indonezia a Megaspeed se prezenta drept „un partener de afaceri de prim rang al Nvidia”.

Totodată, compania a continuat să-și deservească principalul client, Alibaba, potrivit aceleiași persoane și altor analiști din industria tehnologică.

În iunie 2024, cu doar câteva săptămâni înainte ca Megaspeed să înceapă achizițiile, fotografii postate pe LinkedIn îl arătau pe Jensen Huang alături de Alice Huang într-un bar din Taipei, după un târg de tehnologie local. Cei doi beau whisky împreună cu alți directori din industria AI.

Un an mai târziu, în mai 2025, au fost văzuți din nou împreună, ieșind dintr-un restaurant din Taipei după o cină de afaceri cu alți furnizori din domeniul inteligenței artificiale. Alice Huang aștepta în spatele lui Jensen Huang în timp ce acesta le vorbea jurnaliștilor taiwanezi în fața restaurantului.

Aceste detalii au fost descrise într-un articol al The Times din octombrie anul trecut. Însă informațiile mai profunde ale serviciilor despre Alice Huang au rămas strict păstrate în interiorul administrației.

Persoane care cunosc situația au precizat că agențiile americane au supravegheat-o electronic pe Alice Huang. Această supraveghere a arătat că ea era în contact cu un cetățean american.

În general, serviciile de informații americane nu au voie, potrivit legii, să supravegheze cetățeni americani fără un ordin judecătoresc. Însă atunci când comunicațiile care implică americani apar în timpul supravegherii, identitatea cetățenilor poate fi dezvăluită instituțiilor guvernamentale care pot demonstra că au nevoie de aceste informații, printr-un proces cunoscut sub numele de „demascare”. În acest caz, procesul a arătat că cetățeanul american era Jensen Huang.

Înainte de 2025, Jensen Huang vizita rar Washingtonul și stătea departe de politică.

Însă, în timp ce administrația Trump analiza interzicerea vânzărilor de cipuri Nvidia către China, Jensen Huang și soția lui au mers la Mar-a-Lago, clubul privat și reședința președintelui din Florida, pentru a se întâlni cu Trump la o cină de lux cu donatori și a-l convinge să permită companiilor de cipuri să facă afaceri cu Beijingul.

La acel eveniment, potrivit unor persoane informate despre discuții, directorul Nvidia părea să-l fi impresionat profund pe președinte cu povestea propriei sale ascensiuni.

Ulterior, Nvidia a donat cel puțin 20 de milioane de dolari pentru fondul destinat sălii de bal a lui Trump, a spus o persoană care cunoaște situația. Compania s-a angajat, de asemenea, să investească 500 de miliarde de dolari în producția din Statele Unite.

Iar când liderul chinez Xi Jinping a vizitat Casa Albă pentru o cină de stat, luna trecută, Jensen Huang stătea la masa principală.

Anul trecut, Trump a aprobat vânzarea către China a unei generații mai vechi de cipuri Nvidia, în schimbul unei părți din venituri. În timp ce încerca să încălzească relațiile cu China înaintea întâlnirii cu Xi, președintele a luat în considerare presiunile lui Jensen Huang de a le vinde chinezilor tehnologie și mai puternică, iritând unii oficiali din administrație și unii republicani din Congres, înainte de a decide, în cele din urmă, să renunțe.

Cei care i-au urmărit pe cei doi interacționând spun că Trump a fost cucerit de laudele fastuoase pe care Jensen Huang i le-a adus în public, dar și de averea și succesul său uriaș.

Nu este clar când s-au cunoscut Jensen Huang și Alice Huang de la Megaspeed. Înainte ca The Times să relateze anul trecut despre rolul ei în achiziționarea cipurilor Nvidia, Alice Huang posta pe rețelele sociale fotografii cu ea și Jensen Huang, potrivit unei persoane care le-a văzut.

Alice Huang are o prezență discretă pe internetul chinezesc. S-a prezentat drept directorul general al Megaspeed, iar compania a trecut-o ca director executiv în primele opt luni de activitate, înainte de a o elimina din această funcție în documentele oficiale.

Actualul director al Megaspeed este din Singapore, dar a locuit recent la Shanghai, potrivit registrelor comerciale și conturilor sale de pe rețelele sociale.

Potrivit informațiilor publicate online de un fond de investiții chinezesc la care a lucrat Alice Huang, ea a fost în trecut reporter de televiziune în China, însă The Times nu a găsit nicio informație care să confirme acest lucru.

Ulterior a lucrat la mai multe bănci mari din China, apoi s-a alăturat unui fond din Shanghai, Hexi Capital, care a investit într-o serie de firme din domeniul semiconductorilor și al inteligenței artificiale, potrivit platformei de date WireScreen.

Potrivit unor investitori din domeniul tehnologiei care cunosc compania, Alice Huang și asociații ei se lăudau cu legăturile ei cu Jensen Huang și le foloseau pentru a atrage fonduri și a-și promova rețeaua de afaceri aflată în expansiune rapidă, care a investit alături de guvernul chinez în centre de date din întreaga Chină.

În Asia de Sud-Est, Megaspeed a continuat să promoveze noi centre de date, să angajeze personal și să-și laude legăturile strânse cu Nvidia, potrivit analiștilor din industrie, anunțurilor de angajare online și altor documente.

Megaspeed continuă construcția unui centru de date de mari dimensiuni în Johor, statul malaezian de la granița cu Singapore, unde noi facilități AI au răsărit printre plantațiile de palmieri de ulei.

Într-un document depus luna trecută la bursă, un dezvoltator imobiliar malaezian a anunțat că a primit plata finală pentru terenul de aproximativ 21 de hectare pe care o filială a Megaspeed s-a angajat să construiască centrul de date.

Când un jurnalist al The Times a vizitat recent zona, între scheletele unor centre de date parțial construite stăteau șiruri de materiale de construcție. În afara parcului, buldoexcavatoare săpau în pământul brun-roșcat, în timp ce muncitorii montau conducte de beton.

Compania își asigurase deja cipurile necesare pentru extindere, potrivit unei persoane care cunoaște planurile.