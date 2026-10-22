O angajată a Poștei a fost sancționată pentru că a lucrat în plus 75 de minute, în Italia

O angajată a Poștei din Italia a fost sancționată pentru că a muncit 75 de minute în plus FOTO: Getty Images

O angajată a Poștei Italiene din orașul Bribano, în provincia Belluno, a fost sancționată pentru că a rămas peste program în patru zile și a lucrat în plus 75 de minute, pentru a finaliza operațirestante.

După ce a contestat sancțiunea în fața judecătorului specializat în litigii de muncă, compania a acceptat să retragă avertismentul disciplinar și să achite cheltuielile de judecată.

Angajata de la Poste Italiane a primit un avertisment disciplinar pentru că a lucrat suplimentar, peste program, 75 de minute. Cazul, petrecut în vara anului 2025 la oficiul poștal din Bribano s-a încheiat cu retragerea sancțiunii și plata cheltuielilor de judecată de către companie, în urma intervenției judecătorului specializat în litigii de muncă. Angajata fusese nevoită să rămână peste program pentru a finaliza operațiunile restante, în timp ce gestiona singură ghișeul, potrivit FanPage.

În trei dintre situații, funcționara lucrase cu aproximativ 15 minute în plus, iar în cea de-a patra rămăsese încă o jumătate de oră. Pentru Poste Italiane, problema nu era doar timpul suplimentar lucrat, ci și faptul că necesitatea efectuării orelor suplimentare fusese comunicată după termenul prevăzut de regulamentele interne ale companiei.

Angajata semnalase necesitatea prelungirii programului spre sfârșitul zilei de lucru, după o dimineață deosebit de solicitantă. Oficiul poștal funcționa cu un singur angajat, iar volumul solicitărilor făcea dificilă finalizarea tuturor operațiunilor în intervalul de timp prevăzut. În plus, din motive de sănătate, lucrătoarea făcea parte din categoria personalului vulnerabil.

După ce a primit notificarea privind abaterea disciplinară, aceasta a depus un memoriu de apărare de șase pagini și a solicitat să fie audiată în prezența unui avocat sau a unui reprezentant sindical. Potrivit relatării publicate de Corriere del Veneto, audierea nu a mai avut loc. În consecință, angajata s-a adresat Inspectoratului Muncii, însă tentativa de conciliere cu angajatorul nu a dus la niciun acord.

Litigiul a ajuns în fața judecătorului specializat în litigii de muncă. La finalul procedurii, Poste Italiane a acceptat să retragă avertismentul disciplinar și să suporte cheltuielile de judecată.

Sindicatul: „Semnalaserăm deja problemele din oficiile poștale”

Cazul a fost urmărit de SLC-CGIL Veneto, prin intermediul reprezentantului regional Adriano Musolino, care a făcut referire și la o contestație sindicală anterioară privind regulile de comunicare a orelor suplimentare.

„Semnalaserăm deja problemele organizatorice ale oficiului, unde colega noastră trebuia să gestioneze singură un volum semnificativ de muncă”, a declarat Musolino.

Reprezentantul sindical a explicat că, în urma intervenției sindicatului și a indicațiilor Inspectoratului Muncii, Poste Italiane a trebuit să corecteze o comunicare referitoare la termenele pentru notificarea orelor suplimentare. Potrivit precizărilor lui Musolino, calculul trebuie să țină cont de ora închiderii oficiului pentru public - care poate fi 13:35 sau 13:45, în funcție de tipul unității - și nu neapărat de jumătatea dimineții.

Acest litigiu face parte dintr-o activitate sindicală mai amplă desfășurată în regiune, care vizează și recunoașterea deplasărilor în interes de serviciu, indemnizațiile pentru îndeplinirea anumitor atribuții și alte drepturi prevăzute de contractul colectiv de muncă.

„Nu căutăm conflictul de dragul conflictului, dar nu vom permite ca angajatele și angajații să fie lăsați singuri sau să fie nevoiți să lupte pentru a obține respectarea unor drepturi fundamentale”, a adăugat Musolino.