O bulgăroaică a lăsat 45.000 de euro lângă tomberoane din Craiova și a crezut că ajută poliția să prindă escroci. Ce s-a întâmplat apoi

O bulgăroaică a lăsat 45.000 de euro lângă tomberoane din Craiova și a crezut că ajută poliția să prindă escroci. FOTO: Getty Images

O femeie din Bulgaria a pierdut 45.000 de euro după ce a fost convinsă de escroci care s-au dat drept polițiști să-și retragă toate economiile și să le lase lângă niște tomberoane din Craiova. Femeia credea că ajută la prinderea unor infractori care fraudau conturi bancare. Poliția a aflat de caz abia după ce victima le-a povestit rudelor ce s-a întâmplat.

Potrivit poliției din Montana, femeia de 64 de ani a căzut victimă unor escroci telefonici, care au convins-o să își retragă toate economiile și să le lase lângă containerele de gunoi dintr-un oraș din România, scrie Nova.bg.

Înșelătoria a început la sfârșitul lunii septembrie, când femeia a primit un apel telefonic amenințător de la un bărbat necunoscut. Puțin mai târziu, a fost sunată de o altă persoană, care s-a prezentat ca fiind polițist, „inspectorul Kirilov”.

Falsul polițist a reușit să o convingă că trebuie să colaboreze cu autoritățile pentru prinderea unor infractori care comit fraude bancare. În acest scop, i-a cerut să își mute economiile într-o altă bancă și să își mărească limitele zilnice de retragere de pe cardurile de debit.

Femeia a urmat instrucțiunile. Timp de mai multe zile, a retras bani de la bancomatele din Montana, iar până pe 11 octombrie suma totală ajunsese la 45.000 de euro.

A doua zi, tot la indicațiile escrocilor, femeia a plecat la Craiova. Acolo a ascuns banii într-o geacă, pe care a lăsat-o lângă niște containere de gunoi, într-un loc stabilit dinainte.

Poliția a aflat de caz abia pe 20 octombrie, după ce victima le-a povestit rudelor ce i s-a întâmplat.

A fost deschisă o anchetă pentru înșelăciune, iar cercetările sunt conduse de Poliția Raională din Montana.