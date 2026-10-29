O dronă a surprins imagini cu o seră smart din China, noaptea. Complexul pare din filmele SF, dar aici se cultivă fructe tropicale

1 minut de citit Publicat la 16:50 29 Oct 2026 Modificat la 16:50 29 Oct 2026

Seră smart în districtul Jindong din orașul Jinhua, China, 27 octombrie 2026. Sursa foto: Hepta/ Xinhua

O seră inteligentă din China, surprinsă de o dronă în timpul nopții, oferă o imagine asupra modului în care tehnologia transformă agricultura. Complexul face parte dintr-un parc industrial dedicat științei și tehnologiei agricole, unde sunt cultivate fructe tropicale și sunt reunite mai multe activități, de la cercetare până la procesarea și comercializarea produselor.

Sera se află în districtul Jindong din orașul Jinhua, provincia Zhejiang, în estul Chinei, potrivit agenției Xinhua.

Imaginile de mai jos au fost realizate marți, pe 27 octombrie 2026.

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Un parc agricol de peste 13 hectare, dedicat tehnologiei

Parcul industrial pentru știință și tehnologie agricolă a fost înființat în septembrie 2023, ca proiect de referință pentru dezvoltarea agriculturii moderne în districtul Jindong.

Întregul complex se întinde pe o suprafață de aproximativ 13,2 hectare și include sere agricole inteligente, suprafețe standardizate pentru cultivarea în aer liber și infrastructură auxiliară, precum surse de apă și parcări.

Proiectul urmărește să reunească într-un singur loc mai multe etape ale activității agricole: cercetarea și dezvoltarea răsadurilor, cultivarea ecologică, procesarea produselor, promovarea și vânzarea acestora, turismul și demonstrațiile de tehnologii agricole.

Ce fructe se cultivă în sera inteligentă din China

Printre culturile introduse în parc se numără ananasul, fructul dragonului și afinele. Alegerea acestor soiuri face parte dintr-un demers de dezvoltare a unui model de cultivare a fructelor și legumelor tropicale și de calitate superioară.

Imaginile surprind atât aspectul exterior al serelor, inclusiv pe timp de noapte, cât și activitatea din interior. Angajații pot fi văzuți patrulând printre culturi, îngrijind plantele de ananas și recoltând fructe ale dragonului.

Proiectul are și o componentă de dezvoltare locală. Potrivit agenției de presă, parcul contribuie la valorificarea terenurilor care nu erau utilizate și la diversificarea structurii industriei agricole din regiune.

Prin combinarea cultivării plantelor cu cercetarea, procesarea și comercializarea, complexul din Jinhua ilustrează direcția în care autoritățile locale din China încearcă să dezvolte agricultura modernă: un sector în care producția agricolă este integrată cu tehnologia.