​O femeie a fost amendată pentru că și-a dus copiii în vacanță în timpul anului școlar

O mamă din Marea Britanie a primit amendă pentru că şi-a dus copiii în vanacţă în timpul anului şcolar. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Hannah Davison, proprietara „The Boathouse” din North Landing, o cafenea populară cu servire la pachet, amenajată într-o fostă stație de salvare maritimă din Flamborough, în Marea Britanie, a fost amendată cu 1000 de lire sterline pentru că şi-a dus cei 4 copii în vacanţă în timpul anului şcolar.

După ce a primit o amendă inițială de 480 de lire sterline în 2025, aceasta se așteaptă ca sancțiunea de anul acesta să se dubleze, ceea ce ar putea expune familia riscului de a fi dată în judecată în 2027, dacă vor mai face o călătorie în septembrie anul viitor. În ciuda riscului de a ajunge în instanță, Davison a declarat pentru publicația locală „Hull Live”, preluată de Il Messaggero, că sistemul actual îi penalizează pe părinții care muncesc din greu în sectoare cu activitate sezonieră.

Munca sezonieră

Protestul scoate în evidență o problemă care îi afectează pe cei care lucrează în turism sau în cadrul Serviciului Național de Sănătate. Pentru proprietarii de afaceri de pe coasta Yorkshire-ului sau pentru cei care lucrează în industria pescuitului, precum soțul lui Hannah, vara reprezintă vârful sezonului și principala sursă de venit, într-un context economic marcat de o creștere accentuată a costului vieții.

„Autoritățile locale trebuie să înțeleagă că ne este imposibil să ne luăm liber în lunile de vară”, a explicat proprietara afacerii. „Suntem nevoiți să muncim în fiecare zi a sezonului. Abia în septembrie ne putem lua o pauză. Dacă aș putea pleca undeva vara, aș face-o, dar realitatea face ca acest lucru să fie imposibil.”

În lunile de vară, copiii cuplului, cu vârste de 2, 6, 7 și 10 ani, nu au parte de vacanțele de care se bucură colegii lor, pentru că se trezesc în zori și își petrec ziua respectând programul de lucru al părinților la cafenea. Din acest motiv, zborul de la Manchester spre Grecia a reprezentat o ocazie esențială pentru ei de a încetini ritmul, de a se desprinde de agitația cotidiană și de a crea amintiri prețioase.

Bătălia politică

Davison consideră că o absență de o săptămână la începutul anului nu compromite educația copilului, având în vedere că este vorba despre elevi de școală primară care nu se confruntă deocamdată cu pregătirea pentru examene. Dimpotrivă, femeia a subliniat valoarea educațională semnificativă a călătoriei, care le permite copiilor să descopere culturi și limbi noi.

Antreprenoarea a decis să ridice problema la nivel politic, adresându-se lui Charlie Dewhirst, deputatul conservator de Bridlington și The Wolds, și solicitând oficial Consiliului East Riding o abordare mai flexibilă față de cei care susțin economia turistică a regiunii. Propunerea sa vizează introducerea unei permisiuni de 5 sau 10 zile de absență autorizată pe an pentru elevii care au o prezență generală excelentă.

Cu toate acestea, răspunsul oficial nu lasă loc pentru excepții. Un purtător de cuvânt al Consiliului East Riding și-a reiterat poziția fermă în declarația pentru „Hull Live”: „Sancțiunile financiare sunt aplicate automat atunci când un elev lipsește de la zece sesiuni consecutive din cauza unei vacanțe.” Frecventarea şcolii este esențială pentru dezvoltarea socială și educațională a minorilor, iar școlile colaborează constant cu familiile pentru a asigura continuitatea parcursului educațional.