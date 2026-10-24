O mamă și-a abandonat copiii pe munte pentru că își dorea să ajungă în vârf: ”Am auzit un plâns sfâșietor”

Incidentul s-a petrecut sâmbătă, în Munții Bieszczady. Foto: Getty Images

Doi frați, de 8 și 14 ani, au fost găsiți singuri și dezorientați pe un traseu montan din sudul Poloniei, după ce mama lor i-ar fi lăsat în urmă pentru a continua drumeția până în vârf. Copiii plângeau, iar în zonă era ceață densă, care îngreuna vizibilitatea, potrivit 20minutos.

Incidentul s-a petrecut sâmbătă, în Munții Bieszczady, în zona Bukowe Berdo (în apropierea unei intersecții a traseelor marcate cu albastru și galben), potrivit Euronews, care citează relatările reprezentanților filialei din Rzeszów a Societății Poloneze de Turism și Drumeții (PTTK). Membrii organizației au fost cei care i-au găsit pe cei doi copii.

„Deodată, am auzit plânsul sfâșietor și strigătele unui copil. Ne-am oprit și am găsit doi frați, de 8 și 14 ani, dezorientați lângă potecă. Cel mic nu se mai oprea din plâns”, au povestit excursioniștii într-o postare pe Facebook.

Când au vorbit cu cei doi frați, aceștia le-au spus că mama lor îi lăsase în urmă pentru a urca singură spre vârf, aflat la aproximativ o oră de mers. Femeia le-ar fi spus că, dacă erau obosiți și nu mai voiau să continue drumul, să o aștepte acolo 15 minute. Potrivit membrilor PTTK, copiii rămăseseră singuri mult mai mult timp decât cel indicat.

Ce le-a spus mama copiilor când s-a întors

Ceața densă făcea situația cu atât mai îngrijorătoare, deoarece vizibilitatea pe traseu era redusă. Excursioniștii au decis să rămână alături de copii, să-i liniștească și să aștepte întoarcerea mamei.

După aproximativ 15 minute, femeia a revenit. „Cel mic a prins-o de mână și s-a oprit din plâns”, au relatat membrii PTTK.

Aceștia i-au reproșat mamei că și-a lăsat copiii singuri pe munte, în condiții în care s-ar fi putut afla în pericol. Reacția femeii i-a revoltat însă și mai mult pe martori.

Potrivit relatării lor, aceasta a susținut că lipsise doar pentru scurt timp și că își dorea să ajungă în vârf. Mai mult, le-ar fi spus că tocmai copiii o obligau să renunțe la obiectivul pe care și-l propusese.

„Nici urmă de reflecție sau de regret”, au scris reprezentanții organizației în postarea lor.

Unul dintre excursioniști a povestit că femeia și-a cerut scuze abia după ce a fost avertizată că gestul său ar putea avea consecințe penale.

„I-am răspuns că nu mie trebuie să-mi ceară iertare, ci copiilor ei, dar nu a reacționat”, a relatat acesta.