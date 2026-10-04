O nouă practică a turiștilor îi exasperează pe localnicii din Roma: „Sunt prea multe”. Poliția a început să dea amenzi drastice

Pentru turiști, tururile cu golf-cartul oferă o pauză de la căldură, aglomerație și străzile pavate cu piatră cubică. FOTO: Profimedia Images

Roma se confruntă cu o nouă problemă pe străzile sale deja sufocate de turiști și trafic: golf-carturile folosite pentru tururi turistice. Aproximativ 500 de astfel de vehicule circulă în oraș, iar autoritățile au intensificat controalele după ce s-a relatat că 90% dintre ele funcționează fără autorizație. În ultimele zile, poliția a oprit 131 de golf-carturi și a aplicat amenzi de 38.000 de euro, potrivit The Guardian.

Pentru turiști, tururile cu golf-cartul oferă o pauză de la căldură, aglomerație și străzile pavate cu piatră cubică. Pentru localnici, însă, proliferarea lor în ultimii ani a devenit o nouă sursă de frustrare într-un oraș care se confruntă deja cu traficul și supraturismul. Autoritățile din metropolă cer măsuri la nivelul întregii regiuni pentru reglementarea corespunzătoare a golf-carturilor.

Șoferii de taxi sunt în mod special furioși, acuzând operatorii de golf-carturi că le fură clienții, în timp ce un ziar local a spus că orașul a fost „luat ostatic” de aceste vehicule.

Acum, autoritățile din Roma iau măsuri împotriva acestei activități aflate în plină dezvoltare. Poliția și-a intensificat verificările în această săptămână, după ce agenția de presă Adnkronos a relatat că 90% dintre cele aproximativ 500 de golf-carturi care circulă în oraș operează fără autorizație.

Amenzi de 38.000 de euro

În ultimele zile, poliția a oprit 131 de golf-carturi în zona Pieței Navona, a Panteonului și a Treptelor Spaniole, aplicând amenzi în valoare de 38.000 de euro pentru abateri care au variat de la conducerea fără autorizație până la parcarea ilegală.

Prețurile variază în funcție de tipul și durata turului, dar costul per persoană poate începe de la 100 de euro și poate depăși 400 de euro pentru o excursie de o jumătate de zi. Barry și Linda au plătit 310 euro pentru călătoria lor de trei ore.

Problema traficului din Roma nu este deloc nouă. Iulius Cezar a încercat să o rezolve în urmă cu peste 2.000 de ani, interzicând vehiculele private și căruțele comerciale pe străzile orașului în timpul zilei. Astăzi, pietonii, mașinile, scuterele, autoutilitarele de livrare și, ocazional, câte o trăsură trasă de cai se luptă pentru spațiu.

Turiștii pot face, de asemenea, tururi cu automobile Fiat 500, pe Vespa cu ataș și chiar cu tuk-tuk-uri. Însă golf-carturile par să fi atras un tip aparte de furie.

„Sunt prea multe”, a spus Nora Fahmi, care lucrează la Trevimage, un magazin de fotografie de artă din spatele Panteonului. „Avem magazinul acesta de 13 ani și am văzut tot felul de lucruri, dar situația cu golf-carturile este oarecum nebunească.”

În contextul intensificării controalelor, mai mulți operatori de tururi cu golf-carturi le-au interzis angajaților să vorbească cu presa. Leo Pavoncello, însă, șofer pentru un operator din zona Ghetoului Evreiesc, a fost dispus să apere public această activitate.

„Golf-carturile sunt silențioase și ecologice”, a spus el. „Roma nu este un oraș ușor de vizitat, dar aceste vehicule le permit persoanelor cu dizabilități și familiilor cu copii să vadă obiectivele într-un mod confortabil. În plus, oferă locuri de muncă tinerilor.”

Pavoncello, care a fost supus verificărilor poliției și s-a constatat că operează complet legal, a susținut că câteva „mere stricate” dau o reputație proastă întregii afaceri.

„Nu înțeleg de ce ne vizează pe noi”, a spus el, deși suspectează că „lobby-urile taximetriștilor” pun presiune. „Dar Roma este un oraș turistic care a fost dintotdeauna plin de trafic, iar golf-carturile sunt pur și simplu un alt mijloc de transport.”