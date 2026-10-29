O pensionară de 97 de ani s-a trezit cu o datorie la bancă de 455.000 de euro din cauza unui împrumut făcut acum 23 de ani

O pensionară de 97 de ani s-a trezit cu o datorie la bancă de 455.000 de euro FOTO: Getty Images

O femeie care a făcut un împrumut în 2003 la Bank of Ireland s-a trezit acum, când a ajuns la vârsta de 97 de ani, că datorează de trei ori mai mult decât suma inițială. Cazul ei a stârnit revoltă și a atras atenția asupra riscurilor creditelor viagere.

Pensionara din Irlanda, ajunsă la 97 de ani, are o datorie de 455.081 de euro, aferentă unui împrumut viager de 130.000 de euro contractat în urmă cu 23 de ani de la Bank of Ireland. Situația a fost adusă în atenția publicului printr-o sesizare care ridică întrebări cu privire la modul în care a fost acordat creditul, la consilierea juridică oferită beneficiarei și la durata procedurilor de soluționare a reclamațiilor, potrivit The Irish Times.

Potrivit informațiilor prezentate în materialul care prezintă cazul, femeia a contractat împrumutul în 2003, când avea 72 de ani. Necăsătorită și fără copii, aceasta ar fi primit o ofertă de credit din partea băncii, fără să fi solicitat în prealabil un astfel de produs financiar.

Deși avea nevoie de numai 30.000 de euro, pensionara a împrumutat 130.000 de euro. Diferența de 100.000 de euro a fost depusă într-un cont la aceeași bancă și ar fi rămas acolo de atunci.

În iunie, suma necesară pentru închiderea împrumutului ajunsese la 455.081 de euro. Nu este clar de ce femeia a împrumutat o sumă mult mai mare decât cea de care avea nevoie.

Cum funcționează împrumuturile viagere

Împrumuturile viagere sunt produse financiare care permit proprietarilor de locuințe, de regulă persoanelor în vârstă, să obțină bani folosind valoarea proprietății drept garanție. În funcție de condițiile contractuale, rambursarea este amânată până la decesul beneficiarului sau până când acesta părăsește ori vinde locuința.

Un avantaj al acestor produse este accesul la lichidități fără obligația rambursării lunare obișnuite. În schimb, dobânda se acumulează pe parcursul anilor, ceea ce poate duce la creșterea substanțială a datoriei și la diminuarea sau chiar epuizarea capitalului propriu acumulat în locuință.

În cazul acesta, dobânda s-ar fi acumulat timp de 23 de ani. Astfel, suma datorată a crescut de la 130.000 de euro la peste 455.000 de euro.

În acest caz, banca se angaja să nu solicite moștenitorilor plata unei diferențe în cazul în care datoria depășea prețul obținut din vânzarea proprietății. Dar această regulă depinde de condițiile specifice ale contractului.

De ce este contestat modul de acordare a creditului

Unul dintre principalele motive de îngrijorare este faptul că pensionara ar fi păstrat 100.000 de euro din suma împrumutată într-un depozit bancar, fără să utilizeze acești bani.

Această situație ridică întrebări privind evaluarea nevoilor clientei și oportunitatea acordării unui împrumut atât de mare.

Potrivit relatării, beneficiara a solicitat consultanță juridică înainte de semnarea contractului. Bank of Ireland susține că obținerea unei opinii juridice independente era o condiție obligatorie pentru aprobarea împrumuturilor viagere și că documentația pusă la dispoziția clienților explica în mod clar termenii și condițiile produsului.

Reprezentanții băncii au afirmat, de asemenea, că astfel de împrumuturi puteau ajunge la scadență abia după câteva decenii.

Cu toate acestea, obligația clientului de a solicita consiliere juridică nu exclude întrebările referitoare la responsabilitatea instituției de credit de a evalua dacă produsul oferit este adecvat situației sale financiare.

Rămâne, totodată, neclar ce recomandări i-a făcut juristul pensionarei în 2003 și dacă discuția a vizat exclusiv aspectele contractuale sau și implicațiile financiare pe termen lung.

Reclamație depusă în 2024, soluționare încă incertă

Potrivit sursei citate, nepoatele și nepoții femeii încearcă din 2022 să obțină o mediere cu Bank of Ireland pentru soluționarea litigiului.

În august 2025, a fost depusă o reclamație la Financial Services and Pensions Ombudsman (FSPO), instituția irlandeză responsabilă de soluționarea plângerilor privind serviciile financiare și pensiile.

Într-un răspuns transmis în mai 2026, instituția ar fi informat familia că ar putea trece încă 12–14 luni până când va primi o actualizare privind reclamația, inclusiv în ceea ce privește desemnarea unui membru al echipei de investigație.

Durata estimată a procedurii a stârnit critici, având în vedere vârsta înaintată a beneficiarei. Pe de altă parte, resursele limitate ale instituției și numărul mare de cazuri aflate în analiză pot contribui la întârzieri.

Un avertisment pentru clienți

Cazul readuce în discuție riscurile produselor financiare prin care proprietarii în vârstă își valorifică locuințele sau obțin lichidități pe termen lung.

Astfel de soluții pot fi utile în anumite circumstanțe, însă acumularea dobânzii pe perioade îndelungate poate transforma un împrumut relativ modest într-o datorie foarte mare.

Înainte de semnarea unui asemenea contract, clienții ar trebui să analizeze suma de care au efectiv nevoie, costul total estimat, modul de calcul al dobânzii, condițiile de rambursare și consecințele asupra patrimoniului și moștenirii.

Cazul pensionarei de 97 de ani evidențiază o problemă esențială: existența unei documentații contractuale și a unei consultanțe juridice nu înlătură necesitatea de a evalua dacă un produs financiar complex răspunde cu adevărat nevoilor clientului, în special atunci când acesta este vulnerabil din cauza vârstei sau a situației sale financiare.