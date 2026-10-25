O piesă de șah care a fost uitată aproape 50 de ani într-un sertar valora, de fapt, aproape un milion de dolari

Piesa de șah inspirată de epoca vikingilor fusese cumpărată în anii 1960 cu doar 5 lire sterline. Foto: Profimedia Images

O piesă de șah inspirată de epoca vikingilor, cumpărată în anii 1960 cu doar 5 lire sterline, a fost vândută în 2019 la o licitație organizată la Londra pentru 735.000 de lire sterline, echivalentul a aproximativ 925.000 de dolari. Cumpărătorul a cărui identitate nu a fost făcută publică a achiziționat una dintre piesele rare din celebrul set Lewis, descoperit în Scoția în secolul al XIX-lea, potrivit Forbes.

Familia care a deținut obiectul timp de decenii nu i-a cunoscut adevărata valoare. Piesa a rămas într-un sertar mai bine de jumătate de secol, fiind păstrată cu grijă de femeia care a moștenit-o.

Piesa de șah a stat într-un sertar mai bine de 50 de ani

Deși bunicul femeii era comerciant de antichități, acesta ar fi cumpărat piesa fără să știe cât de importantă era. A plătit doar 5 lire pentru obiect, în anii 1960, iar ulterior l-a transmis familiei.

Potrivit unui reprezentant al familiei, citat într-un comunicat al casei de licitații Sotheby's, femeia care a moștenit piesa era foarte atașată de ea și o păstra învelită cu grijă.

„Credea că este ceva special și se gândea că ar putea avea chiar o semnificație magică. Din când în când, scotea piesa de șah din sertar pentru a-i admira unicitatea”, a transmis reprezentantul familiei.

Alexander Kader, expert al casei Sotheby's, a descris redescoperirea drept una dintre cele mai captivante experiențe din cariera sa.

Piesa are o înălțime de aproximativ 9 centimetri și reprezintă un războinic înarmat cu cască, scut și sabie. La fel ca celelalte piese din set, este realizată din fildeș de morsă, însă are o nuanță mai închisă.

„Culoarea închisă a noului războinic Lewis ar putea oferi informații valoroase și noi indicii despre felul în care arătau în trecut celelalte piese de șah din acest set. Cu siguranță, povestea acestei piese nu a fost spusă în întregime”, a declarat Alexander Kader.

Piesele Lewis, unele dintre cele mai cunoscute descoperiri arheologice din Scoția

Piesele de șah Lewis au atras atenția lumii atunci când au fost descoperite, în anii 1830, pe insula Lewis, din arhipelagul Hebridele Exterioare, în Scoția. De atunci, au devenit una dintre cele mai cunoscute descoperiri arheologice scoțiene.

Se crede că obiectele au fost realizate în Scandinavia, cel mai probabil în Norvegia, în secolul al XII-lea. Seturile includ regi și regine așezate pe tron, episcopi, cavaleri, pioni și războinici în picioare. Aceștia din urmă corespund turelor din șahul modern.

Astăzi, piesele originale se numără printre atracțiile importante ale British Museum din Londra și ale Muzeului Național al Scoției, din Edinburgh. Replici ale acestora sunt comercializate și în magazinele pentru turiști, inclusiv în apropierea catedralei Nidaros din Trondheim, Norvegia.

Cu toate acestea, unele piese din descoperirea inițială nu au fost găsite niciodată. Printre ele se numără un cal și patru războinici.

Descoperite într-un banc de nisip, dar originea lor rămâne un mister

Se știe că piesele au fost descoperite într-un banc de nisip din golful Camas Uig, pe insula Lewis, de localnicul Malcolm MacLeod. Împrejurările în care au ajuns acolo nu sunt însă pe deplin cunoscute.

Una dintre ipoteze este că navigatori nordici ar fi îngropat colecția pentru a evita plata unor taxe.

„Este posibil ca unele piese, deteriorate sau degradate, să fi fost lăsate în acel banc de nisip sau într-o mică structură de piatră de către persoana care le-a descoperit. Relatările scrise despre descoperire sunt contradictorii”, a explicat Nancy Marie Brown în cartea sa Ivory Vikings.

Povestea pieselor Lewis oferă indicii importante despre economia vremii, influența vikingilor în Scoția, dificultățile întâmpinate de nordici în adoptarea creștinismului și rolul dominant al lumii nordice în regiune până în Evul Mediu târziu.

Căutările continuă pentru găsirea celor patru piese care lipsesc încă din colecția originală. Specialiștii speră că obiectele vor putea fi recunoscute datorită aspectului lor distinctiv.