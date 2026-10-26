O proprietate din California, scoasă la vânzare cu 7.999.000 de $, ascunde o grădină secretă cu un arbore dragon vechi de 100 de ani

4 minute de citit Publicat la 17:45 26 Oct 2026 Modificat la 17:45 26 Oct 2026

Proprietatea 18245 Paseo Victoria din Rancho Santa Fe, California costă 8 milioane de dolari. Sursa foto: San Diego MLS via Zillow

O proprietate spectaculoasă din Rancho Santa Fe, California, a revenit pe piață la prețul de 7.999.000 de dolari, oferind viitorului proprietar nu doar o reședință luxoasă, ci și o grădină botanică impresionantă, în care atracția principală este un arbore dragon estimat la aproximativ un secol.

Domeniul se întinde pe mai bine de trei acri și se remarcă prin vegetația matură, priveliștile spre munți și facilitățile dedicate relaxării și divertismentului.

Situată la adresa 18245 Paseo Victoria, proprietatea a fost scoasă inițial la vânzare în 2024, pentru 8,75 milioane de dolari. Prețul actual este cel mai mic de la prima listare, potrivit informațiilor publicate de Realtor News despre imobil.

Noul anunț de vânzare a fost postat pe Zillow pe 19 octombrie.

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O reședință în stil Santa Barbara, de peste 750 de metri pătrați

Construită în 1981 și renovată ulterior, casa are o suprafață de aproximativ 758 de metri pătrați și este amplasată pe un teren de circa 1,3 hectare, într-o zonă exclusivistă din Rancho Santa Fe Covenant.

Reședința dispune de cinci dormitoare tip suită, cinci băi complete și două grupuri sanitare, iar garajul oferă spațiu pentru până la șase automobile. Proprietatea include și spații de cazare pentru oaspeți, integrate în ansamblul locuinței.

Poziționarea terenului permite admirarea unor panorame ample spre sud-vest, cu munți în depărtare și, în zilele senine, priveliști către Oceanul Pacific. Apusurile spectaculoase și brizele oceanice completează atmosfera acestui domeniu privat.

O grădină botanică impresionantă, cu un arbore dragon de un secol

Cea mai neobișnuită caracteristică a proprietății se află în exterior. Grădina amenajată pe terenul generos seamănă mai degrabă cu un parc botanic privat decât cu o curte rezidențială obișnuită.

Peisajul reunește arbori maturi și exemplare ornamentale deosebite, straturi de lavandă și plumeria, precum și jacarande și citrice, care adaugă culoare și varietate grădinii. Potecile șerpuiesc printre plante și conduc către un iaz cu pești koi și o fântână din piatră datată din secolul al XVIII-lea.

Piesa de rezistență este un arbore dragon, despre care se estimează că are aproximativ 100 de ani. Originară din Insulele Canare, această specie este cunoscută pentru ritmul lent de creștere și coroana sa distinctivă, asemănătoare unei umbrele. Aspectul sculptural al arborelui îl transformă într-un punct de atracție al întregului domeniu.

Grădina include și arbori de tip quiver, cu forme neobișnuite, livezi de pomi fructiferi și grădini în care sunt cultivate plante comestibile. Întregul ansamblu a fost conceput pentru a îmbina frumusețea peisajului cu utilizarea practică a spațiului.

Printre elementele care completează amenajarea exterioară se numără o piscină, un centru spa cu hidromasaj, zone dedicate meselor și întâlnirilor în aer liber, precum și un teren privat de tenis. Vegetația matură și dispunerea spațiilor contribuie la intimitatea proprietății.

Sufragerie cu șemineu, cinema privat și o bibliotecă-bar

La interior, locuința oferă o combinație între spații formale și zone relaxate, cu multă lumină naturală și amenajări potrivite atât pentru viața de zi cu zi, cât și pentru primirea oaspeților.

Livingul formal poate fi folosit și ca încăpere dedicată muzicii, în timp ce sufrageria dispune de un șemineu propriu și de uși franțuzești care se deschid spre o terasă. Pentru momentele de relaxare, proprietatea include un cinematograf privat și un spațiu de tip bibliotecă și lounge, prevăzut cu bar.

Bucătăria este echipată cu aparatură de nivel profesional și blaturi din marmură. Configurația sa permite accesul facil către camera principală de zi și zonele exterioare pentru servirea mesei, creând o legătură firească între interior și grădină.

Suita principală beneficiază de o verandă privată cu vedere spre terenurile amenajate, oferind un spațiu retras, departe de zonele dedicate socializării.

Ce este arborele dragon

Arborele dragon (n.r. Dracaena draco) este o specie exotică originară din Insulele Canare, întâlnită și în alte regiuni atlantice, precum Madeira și Capul Verde. Este cunoscut pentru aspectul său neobișnuit, cu un trunchi robust, ramuri groase și o coroană amplă, asemănătoare unei umbrele. Frunzele sale lungi și ascuțite cresc în grupuri la capetele ramurilor, conferindu-i o siluetă distinctivă, aproape sculpturală.

Una dintre particularitățile acestei specii este creșterea foarte lentă, care îi permite să ajungă la vârste înaintate. Unele exemplare pot trăi sute de ani, devenind adevărate atracții botanice. În plus, atunci când trunchiul este rănit, arborele poate elibera o sevă roșiatică, cunoscută sub numele de „sângele dragonului”, folosită de-a lungul timpului în diverse scopuri tradiționale.

Datorită formei sale spectaculoase și longevității, arborele dragon este apreciat în grădinile botanice și în amenajările peisagistice deosebite. În cazul proprietății din Rancho Santa Fe, California, exemplarul este estimat la aproximativ 100 de ani și reprezintă unul dintre principalele puncte de atracție ale grădinii private, alături de arborii ornamentali, aleile șerpuite și iazul cu pești koi.