O sabie de bronz veche de 3.300 de ani, descoperită pe fundul unui lac vulcanic din Italia. „Are încă lama ascuțită”

3 minute de citit Publicat la 16:43 18 Noi 2026 Modificat la 16:43 18 Noi 2026

Este a treia sabie descoperită în situl Mezzano începând din anii 1970. Foto: Superintendența pentru Arheologie din Viterbo și Etruria Meridională

Arheologii italieni au descoperit o sabie de bronz veche de 3.300 de ani pe fundul lacului Mezzano, format în craterul unui vulcan din regiunea Lazio. Arma, recuperată în timpul cercetărilor asupra unui sat din Epoca Bronzului scufundat în lac, este atât de bine conservată încât lama sa este încă ascuțită, potrivit foxnews.com.

Lacul Mezzano, format în craterul unui vulcan străvechi, este situat în regiunea Lazio, în centrul Italiei, în apropierea orașului Valentano. Arheologii efectuau săpături într-un sat din Epoca Bronzului, scufundat pe fundul lacului Mezzano, când au recuperat sabia.

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Într-un comunicat, oficialii au precizat că sabia datează din secolul al XIII-lea î.Hr., dintr-o perioadă pe care arheologii italieni o numesc Epoca Bronzului Recent, aproximativ echivalentă cu Epoca Bronzului Târziu.

Sabia „provine dintr-o zonă de pe malul sudic al lacului care fusese cercetată anterior doar într-o măsură limitată”, au precizat oficialii italieni într-un comunicat.

Sabia „are încă o lamă ascuțită”

Fotografiile publicate de autorități arată lama de bronz, întunecată și dreaptă, așezată pe fundul stâncos al lacului.

Oficialii au mai remarcat că sabia este atât de bine conservată, încât „are încă o lamă ascuțită”.

Artefactul „reprezintă o descoperire importantă pentru înțelegerea comunităților care au frecventat bazinul lacului în urmă cu mai bine de 3.000 de ani”, se arată în comunicat.

„Este a treia sabie descoperită în situl Mezzano începând din anii 1970, un fapt de un interes extraordinar, care confirmă importanța arheologică excepțională a acestui loc și oferă noi indicii pentru a explora modul în care zona lacului era frecventată și utilizată în Epoca Bronzului Târziu”, se mai arată în comunicat.

Arheologii au descoperit și topoare, vârfuri de săgeți, ace, vârfuri de sulițe și un brici, obiecte despre care oficialii spun că par să fi fost aruncate intenționat în apă, ca parte a unui ritual sau a unei practici de cult.

„La Mezzano, apropierea dintre sabia recuperată și un brici de bronz prezintă un interes deosebit, deoarece amintește de asocieri documentate în alte situri din Epoca Bronzului, care pot fi puse în legătură cu persoane cu statut social înalt, probabil membri ai elitelor războinice”, se arată în comunicat.

„Tocmai din acest motiv, fiecare nouă descoperire capătă o valoare care depășește cu mult obiectul în sine, contribuind la înțelegerea comportamentelor simbolice ale comunităților protoistorice”, au adăugat oficialii.

Cum au ajuns obiectele în apă

Arheologii au remarcat că artefactele metalice au fost găsite la adâncimi remarcabil de asemănătoare în diferite zone ale fundului lacului, un detaliu care îi ajută să reconstituie modul în care obiectele au ajuns în apă.

„Extinderea activităților de săpături stratigrafice subacvatice, integrate cu utilizarea unor tehnologii avansate pentru documentarea și analiza spațială a descoperirilor, va permite o înțelegere mai aprofundată a distribuției artefactelor și a modului în care s-a format depozitul arheologic”, se mai arată în comunicat.

În perioada următoare, oficialii intenționează să continue cercetările subacvatice în lac și pregătesc o expoziție în cadrul căreia vor fi prezentate artefactele de bronz.

Sabia de la Mezzano este cea mai recentă dintr-o serie de descoperiri remarcabile de arme făcute în Europa. La începutul acestei veri, arheologii din Cehia au anunțat descoperirea unui tezaur din Epoca Bronzului, care conținea unelte și arme deteriorate intenționat, printre care și o lamă de sabie ruptă în urma unei singure lovituri puternice.

Aproximativ în aceeași perioadă, un detectorist de metale din nordul Poloniei a descoperit o sabie de bronz veche de 2.700 de ani, remarcabil de bine conservată, înfiptă vertical în pământ.