O „umflătură ciudată” în pantaloni l-a dat de gol. Un bărbat a fost prins pe un aeroport cu 10 păsări vii ascunse în chiloți

1 minut de citit Publicat la 13:51 09 Oct 2026 Modificat la 13:57 09 Oct 2026

Păsările sunt specii protejate în SUA. Foto: capturi X/TheCryptoMortician/News 4 San Antonio

Un bărbat a fost arestat pe Aeroportul Internațional din Miami, după ce vameșii l-au prins cu zece păsări vii în pantaloni, potrivit ABC News. Cele zece păsări erau închise în șase tuburi transparente, înfășurate cu bandă adezivă și ascunse în buzunare negre cusute în lenjeria intimă. Vameșii și-au dat seama că este ceva neregulă când au observat „o umflătură ciudată” în pantalonii bărbatului.

Alberto Hernandez Castillo a zburat duminică în Statele Unite din Cuba și a declarat la vamă că își vizitează familia. El le-a spus agențlor că nu a adus niciun animal cu el în Statele Unite.

Totuși, vameșii au observat „o umflătură ciudată în fața zonei pelvisului și că bărbatul părea emoționat”, potrivit documentelor depuse în instanță de procurorii federali.

Second time in three days: agents at Miami International caught a man off a Havana flight with live birds in taped tubes hidden under his clothes. Tuesday: 11 finches. Sunday: 10 birds in pockets sewn into underwear. Planned resale: $100–$120 a bird. #Miami #wildlife https://t.co/r0dquBILWV — TheCryptoMortician (@JGB00780685) October 7, 2026

Vameșii l-au invitat ulterior pe Hernandez Castillo într-o încăpere separată și l-au percheziționat. Atunci au descoperit în pantalonii lui tuburile cu cele zece păsări vii.

Birds in his briefs? Man accused of attempting to smuggle 10 birds through Miami Airport https://t.co/6aqN3obPM6 — News 4 San Antonio (@News4SA) October 7, 2026

Potrivit anchetatorilor, opt dintre păsări erau din specia Tiaris olivaceus, iar două erau cardinali albaștri (Passerina caerulea). Ambele specii sunt protejate în Statele Unite de o lege din 1918 privind păsările migratoare, iar bărbatul nu avea documentele necesare pentru a le aduce în țară.

Potrivit documentelor judiciare, Hernandez Castillo le-ar fi spus agenților că păsările erau pentru „uz personal”. Însă, potrivit presei din SUA nu este primul incident de contrabandă cu păsări protejate. Acestea se vând cu 100-120 de dolari bucata.

Bărbatul este acum acuzat de contrabandă.