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O „umflătură ciudată” în pantaloni l-a dat de gol. Un bărbat a fost prins pe un aeroport cu 10 păsări vii ascunse în chiloți

A.O.
1 minut de citit Publicat la 13:51 09 Oct 2026 Modificat la 13:57 09 Oct 2026
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capturi păsări ascunse in chiloti de un cubanez descoperit pe aeroportul din Miami
Păsările sunt specii protejate în SUA. Foto: capturi X/TheCryptoMortician/News 4 San Antonio

Un bărbat a fost arestat pe Aeroportul Internațional din Miami, după ce vameșii l-au prins cu zece păsări vii în pantaloni, potrivit ABC News. Cele zece păsări erau închise în șase tuburi transparente, înfășurate cu bandă adezivă și ascunse în buzunare negre cusute în lenjeria intimă. Vameșii și-au dat seama că este ceva neregulă când au observat „o umflătură ciudată” în pantalonii bărbatului. 

Alberto Hernandez Castillo a zburat duminică în Statele Unite din Cuba și a declarat la vamă că își vizitează familia. El le-a spus agențlor că nu a adus niciun animal cu el în Statele Unite. 

Totuși, vameșii au observat „o umflătură ciudată în fața zonei pelvisului și că bărbatul părea emoționat”, potrivit documentelor depuse în instanță de procurorii federali. 

Vameșii l-au invitat ulterior pe Hernandez Castillo într-o încăpere separată și l-au percheziționat. Atunci au descoperit în pantalonii lui tuburile cu cele zece păsări vii. 

Potrivit anchetatorilor, opt dintre păsări erau din specia Tiaris olivaceus, iar două erau cardinali albaștri (Passerina caerulea). Ambele specii sunt protejate în Statele Unite de o lege din 1918 privind păsările migratoare, iar bărbatul nu avea documentele necesare pentru a le aduce în țară.

Potrivit documentelor judiciare, Hernandez Castillo le-ar fi spus agenților păsările erau pentru „uz personal”. Însă, potrivit presei din SUA nu este primul incident de contrabandă cu păsări protejate. Acestea se vând cu 100-120 de dolari bucata. 

Bărbatul este acum acuzat de contrabandă. 

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Etichete: Cuba contrabanda Statele Unite ale Americii pasari protejate

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