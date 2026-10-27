Patru morți după o tornadă rară care a măturat Antalya. Acolo va avea loc în noiembrie summitul climatic COP31

Patru persoane au murit, iar una a fost rănită în timpul unei tornade în Antalya, sudul Turciei, un fenomen rar în această regiune turistică unde luna viitoare va avea loc summitul climatic COP31.
Tornada a distrus un container în care dormeau mai mulţi muncitori, a anunţat marţi guvernatorul provinciei, Hulusi Sahin.
Antalya'nın Kepez ilçesinde etkili olan hortumda parçalanan iki konteynerde bulunan 4 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı Antalya Valisi Hulusi Şahin: — Maalesef 2 işçimiz olay yerinde 2 işçimiz de kaldırıldıkları hastanede vefat ettiler — Bir işçimiz yaralı durumu hafif. Çok enteresan bir doğa olayı ile karşı karşıyayız. Çünkü şehrin herhangi başka bir yerinde fırtına, hortum ihbar edilmedi — Civarındaki binalarda bir şey yok ama sadece bu alanda iki konteyneri paramparça eden bir hortumla karşı karşıyayız —Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya için sarı kodlu sağanak yağış uyarısında bulunmuştu— Nevzat Çiçek (@nevzatcicek) October 26, 2026
''Doi muncitori au decedat pe loc, iar alţi doi, la spital. O persoană a fost rănită uşor. Ne confruntăm cu un fenomen natural foarte neobişnuit, întrucât nu a fost semnalată vreo furtună sau tornadă în alte locuri. A fost doar ploaie'', a adăugat el.
? Antalya, Kepez Barınmayı maliyet unsuru olarak gören patronlar rahat yataklarında yatarken, işçilerin yaşamı kağıttan konteyner'larda hiçe sayılıyor! Kepez'de meydana gelen hortumda şantiye konteyner'ında konaklamak zorunda olan 4 inşaat işçisi yaşamını yitirdi, 1 işçi yaralandı. Sermaye buna "kaza" ya da fıtrat der; emekçilerin dünyasında bunlar kaza değil cinayettir!— Umut-Sen (@sendikaumut_) October 27, 2026
Fenomenul, foarte izolat, a distrus două adăposturi din zonă, fără să facă pagube în împrejurimi, a precizat el.
Antalya va primi sute de delegaţi din lumea întreagă timp de două săptămâni cu prilejul COP31, co-organizat de Turcia şi Australia.
İstanbul'da sağanak yağış etkisindeki Pendik ve Tuzla'da yollar göle dönüştü. https://t.co/Ux3qRAnvvk— Metropol Haber (@metropolmedya_) October 27, 2026
La Istanbul (vest), ploile puternice care au început luni noapte şi s-au intensificat dimineaţa au perturbat circulaţia. Pasaje subterane au fost inundate în numeroase cartiere, a relatat presa turcă.
İstanbul’daki yağış nedeniyle D-100 Tuzla ve Pendik’te yollar göle döndü. Bazı araçlar su birikintilerinde mahsur kaldı. https://t.co/owBhAfU0DM— İstanbul Gündem (@istgundem) October 27, 2026
În urma inundațiilor din octombrie din Ankara şi provinciile învecinate., opt oameni au murit.