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Patru morți după o tornadă rară care a măturat Antalya. Acolo va avea loc în noiembrie summitul climatic COP31

G.M.
1 minut de citit Publicat la 14:28 27 Oct 2026 Modificat la 14:28 27 Oct 2026
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tornada in antalya
Patru persoane au murit, iar una a fost rănită în timpul unei tornade în Antalya. FOTO: X

Patru persoane au murit, iar una a fost rănită în timpul unei tornade în Antalya, sudul Turciei, un fenomen rar în această regiune turistică unde luna viitoare va avea loc summitul climatic COP31.

Tornada a distrus un container în care dormeau mai mulţi muncitori, a anunţat marţi guvernatorul provinciei, Hulusi Sahin.

''Doi muncitori au decedat pe loc, iar alţi doi, la spital. O persoană a fost rănită uşor. Ne confruntăm cu un fenomen natural foarte neobişnuit, întrucât nu a fost semnalată vreo furtună sau tornadă în alte locuri. A fost doar ploaie'', a adăugat el.

Fenomenul, foarte izolat, a distrus două adăposturi din zonă, fără să facă pagube în împrejurimi, a precizat el.

Antalya va primi sute de delegaţi din lumea întreagă timp de două săptămâni cu prilejul COP31, co-organizat de Turcia şi Australia.

La Istanbul (vest), ploile puternice care au început luni noapte şi s-au intensificat dimineaţa au perturbat circulaţia. Pasaje subterane au fost inundate în numeroase cartiere, a relatat presa turcă.

În urma inundațiilor din octombrie din Ankara şi provinciile învecinate., opt oameni au murit. 

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Etichete: Antalya tornada

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