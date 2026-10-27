Patru morți după o tornadă rară care a măturat Antalya. Acolo va avea loc în noiembrie summitul climatic COP31

Patru persoane au murit, iar una a fost rănită în timpul unei tornade în Antalya, sudul Turciei, un fenomen rar în această regiune turistică unde luna viitoare va avea loc summitul climatic COP31.



Tornada a distrus un container în care dormeau mai mulţi muncitori, a anunţat marţi guvernatorul provinciei, Hulusi Sahin.



Antalya'nın Kepez ilçesinde etkili olan hortumda parçalanan iki konteynerde bulunan 4 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı Antalya Valisi Hulusi Şahin: — Maalesef 2 işçimiz olay yerinde 2 işçimiz de kaldırıldıkları hastanede vefat ettiler — Bir işçimiz yaralı durumu hafif. Çok enteresan bir doğa olayı ile karşı karşıyayız. Çünkü şehrin herhangi başka bir yerinde fırtına, hortum ihbar edilmedi — Civarındaki binalarda bir şey yok ama sadece bu alanda iki konteyneri paramparça eden bir hortumla karşı karşıyayız —Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya için sarı kodlu sağanak yağış uyarısında bulunmuştu