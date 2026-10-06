Povestea lor este de film. Nicole şi Eric s-au întâlnit o singură dată, în 1995. După 30 de ani, ceva incredibil s-a întâmplat

Eric și Nicole s-au întâlnit în 1995, iar după 30 de ani s-au reîntâlnit şi îşi trăiesc povestea de dragoste incredibilă. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Nicole şi Eric s-au cunoscut în 1995 într-un aeroport din Statele Unite ale Americii, apoi viaţa i-a despărţit. După 30 de ani s-au reîntâlnit, se iubesc şi trăiesc o poveste de dragoste incredibilă.

Nicole și Eric, care s-au cunoscut într-un aeroport în 1995, s-au reîntâlnit în 2023, iar acum sunt mai îndrăgostiți ca niciodată, în ciuda faptului că au trecut prin alte experiențe, relații și prin experiența de a fi părinți, ducând vieți complet diferite, relatează Il Messaggero.

O poveste de dragoste incredibilă

Eric și Nicole s-au întâlnit întâmplător la aeroport. Nicole nu trebuia să fie acolo, zborul ei fusese deviat, iar cei doi s-au trezit stând la coadă unul lângă celălalt. Au vorbit puţin, şi-au schimbat numerele de telefon și a fost dragoste la prima vedere, un moment consemnat în jurnalul personal al lui Eric, în care acesta a scris că se îndrăgostise de Nicole.

S-au mai văzut de câteva ori și au plecat într-o călătorie în Costa Rica. După săptămâni de relaţie și aventuri împărtășite, drumurile lor s-au despărțit, până când Nicole a primit o scrisoare de la Eric. Nicole îşi aduce aminte: „Am păstrat legătura o vreme, iar el mi-a scris o scrisoare atât de frumoasă și de incredibilă, pe care o păstrez și acum, în care spunea pur și simplu: «Mă bucur atât de mult pentru tine că ești fericită... dar vreau doar să știi că a fost dragoste la prima vedere, iar faptul că te-am întâlnit a fost o experiență cu adevărat extraordinară pentru mine». Era, de fapt un rămas-bun, unul foarte duios, de fapt.”

Nicole s-a căsătorit, a avut copii și, ulterior, a divorțat. Din când în când, se trezea ținând în mâini o cutie acum prăfuită. Înăuntru se aflau amintiri legate de Eric, fostul ei iubit: fotografii din călătorii, experiențe comune și scrisori. Chiar și după mulți ani, scrisul de mână al lui Eric nu rămăsese doar pe hârtie, ci era întipărit în inima lui Nicole, care îl percepea pe fostul ei iubit ca pe o posibilitate desprinsă dintr-un vis, aproape ireală.

Nicole l-a cunoscut pe Eric în 1995, într-o perioadă în care tehnologia era încă la începuturi, dar 27 de ani mai târziu, a apelat la Google pentru a-l găsi. Nu avea așteptări mari, dar era pur și simplu mânată de o curiozitate puternică de a vedea cum a evoluat viața amândurora de când se despărțiseră. I-a scris un mesaj pe profilul său online: „Hei, ți-am găsit numele și locația și am vrut doar să-ți trimit un mesaj. Sper că viața îți merge bine. Iar dacă vei dori vreodată să ținem legătura, iată adresa mea de e-mail”, a declarat Nicole pentru CNN Travel.

Eric nu a răspuns la solicitarea de contact online trimisă în 2017. Cinci ani mai târziu, Nicole se afla în Africa de Sud, într-o călătorie de afaceri, când telefonul ei mobil a început să sune, afișând un număr pe care nu-l recunoștea. Era un apel din Alaska, iar Eric era cel afat la celălalt capăt al firului.

Reîntâlnirrea

Când cei doi s-au reîntâlnit în 2023, după ce reluaseră legătura cu doar câteva luni în urmă și obișnuiau să vorbească la telefon în fiecare seară. Nicole a mărturisit presei: „M-am îndrăgostit din nou de el, dar mult mai intens decât prima dată”, confirmând astfel că, pentru iubire, nimic nu este imposibil.

Finalul fericit

La treizeci de ani de la întâlnirea lor în aeroport și la patru ani de la revedere, Eric și Nicole își trăiesc acum povestea de dragoste, presărată cu călătorii și locuri de descoperit, exact așa cum o făceau odinioară. Este o a doua șansă, o a doua tinerețe și o iubire care nu a încetat niciodată să existe sau să reziste în fața trecerii timpului, a schimbării locurilor și a oamenilor.