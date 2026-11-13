Primar ales cu banul, după ce contracandidatul său a obținut exact același număr de voturi. Situație bizară în Peru

1 minut de citit Publicat la 12:44 13 Noi 2026 Modificat la 12:44 13 Noi 2026

Juriul Electoral Special (JEE) din Huancané a decis să organizeze o tragere la sorți publică pentru a stabili cine va fi următorul primar. Sursă foto: captură video X

Un primar din Peru a fost ales prin aruncarea unei monede, după ce doi candidați au obținut un număr egal de voturi. Astfel, edilul a fost stabilit prin tragere la sorţi, o procedură permisă de legislaţia peruană. Contracandidatul său a contestat însă metoda, scrie La Republica.

Situația neobișnuită a avut loc în localitatea Conima, o mică așezare din Munții Anzi, în apropierea lacului Titicaca.

Rubén Quispe Capajaña, din partea partidului „Somos Perú”, a obținut același număr de voturi precum Salomino Mamani Quispe, contracandidatul său, de la formațiunea „País Para Todos”.

Cei doi candidați au participat la alegerile desfășurate în data de 4 octombrie și au obținut câte 671 de voturi.

Întrucât niciunul dintre candidați nu a reușit să se impună, Juriul Electoral Special (JEE) din Huancané a decis să organizeze o tragere la sorți publică pentru a stabili cine va fi următorul primar.

Astfel, un reprezentant al comisiei electorale a aruncat moneda în aer, iar rezultatul i-a adus victoria lui Rubén Quispe Capajaña.

După aflarea rezultatului, acesta declarat că și-a dorit mereu să câștige un mandat de primar.

„Mi-am dorit mereu să câștig, iar Dumnezeu a decis acest lucru”, a declarat el pentru jurnaliști, potrivit AFP.

Insólito desempate electoral en Perú. Rubén Quispe Capajaña y Salomino Mamani Quispe obtuvieron exactamente 671 votos cada uno en la elección por la alcaldía de Conima, en Puno. Ante la igualdad, el Jurado Electoral Especial realizó un sorteo público con una moneda de un sol, que favoreció a Quispe. La legislación peruana contempla el sorteo como mecanismo para resolver empates en elecciones municipales. — La Posta (@LaPosta_Ecu) November 10, 2026

Contracandidatul său a contestat însă metoda și a cerut modificarea legii.

Desemnarea câștigătorului prin tragere la sorți este prevăzută în mod explicit de legislația din Peru, când doi candidați au un număr egal de voturi.