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Primar ales cu banul, după ce contracandidatul său a obținut exact același număr de voturi. Situație bizară în Peru

R.M.
1 minut de citit Publicat la 12:44 13 Noi 2026 Modificat la 12:44 13 Noi 2026
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Juriul Electoral Special (JEE) din Huancané a decis să organizeze o tragere la sorți publică pentru a stabili cine va fi următorul primar. Sursă foto: captură video X

Un primar din Peru a fost ales prin aruncarea unei monede, după ce doi candidați au obținut un număr egal de voturi. Astfel, edilul a fost stabilit prin tragere la sorţi, o procedură permisă de legislaţia peruană. Contracandidatul său a contestat însă metoda, scrie La Republica.

Situația neobișnuită a avut loc în localitatea Conima, o mică așezare din Munții Anzi, în apropierea lacului Titicaca. 

Rubén Quispe Capajaña, din partea partidului „Somos Perú”, a obținut același număr de voturi precum Salomino Mamani Quispe, contracandidatul său, de la formațiunea „País Para Todos”.

Cei doi candidați au participat la alegerile desfășurate în data de  4 octombrie și au obținut câte 671 de voturi.

Întrucât niciunul dintre candidați nu a reușit să se impună, Juriul Electoral Special (JEE) din Huancané a decis să organizeze o tragere la sorți publică pentru a stabili cine va fi următorul primar.

Astfel, un reprezentant al comisiei electorale a aruncat moneda în aer, iar rezultatul i-a adus  victoria lui Rubén Quispe Capajaña.

După aflarea rezultatului, acesta declarat că și-a dorit mereu să câștige un mandat de primar.

„Mi-am dorit mereu să câștig, iar Dumnezeu a decis acest lucru”, a declarat el pentru jurnaliști, potrivit AFP.

Contracandidatul său a contestat însă metoda și a cerut modificarea legii.

Desemnarea câștigătorului prin tragere la sorți este prevăzută în mod explicit de legislația din Peru, când doi candidați au un număr egal de voturi.

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Etichete: primar Peru moneda tragere la sorti

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