Proprietarul unei cabane s-a trezit cu o amendă de 97.000 de euro pentru că a închiriat-o prea rar turiștilor, în Elveția

1 minut de citit Publicat la 13:31 12 Noi 2026 Modificat la 13:31 12 Noi 2026

Zermatt este o stațiune montană exclusivistă din Elveția FOTO: Getty Images

Un cetățean elvețian și-a închiriat proprietatea doar câteva săptămâni pe an, în cel mai bun caz. Condamnarea sa scoate în evidență o reglementare menită să combată fenomenul locuințelor neocupate din stațiunile montane.

Proprietarul unei cabane din Zermatt, stațiune montană exclusivistă din Elveția, a fost condamnat la o amendă de 90.000 de franci (97.000 de euro), cu suspendarea executării pedepsei, pentru că și-a închiriat proprietatea turiștilor pentru o perioadă prea scurtă.

Bărbatul, elvțian, care a cumpărat în 2016 o cabană în complexul rezidențial de lux „7 Heavens”, prin intermediul unei societăți pe acțiuni, nu a respectat obligația de exploatare comercială înscrisă în Registrul funciar, potrivit 24Heures.

Această condiție, impusă la momentul eliberării autorizației de construire, avea ca scop combaterea fenomenului așa-numitelor „paturi reci” (locuințe turistice care rămân neocupate perioade îndelungate) în stațiunile montane. Proprietarul era obligat să își închirieze în mod regulat proprietatea unor terți și nu avea dreptul să o folosească exclusiv ca reședință secundară pentru vacanțele personale.

Municipalitatea din Zermatt a sesizat justiția

În realitate, începând din 2017, cabana a fost închiriată cel mult două-trei săptămâni pe an, iar în unii ani nu a fost închiriată deloc. În fața acestei situații, municipalitatea din Zermatt a decis să sesizeze instanța de judecată.

Sancțiunea pronunțată constă în 30 de zile-amendă, fiecare în valoare de 3.000 de franci, ceea ce reprezintă maximul prevăzut de lege.

Valoarea ridicată a unei zile-amendă presupune existența unui venit net lunar de aproximativ 90.000 de franci sau a unei averi de ordinul mai multor milioane de franci.

Totuși, pedeapsa a fost pronunțată cu suspendare: dacă persoana condamnată respectă legea pe o perioadă de doi ani, nu va trebui să achite cei 90.000 de franci.

Cu toate acestea, proprietarul trebuie să plătească o amendă efectivă de 10.000 de franci, precum și cheltuielile de judecată.

Ordonanța penală a rămas definitivă.