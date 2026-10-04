„Războiul cartofilor prăjiți” a izbucnit în Amsterdam. Cozile formate de turiștii atrași de TikTok la un local au ajuns în instanță

Nouăsprezece vecini au protestat oficial împotriva licenței de funcționare a Fabel Friet. FOTO: Profimedia Images

Un local de cartofi prăjiți devenit viral pe TikTok a ajuns în centrul unui conflict între turiști și locuitorii unuia dintre cele mai exclusiviste cartiere din Amsterdam. Vecinii au dat în judecată municipalitatea, reclamând cozile care blochează străzile înguste, gunoaiele și numărul tot mai mare de pescăruși și șobolani atrași de resturile de mâncare, potrivit The Guardian.

În zilele aglomerate, coada de la Fabel Friet, de pe Runstraat, se întinde peste un pod de pe Keizersgracht, unul dintre cele mai cunoscute canale din Amsterdam, a aflat instanța săptămâna trecută. Strada îngustă este la rândul ei aglomerată, șapte zile pe săptămână, de turiști care așteaptă să-și primească comenzile. Iar pescărușii, care stau la pândă pentru a se repezi asupra mâncării, așteaptă pe mașinile parcate, pe stradă și pe trepte și în fața intrărilor în case.

„Suntem într-un fel de război în care un local de cartofi prăjiți foarte nedorit a poluat întreaga zonă”, a declarat Thomas van Leeuwen, care locuiește în apropiere. „Să mănânci pe stradă este un comportament rușinos. Lasă mâncare murdară la ușile noastre și maioneză pe piatra frumoasă. Pescărușii argintii s-au mutat aici ca rezidenți, iar cel mai rău lucru este infestarea cu șobolani.”

Nouăsprezece vecini au protestat oficial împotriva licenței de funcționare a Fabel Friet, al cărui produs emblematic sunt cartofii prăjiți acoperiți cu parmezan și maioneză cu trufe. Niek van der Heijden, reclamantul principal, a spus că problema este dimensiunea redusă a localului.

„Ceea ce noi numim «coada TikTok» de la Fabel Friet provoacă cele mai multe neplăceri”, a spus el. „Activitatea se desfășoară pe stradă: așteptarea pentru a comanda, așteptarea pentru a fi serviți, mâncatul. Vrem ca Fabel să se mute într-un loc unde există suficient spațiu pentru ca oamenii să poată mânca în interior.”

Localnicii cer retragerea licenței de funcționare

Într-o sală de judecată arhiplină, marți dimineață, o avocată a municipalității Amsterdamului a recunoscut că primarul orașului, Femke Halsema, poate refuza o licență de funcționare dacă „mediul rezidențial și de locuire” este afectat negativ de o activitate comercială.

Deși localul, a spus ea, respectă obligațiile prevăzute în licență în ceea ce privește gestionarea cozii și strângerea gunoiului, „acest lucru se întâmplă de mult timp, impactul rămâne grav și trebuie să ne întrebăm: cât timp putem tolera această situație?”. În ceea ce privește licența actuală, a spus ea, municipalitatea se va ghida după decizia instanței.

Proprietarii localului, Abel Klatser și Floris Feilzer, au spus că angajează o firmă de curățenie șapte zile pe săptămână, de patru ori pe zi, iar numărul vizitatorilor a scăzut cu 23% în august, de la un an la altul, după ce au deschis patru locații noi. „Câțiva vecini au avut parte de neplăceri, dar altor oameni le place să mănânce cartofi prăjiți”, a spus Gertjan Teeuwen, avocatul lor. „Poate fi aglomerat, dar există perioade de vârf și perioade mai calme.”

Klatser și Feilzer au declarat într-un comunicat public că se simt atacați pe nedrept, deși fac tot posibilul să fie vecini buni. „Fabel Friet este copilul nostru și ne-am pus sufletul în el”, au spus ei. „Este dureros când oamenii vorbesc negativ despre afacerea noastră.”â

Efectele „urbanismului viral”

Cazul depășește iritările provocate de așa-numitul turism performativ, în care turiștii se înghesuie într-un loc pentru a posta imagini pe rețelele sociale. „Străduțele înguste pot fi fermecătoare, dar, de fapt, spațiul nu este conceput pentru atât de mulți oameni”, a spus Lisa-Bobbie Kamp, avocata vecinilor. „Este o chestiune legată de ocuparea spațiului, de cine deține locul și dacă poți pur și simplu să folosești spațiul public.”

Marije Peute, doctorandă la Universitatea din Amsterdam, a studiat efectele „urbanismului viral” în cartier. „Municipalitatea ar trebui să se gândească serios la modul în care vrea să acționeze, pentru că aici este vorba despre spațiul public. Multe spații comerciale mult mai vechi și-au pierdut clienții locali pentru că aceștia nu mai vor să meargă acolo”, a spus ea.

Rogier Havelaar, consilier local din partea partidului Apelul Creștin-Democrat, a spus că, deși Fabel Friet ar trebui probabil să primească o licență pentru un „magazin emblematic” într-o locație mai potrivită, beneficiile turismului pentru oraș nu ar trebui ignorate. „Amsterdamul nu ar avea niciodată atât de multe muzee, restaurante, locuri de ieșit în oraș și teatre dacă acestea ar fi destinate doar locuitorilor”, a spus el. „Iar turismul asigură 70.000 de locuri de muncă. Amsterdamul ar avea o problemă financiară uriașă dacă turismul ar dispărea.”