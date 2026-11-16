"Șamanul suprem al Rusiei" anunță că va sacrifica 60 de cămile într-un an pentru victoria lui Putin în Ucraina și iscă un scandal uriaș

2 minute de citit Publicat la 09:43 16 Noi 2026 Modificat la 09:43 16 Noi 2026

Un șaman din Buriatia, cunoscut pentru sprijinul pe care îl acordă Kremlinului, a anunțat că va sacrifica 60 de cămile într-un an, pentru ca Rusia să câștige războiul din Ucraina. FOTO X

Un șaman din Buriatia, cunoscut pentru sprijinul pe care îl acordă Kremlinului, a anunțat că va sacrifica 60 de cămile într-un an, pentru ca Rusia să câștige războiul din Ucraina. Ceilalți șamani îl acuză că își bate joc de tradiție, iar apărătorii drepturilor animalelor l-au reclamat procurorilor, scrie The Times.

Artur Tsybikov, în vârstă de 53 de ani, vorbește despre planul său "maraton" cu câte cinci cămile sacrificate pe lună, începând chiar din noiembrie. Anunțul a stârnit indignare în Buriatia, republica din jurul lacului Baikal, unde popoarele nomade își cinstesc de mii de ani zeii cu ofrande modeste, precum ceaiul, laptele și brânza.

Horror of the day! Buryat animal abuser who calls himself a shaman wants to sacrifice 60 camels for victory in the “special military operation” The psychopath plans to slaughter the animals as sacrifices to the “Slavic gods”. In 2019, Artur Tsybikov already burned five camels alive. He was subsequently expelled from the Council of Shamans of Russia. — NEXTA (@nexta_tv) November 5, 2026

Puțini cred însă că autoritățile îl vor opri. Foarte activ pe rețelele sociale, șamanul este bănuit că se bucură de protecție politică.

Un alt șaman a explicat, sub protecția anonimatului, pentru publicația Oamenii Baikalului, că oricine îl critică riscă să fie socotit nepatriot și "dușman al poporului".

Șamanismul este practicat de peste 30 de grupuri etnice din Siberia, dar și în Mongolia. Reprimat dur în perioada sovietică, el nu este recunoscut nici astăzi drept religie oficială, în parte din cauza opoziției Bisericii Ortodoxe. Kremlinul preferă să se sprijine pe câțiva șamani docili, a căror influență îi este de folos. Iar de la invazia din 2022, acest sprijin a devenit și mai prețios. Buriatia, Tuva și Iakutia au pierderi disproporționat de mari pe front, iar recrutările trebuie să continue.

Tsybikov joacă acest rol cu zel. Apare adesea în uniformă și cu beretă militară, oficiază ritualuri pentru soldați și le împarte amulete.

A făcut un ritual și pentru victoria lui Putin la alegerile prezidențiale, iar despre moartea opozantului Aleksei Navalnîi a spus că acesta a fost "eliminat de puteri superioare". Întrebat de The Times ce legături are cu autoritățile, nu a răspuns.

În 2019, în orașul său, Angarsk, a ucis și a ars cinci cămile "pentru întărirea Rusiei". Centrul șamanic Tengeri din Ulan-Ude a amintit atunci că buriații consideră cămila un animal sacru. Poliția a refuzat totuși să deschidă un dosar penal, pe motiv că proprietarul unui animal domestic poate hotărî ce face cu el.

Gestul i-a adus și critici din partea lui Kara-ool Dopchun-ool, considerat șamanul-șef al Rusiei, care a promis să îl demită din funcția de adjunct. Nu s-a întâmplat. Dimpotrivă, în august, Tsybikov a organizat un congres disident, la care s-a ales singur "șaman suprem al Rusiei", un titlu pe care majoritatea șamanilor nu i-l recunosc.