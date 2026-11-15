Sofia a fost desemnat cel mai frumos nume din lume

2 minute de citit Publicat la 08:00 15 Noi 2026 Modificat la 08:26 15 Noi 2026

Un studiu a decis că Sofia este cel mai frumos nume din lume. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Sofia este, în mod oficial, cel mai frumos nume din lume. Acest lucru este confirmat de un studiu realizat de profesorul Bodo Winter, de la Universitatea din Birmingham, care a analizat structura acustică a celor mai populare 100 de prenume din Regatul Unit și din Statele Unite, aplicând principiile simbolismului fonetic.

Au fost analizate nu doar de datele privind înregistrarea nașterilor, ci și din punctul de vedere al lingvisticii experimentale, care l-a identificat drept cel mai armonios nume feminin, cu o sonoritate extrem de plăcută.

Clasamentul numelor reflectă evoluția gusturilor părinților în ultimii douăzeci de ani și demonstrează în ce măsură sonoritatea cuvintelor ne poate influența percepțiile. Secretul succesului său a fost dezvăluit de profesorul Bodo Winter, de la Universitatea din Birmingham, care a analizat structura acustică a celor mai populare 100 de prenume din Regatul Unit și Statele Unite, aplicând principiile simbolismului fonetic, relatează Il Messaggero. Deși studiul a fost realizat în limba engleză, pronunția numelui Sofia (sau Sophia) rămâne practic identică în zeci de alte limbi, inclusiv italiană, spaniolă, greacă, rusă, germană, franceză, portugheză şi română.

Studiul

Pentru a determina ce nume a suscitat cele mai pozitive reacții, un studiu realizat de Winter în 2023 a utilizat modele fonetice cantitative. Fiecare nume a fost transcris în Alfabetul Fonetic Internațional și descompus în fonemele sale componente. Ulterior, fiecărui sunet i s-a atribuit o valoare emoțională derivată din cercetări anterioare privind simbolismul sunetelor, ceea ce a permis calcularea unui indice general de „plăcere acustică”.

Pe lângă „Sophia”, clasamentele au favorizat numele scurte, caracterizate prin sunete blânde și nazale, precum Zoe, Rosie, Ivy, Phoebe, Violet, Hannah și Ellie.

Originile numelui

Dincolo de muzicalitatea sa, numele „Sophia” poartă cu sine o moștenire culturală ce se întinde pe parcursul a milenii. Acesta provine din cuvântul grecesc vechi “σοφία” („sophia”), care înseamnă „înțelepciune” sau „cunoaștere”, concepte considerate virtuți supreme în Grecia Antică.

Ce spune știința despre puterea sunetului

Conform psihologiei cognitive, caracterul plăcut al sunetului unui nume generează așteptări și judecăți implicite înainte chiar de a întâlni o persoană. Acest mecanism este legat de „efectul Bouba/Kiki”, un fenomen descoperit de lingvistul Wolfgang Köhler, care sugerează că mintea umană tinde să asocieze sunetele dure, unghiulare (precum „Kiki”) cu trăsături rigide, în timp ce asociază sunetele blânde și vocalele deschise (precum „Bouba”) cu forme sinuoase, căldură și sociabilitate.

Prin urmare, numele cu o calitate fluidă și melodică, așa cum este „Sophia”, transmit instinctiv o impresie de bunătate și deschidere. La acest fenomen se adaugă studii privind fluența cognitivă și „efectul literelor din nume” (name-letter effect), care sugerează că termenii ușor de pronunțat necesită un efort mai mic din partea creierului pentru a fi procesați, generând astfel un sentiment imediat de familiaritate și credibilitate.

Această percepție are implicații concrete în viața de zi cu zi, așa cum au demonstrat diverse experimente realizate în medii academice și profesionale, precum testele care implică CV-urile, unde sonoritatea unui nume poate influența, în mod real, impresiile inițiale ale celor care efectuează evaluări.