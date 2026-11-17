Țara care vrea să limiteze numărul copiilor la trei: Motivul din spatele deciziei care amintește de China

4 minute de citit Publicat la 13:13 17 Noi 2026 Modificat la 13:13 17 Noi 2026

Copii pe un ponton, în Papua Noua Guinee. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Lorna Iseu și-a dorit întotdeauna o familie numeroasă. Mamă a cinci copii, și-a împlinit dorința, însă nu i-ar încuraja neapărat și pe alții să facă același lucru. „Mi-am dat seama acum că o familie numeroasă nu este ieftină”, a spus ea. „Aș încuraja cuplurile să aibă cel puțin doi sau trei copii. În cazul meu, cinci copii înseamnă destul de mult stres.”

Este posibil ca premierul statului Papua Noua Guinee, James Marape, să fie de acord cu ea.

Guvernul său a anunțat planuri pentru introducerea unei noi politici naționale de planificare familială, menită să limiteze rata ridicată a natalității din țară, potrivit ABC News.

Potrivit propunerii prezentate într-un comunicat de presă, familiile ar urma să fie încurajate să nu aibă mai mult de trei copii. Măsura amintește de politica „unui singur copil” din China, abandonată între timp, care a rămas în vigoare până în 2015.

Deși se află încă în stadiul de propunere, politica Papua Noua Guinee urmărește prevenirea sarcinilor neplanificate, reducerea presiunii asupra serviciilor publice și a bugetelor gospodăriilor, precum și încetinirea creșterii populației țării.

Statisticile oficiale estimează populația statului Papua Noua Guinee la aproximativ 10,18 milioane de locuitori, aceasta crescând cu peste 180.000 de persoane în fiecare an.

Economiștii pun însă la îndoială fiabilitatea datelor recensământului național și susțin că populația reală ar putea fi mai aproape de 12 milioane de persoane.

Sarcinile în rândul adolescentelor și natalitatea ridicată din mediul rural se numără printre factorii considerați responsabili pentru creșterea rapidă a populației.

Experții în sănătate spun, de asemenea, că accesul limitat la servicii medicale și la metode contraceptive determină multe femei să aibă mai mulți copii decât și-ar dori în mod normal.

Cifre ascunse: „Ai 85 de copii într-o singură clasă”

Doamna Iseu locuiește în capitala țării, Port Moresby.

Soțul ei lucrează ca agent de pază, în timp ce ea stă acasă pentru a avea grijă de cei mai mici trei copii ai familiei.

Cei doi copii mai mari merg la școală.

„Copiii mei nici măcar nu au loc să stea cum trebuie în clasă. Unii stau pe bănci, mulți stau pe podea. Este o aglomerație îngrozitoare”, a spus ea.

Margaret Ropa, tot mamă a cinci copii și locuitoare din Port Moresby, este de acord cu această situație. Ea spune că numărul foarte mare de copii din sistemul public de învățământ a obligat-o să își trimită copiii la o școală privată.

„Ai 85 de copii într-o singură clasă”, a spus ea.

O foaie de parcurs națională pentru reformă, publicată în 2025 și intitulată Reset@50, care prezintă prioritățile guvernului pentru următorii 20 de ani, indică o rată a fertilității de 3,6 copii pentru fiecare femeie din Papua Noua Guinee.

Documentul menționează o rată a natalității în rândul adolescentelor de 64,9 nașteri la 1.000 de fete și femei cu vârste între 15 și 19 ani, mult peste media globală de aproximativ 38 de nașteri la 1.000 de persoane, potrivit datelor Băncii Mondiale.

Între timp, doar 25% dintre femeile aflate la vârsta reproductivă utilizau metode contraceptive moderne.

O rată a fertilității de 3,6 copii într-o țară cu 10 milioane de locuitori înseamnă aproximativ 250.000-300.000 de nașteri anual.

Kingtau Mambon, lector de economie la Universitatea din Papua Noua Guinee, a declarat pentru ABC că numărul anual al nașterilor din țară este probabil situat la limita superioară a acestui interval.

„Am discutat cu medici, iar aceștia spun că rata natalității este de aproximativ 300.000 de nașteri pe an”, a afirmat el.

Domnul Mambon consideră că cifra de 10,18 milioane de locuitori furnizată de Oficiul Național de Statistică este probabil subestimată și susține că populația reală ar putea ajunge până la 12 milioane de persoane.

El a spus că cel mai recent recensământ, realizat în 2024, ar putea să nu fie pe deplin exact, deoarece a inclus doar șase întrebări și a fost afectat de probleme logistice și disfuncționalități administrative.

Acesta a povestit că a fost nevoit să caute personal recenzorii pentru a participa la recensământ.

„Practic, alergam după oamenii care aduceau chestionarele”, a spus el. „Ei ar fi trebuit să mă caute pe mine.”

ABC a contactat guvernul din Papua Noua Guinee pentru a solicita un punct de vedere cu privire la populația țării, recensământ și politica propusă.

Domnul Mambon a spus că a discutat cu numeroase persoane din centrul orașului Port Moresby care nu au participat la recensământ și consideră că aceeași situație s-a întâlnit și în zonele rurale, unde observă cea mai mare parte a creșterii populației.

El a explicat că tradițiile legate de proprietatea asupra terenurilor reprezintă unul dintre motivele pentru care familiile sunt atât de numeroase.

„Problema în Papua Noua Guinee este că bărbații dețin pământurile, iar pentru a le apăra ai nevoie de foarte mulți oameni”, a spus el. „Prin urmare, bărbații trebuie să urmărească interesele legate de protejarea pământurilor și a moștenirii tribale. Trebuie să aibă mai mulți copii.”

Domnul Mambon a mai spus că stigmatizarea contracepției în zonele rurale contribuie, de asemenea, la creșterea ratei fertilității.

„Multe dintre unitățile medicale sunt administrate de ONG-uri ale organizațiilor religioase”, a afirmat el. „Din perspectiva unor organizații religioase, există reticență în a oferi contraceptive.”

O abordare complexă

Doamna Ropa a spus că este de părere că guvernul procedează corect prin propunerea acestei politici, însă are îndoieli în privința modului în care aceasta va fi acceptată, în special în sate și în zonele rurale.

Anjelique Giranah, directoarea organizației Marie Stopes PNG, o organizație neguvernamentală care oferă servicii de planificare familială și sănătate reproductivă, a declarat că încurajarea oamenilor să aibă mai puțini copii nu va funcționa decât dacă guvernul le oferă femeilor mai multă putere de decizie în privința dimensiunii familiilor.

Ea a explicat că accesul limitat la servicii medicale și la metode contraceptive, precum și așteptările familiei și ale partenerilor de viață, determină femeile să aibă mai mulți copii decât și-ar dori.

„Cercetările naționale confirmă că multe femei care vor să amâne sau să evite o sarcină nu pot avea acces la metodele contraceptive de care au nevoie”, a spus ea.

„Pentru noi, o alegere cu adevărat liberă înseamnă ca o femeie să poată avea acces la informații de încredere și la o gamă variată de metode contraceptive și, în același timp, să poată lua această decizie în mod voluntar, fără presiuni sau constrângeri.”