Tot mai mulți tineri americani locuiesc cu părinții până la 30 de ani. „Vom semăna tot mai mult cu Europa”

În 1980, aproximativ 15% dintre adulții aflați în jurul vârstei de 20 și 30 de ani locuiau cu părinții. Foto: Getty Images

Modelul tradițional potrivit căruia un tânăr american termină școala, își găsește un loc de muncă stabil și pleacă definitiv din casa părinților începe să se schimbe. Tot mai mulți membri ai generațiilor Z și Millennials aleg să rămână în locuința familiei, pe fondul costurilor tot mai mari ale vieții și al dificultăților de a-și permite o locuință proprie.

„Pe măsură ce dobânzile au crescut, iar accesibilitatea locuințelor rămâne foarte scăzută, vedem o creștere a traiului în gospodării cu mai multe generații”, a declarat recent Ivy Zelman, cofondatoare și vicepreședinte executiv al companiei de cercetare imobiliară Zelman, parte din Walker & Dunlop, în cadrul unei mese rotunde la care a participat și revista Fortune.

Potrivit estimărilor companiei, fenomenul va continua și în a doua jumătate a acestui deceniu.

În 1980, aproximativ 15% dintre adulții aflați în jurul vârstei de 20 și 30 de ani locuiau cu părinții. Astăzi, proporția a ajuns la aproximativ 22,4% în cazul generațiilor Z și Millennials. Zelman estimează că procentul se va menține la un nivel similar și în 2030.

Chiriile și prețurile locuințelor îi țin pe tineri acasă

Pentru mulți dintre tinerii americani, problema este una strict financiară. Costul vieții a crescut, în timp ce veniturile nu au ținut pasul cu scumpirile. Datele Zelman arată că doar 44% dintre persoanele cu vârste între 20 și 39 de ani își permit chiria medie din zona în care locuiesc.

Însă nu este vorba doar despre bani. Potrivit lui Ivy Zelman, se produce și o schimbare de mentalitate. Faptul că un adult tânăr locuiește cu părinții nu mai este privit la fel de negativ ca în trecut.

„Credem, de asemenea, că există o schimbare de durată în modul în care oamenii aleg să trăiască. Dacă ne uităm la tinerii adulți de astăzi, care sunt mulțumiți sau se simt confortabil locuind cu părinții, stigmatul negativ nu mai este cu adevărat prezent. Vom începe să semănăm tot mai mult cu Europa: vom avea gospodării în care locuiesc mai multe generații”, a spus Zelman.

Tinerii americani au tot mai greu acces la o locuință

Problemele de acces la locuințe ar putea persista, în condițiile în care Statele Unite au anumite „limitări” în dezvoltarea unor cartiere cu o densitate mai mare a locuințelor, inclusiv din cauza prețurilor ridicate ale terenurilor.

În același timp, cea mai mare parte a averii imobiliare este concentrată în rândul generațiilor mai în vârstă. Baby Boomers și generația X dețin o parte importantă din averea acumulată prin proprietăți, iar persoanele din aceste generații sunt de până la 20 de ori mai susceptibile să dețină o a doua locuință decât americanii aflați la 30 și ceva de ani, potrivit datelor Zelman.

Capitalul acumulat în locuințe reprezintă în prezent aproximativ o cincime din averea Baby Boomers și a crescut constant în timp.

Diferența de avere dintre generații este semnificativă. Americanii de 70 de ani și peste au o avere netă medie de aproape 1,4 milioane de dolari, iar cei cu vârste între 55 și 69 de ani au aproximativ 1,175 milioane de dolari. În schimb, americanii din generațiile Z și Millennials cu vârste sub 40 de ani au, în medie, aproximativ 100.000 de dolari.

Salariile au crescut, dar banii valorează mai puțin

Situația este cu atât mai dificilă pentru tineri cu cât creșterile de venituri nu reușesc să compenseze costurile tot mai mari.

Potrivit BCG Center for Macroeconomics, generația Z are cel mai mare decalaj de venituri între generații de la Baby Boomers încoace. Cei mai în vârstă angajați din generația Z câștigă un venit mediu de aproximativ 42.000 de dolari, calculat în dolari constanți. Este cu 25% mai mult decât câștigau Millennials la aceeași vârstă și cu 50% peste veniturile Baby Boomers la aceeași vârstă.

Cu toate acestea, puterea de cumpărare a banilor este mai mică.

Autorii unui raport BCG au arătat că, în prezent, cumpărarea unei locuințe presupune „o mică avere”, iar costurile pentru lucruri de zi cu zi, inclusiv mobilierul, au crescut puternic.

„Generația Z și Millennials trec prin propria lor perioadă dificilă în încercarea de a-și construi carierele, veniturile și averea și se confruntă cu provocări specifice, precum datoriile pentru studii și accesul dificil la locuințe”, au scris autorii raportului. Aceștia au precizat însă că, în ciuda acestor dificultăți, cele două generații înregistrează progrese importante.

Aproape jumătate dintre tinerii chiriași nu mai au bani pentru distracție

Presiunea financiară se vede și în cheltuielile de zi cu zi.

Datele Ogilvy Consulting pentru 2026 arată că aproximativ 42% dintre chiriașii din generația Z spun că nu mai au bani disponibili pentru activități de divertisment.

În cazul celor care încă își permit să plătească chirie, economisirea banilor este unul dintre principalele motive pentru care aleg să locuiască în continuare cu familia. Aproximativ 58% dintre chiriași au indicat economisirea drept principalul motiv pentru care au rămas acasă în acest an, comparativ cu 41% dintre proprietarii de locuințe.

Între timp, aproape toate cheltuielile importante au crescut. Potrivit datelor Zelman, indicele prețurilor pentru benzină din august 2026 a ajuns la 198% din nivelul înregistrat în ianuarie 2000. Cu alte cuvinte, prețul este aproape dublu față de acum mai bine de două decenii.

În aceeași perioadă, prețurile alimentelor au crescut cu 112%, cele din educație cu 193%, utilitățile cu 168%, iar costurile pentru servicii medicale cu 132%.

Pentru multe familii americane, cheltuielile esențiale consumă deja mai mult de jumătate din veniturile disponibile. Zelman estimează că acestea reprezintă 54,3% din venituri, în timp ce rata economisirii a ajuns la doar 2,8% în al doilea trimestru din 2026, cel mai scăzut nivel din 2007.

În acest context, locuirea mai multor generații sub același acoperiș devine pentru tot mai multe familii americane nu doar o soluție financiară, ci și o alternativă tot mai acceptată din punct de vedere social.