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Un autocar s-a prăbușit într-o prăpastie, în apropiere de Barcelona. Sunt 83 de răniți, șapte sunt în stare gravă

G.M.
1 minut de citit Publicat la 08:06 26 Oct 2026 Modificat la 08:06 26 Oct 2026
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autocar căzut într-o râpă
Un autocar a căzut duminică într-o râpă în localitatea Fogars de Montclús, în apropiere de Barcelona, iar 83 de persoane au fost rănite. FOTO: X

Un autocar a căzut duminică într-o râpă în localitatea Fogars de Montclús, în apropiere de Barcelona, iar 83 de persoane au fost rănite, potrivit serviciilor de urgență din Catalonia, scrie AP News.

Conform bilanțului Serviciului de Urgențe Medicale al Cataloniei, șapte dintre victime sunt în stare gravă, 18 au suferit răni de gravitate medie, iar 58 au fost rănite ușor.

Potrivit autorităților locale, accidentul s-a produs după ce autocarul s-a ciocnit cu un autoturism la aproape 60 de kilometri de Barcelona, iar apoi a pierdut controlul într-o curbă și s-a prăbușit într-o prăpastie.

La fața locului au fost trimise 23 de ambulanțe și două elicoptere medicale, precum și trei echipe mixte de pompieri și personal medical și trei echipe de sprijin psihologic. Pompierii au mobilizat și echipe specializate în salvare montană, a relatat EFE.

Ministrul Sănătății din guvernul regional al Cataloniei (Generalitat), Olga Pané, a declarat că echipele de salvare cercetează zona pentru a stabili dacă mai există și alte victime.

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Etichete: accident Barcelona raniti accident accident autocar

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