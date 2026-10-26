Un autocar s-a prăbușit într-o prăpastie, în apropiere de Barcelona. Sunt 83 de răniți, șapte sunt în stare gravă

1 minut de citit Publicat la 08:06 26 Oct 2026 Modificat la 08:06 26 Oct 2026

Un autocar a căzut duminică într-o râpă în localitatea Fogars de Montclús, în apropiere de Barcelona, iar 83 de persoane au fost rănite. FOTO: X

Un autocar a căzut duminică într-o râpă în localitatea Fogars de Montclús, în apropiere de Barcelona, iar 83 de persoane au fost rănite, potrivit serviciilor de urgență din Catalonia, scrie AP News.

Conform bilanțului Serviciului de Urgențe Medicale al Cataloniei, șapte dintre victime sunt în stare gravă, 18 au suferit răni de gravitate medie, iar 58 au fost rănite ușor.

Un total de 83 personas resultaron heridas, siete de ellas graves y otras 18 menos graves, al caer el autobús en el que viajaban por un terraplén de veinte metros a su paso por el municipio de Fogars de Monclús, en Barcelona, España. #Alguienlotienequedecir #JLMNoticias https://t.co/z1Y3qy1Sfb — José Luis Morales (@JLMNoticias) October 25, 2026

Potrivit autorităților locale, accidentul s-a produs după ce autocarul s-a ciocnit cu un autoturism la aproape 60 de kilometri de Barcelona, iar apoi a pierdut controlul într-o curbă și s-a prăbușit într-o prăpastie.

? Un autobús cayó por un talud de unos 20 metros tras chocar con un automóvil en Fogars de Montclús, en la provincia de Barcelona, España. El accidente dejó 41 personas valoradas por los servicios de emergencia, 20 de ellas con heridas graves. No se reportaban fallecidos. https://t.co/VsOHuwRB8W — Luis David García (@ldgarcia_mkt) October 25, 2026

La fața locului au fost trimise 23 de ambulanțe și două elicoptere medicale, precum și trei echipe mixte de pompieri și personal medical și trei echipe de sprijin psihologic. Pompierii au mobilizat și echipe specializate în salvare montană, a relatat EFE.

#Breaking ?Passenger bus plunges downhill after hitting car northeast of #Barcelona, injuring at least 80 people, #Spanish officials say ▪️Emergency services deployed 15 ambulances & two medical helicopters to the scene. The cause of the accident remains under investigation. ▪️Local authorities said the bus plunged 65ft down a slope moments after the initial impact. ▪️The President of the Generalitat of Catalonia, Salvador Illa, said he was monitoring the situation “with great concern”. — ⚡️? Sarwar ?⚡️ (@ferozwala) October 25, 2026

Ministrul Sănătății din guvernul regional al Cataloniei (Generalitat), Olga Pané, a declarat că echipele de salvare cercetează zona pentru a stabili dacă mai există și alte victime.