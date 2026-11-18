Un bărbat a fost concediat pentru că a întrebat ChatGPT cum să obțină despăgubiri de 50.000 de euro de la companie

2 minute de citit Publicat la 11:27 18 Noi 2026 Modificat la 11:38 18 Noi 2026

Un bărbat a fost concediat pentru că a întrebat ChatGPT cum să obțină despăgubiri de la companie FOTO: Getty Images

Un bărbat care era angajat la o companie de recrutare din Țările de Jos a fost concediat după ce s-a descoperit că folosea calculatorul de serviciu pentru a-și pregăti strategia de plecare din companie. Angajatorul a aflat că acesta a întrebat ChatGPT cum să-și negocieze despăgubirile și ce sumă ar fi putut să încaseze la plecarea din companie.

Olandezul spera să primească 50.000 de euro.

Cazul a ajuns, în final, în instanță, care i-a dat câștig de cauză bărbatului, apreciind că decizia de concediere a fost nejustificată, dar i-a acordat despăgubiri de doar 7.541 de euro, potrivit L`Independent.

Angajatul fusese recrutat în ianuarie 2024, pe postul de consultant, însă relația lui cu conducerea companiei a fost una dificilă încă de la început. Pe 12 martie 2025, compania l-a informat că nu îi va fi prelungit contractul individual de muncă pe durată determinată. Ulterior, acesta a intrat în concediu medical.

Situația a escaladat în iunie 2025, când compania a descoperit în calculatorul bărbatului mai multe documente și conversații care arătau că acesta își pregătea plecarea și negocierile privind despăgubirile, în timp ce computerul era depanat de departamentul specializat.

Voia să înceapă negocierile de la 80.000 de euro

În conversațiile purtate cu ChatGPT, angajatul încerca să stabilească ce sumă ar putea solicita de la angajator. „Pot să cer 50.000 de euro sau este exagerat?”, l-a întrebat acesta pe chatbot.

Mai mult, bărbatul lua în calcul să înceapă negocierile de la 80.000 de euro, pentru a avea suficient spațiu de negociere, și voia să afle dacă ar putea obține 40.000 de euro fără să ajungă în instanță.

Angajatorul a susținut că bărbatul folosise echipamentele companiei în scop personal, a făcut afirmații defăimătoare la adresa firmei și a transmis informații confidențiale către ChatGPT.

Un alt aspect invocat de companie s-a referit la absența angajatului de la mai multe întâlniri programate pentru pregătirea revenirii la locul de muncă. În total, compania a menționat șapte motive pentru a justifica decizia de concediere cu efect imediat care a fost comunicată la 23 iunie 2025.

Instanța a considerat că folosirea ChatGPT nu justifică o concediere imediată

Angajatul a contestat decizia în instanță, iar judecătorii au ajuns la concluzia că măsura dispusă de companie nu a fost justificată.

Instanța a apreciat că acesta a avut un comportament într-o anumită măsură culpabil, însă angajatorul nu a demonstrat că utilizarea calculatorului de serviciu în scop personal era interzisă în mod explicit. De asemenea, compania nu a putut dovedi că angajatul divulgase secrete comerciale sau informații sensibile.

Prin urmare, judecătorii au considerat că discuțiile purtate cu ChatGPT vizau în principal conflictul de muncă și pregătirea negocierilor cu angajatorul, fără să existe suficiente dovezi privind divulgarea unor informații confidențiale.

Un alt argument invocat de companie a fost că angajatul ar fi furnizat informații false în CV în momentul angajării. Nici această acuzație nu a putut fi însă demonstrată.

Câți bani a primit, în final, angajatul

Prin hotărârea pronunțată pe 22 mai 2026, instanța a obligat compania să îi plătească fostului angajat o indemnizație de tranziție de 2.976,04 euro brut și despăgubiri forfetare de 4.565,70 euro brut pentru încetarea neregulamentară a raporturilor de muncă.

La aceste sume se adaugă 1.578 de euro reprezentând cheltuieli de judecată, la care se aplică dobânzile legale.

În total, despăgubirile acordate se ridică la 7.541 de euro, o sumă considerabil mai mică decât cei 50.000 de euro pe care angajatul spera să îi obțină de la fostul angajator.