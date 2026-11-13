1 minut de citit Publicat la 10:47 13 Noi 2026 Modificat la 11:01 13 Noi 2026

Un bărbat din India a înghiţit o „bomboană” explozivă și a murit FOTO: Getty Images

Poliţia indiană a arestat doi bărbaţi acuzaţi că au ucis o persoană pe care au determinat-o înghită o pastilă explozivă folosită pentru uciderea mistreţilor, pe care i-au prezentat-o drept o bomboană, potrivit AFP citată de Agrepres.

Victima, Rajendra Barautiya, în vârstă de 35 de ani, membru al unei comunităţi tribale din statul Madhya Pradesh, din centrul Indiei, a decedat marţi în urma rănilor suferite după ce a înghiţit falsul desert.

"Această bombă, folosită de anumite populaţii din regiune pentru a ucide mistreţii sălbatici, i-a fost oferită victimei. Ea a explodat în momentul în care a înghiţit-o", a declarat pentru AFP Rekha Singh, o reprezentantă a poliţiei din districtul Dindori.

Rănit grav, bărbatul a decedat la spitalul unde fusese transportat de urgenţă, a adăugat aceeaşi sursă.

Doi suspecţi, printre care şi cel care i-a oferit victimei aşa-zisa bomboană, au fost acuzaţi de omor din culpă şi au fost plasaţi în arest.

"N-am reuşit încă să stabilim motivul acestei crime, sau dacă a fost mai degrabă o greşeală ori o glumă", a precizat Singh. "Ancheta este în curs de desfăşurare", a subliniat ea.

Acest tip de "bombă" este produsă artizanal, într-o bilă de aluat fiind introdusă pulbere explozivă, provenită de la petarde sau artificii. Aceasta poate semăna cu un desert binecunoscut în India, numit "rasgulla".