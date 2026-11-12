Un bărbat din Italia a omorât cocoşul vecinilor pentru că a cântat prea tare dimineața. După 5 ani, a ajuns la judecată

1 minut de citit Publicat la 15:07 12 Noi 2026 Modificat la 15:13 12 Noi 2026

Bărbatul a împuşcat cocoşul pentru că acesta cânta prea tare. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un bărbat din localitatea Zero Branco, provincia Treviso, va fi judecat în Italia, fiind acuzat că a împuşcat cocoşul vecinilor deranjat de faptul că acesta cânta prea tare.

Un cocoș care a cântat prea tare în zori, acesta a fost motivul pentru care animalul a fost ucis cu o pușcă cu aer comprimat, relatează La Stampa. În centrul incidentului, petrecut în urmă cu cinci ani, se află un bărbat din Zero Branco, provincia Treviso, care va trebui acum să răspundă pentru faptele sale în fața instanței.

Pe 27 ianuarie 2027, bărbatul urmează să se prezinte în fața unui judecător pentru a răspunde la acuzațiile privind uciderea cocoșului, care îi aparținea unui vecin.

Conform anchetei, bărbatul ar fi împușcat animalul cu o pușcă cu aer comprimat, deoarece a fost deranjat de faptul că acesta cânta prea tare în primele ore ale dimineții. Inculpatul, însă, neagă comiterea faptei.

Imaginile surprinse de un sistem de supraveghere video ar fi ajutat la reconstituirea evenimentelor și la identificarea presupusului autor. Potrivit acuzării, aceste imagini constituie probe împotriva bărbatului și vor juca un rol central în cadrul procedurilor judiciare.

Astfel, chestiunea a ajuns în fața instanțelor la aproximativ cinci ani de la producerea evenimentelor. Proprietarul cocoșului s-a constituit parte civilă în cadrul procedurilor.