Un bărbat și-a uitat rucsacul cu peste 100.000 de euro în tren. Detaliul din bagaj care a făcut diferența

2 minute de citit Publicat la 12:00 25 Oct 2026 Modificat la 12:00 25 Oct 2026

Banii aparțineau unui pensionar din Germania, aflat în tranzit prin capitala Austriei. Foto: Getty Images

De la proteze dentare și proteze de picior până la telefoane și sume impresionante de bani, toate ajung la Biroul de Obiecte Pierdute din Viena. Anual, aproximativ 126.000 de obiecte sunt predate angajaților, iar unele dintre cazuri sunt de-a dreptul surprinzătoare, potrivit Heute.

Una dintre cele mai spectaculoase descoperiri a fost un rucsac în care se aflau peste 100.000 de euro în numerar. Geanta a fost găsită în urmă cu ceva timp în gara principală din Viena.

Banii aparțineau unui pensionar din Germania, aflat în tranzit prin capitala Austriei. Bărbatul intenționa să folosească suma pentru a plăti un avans la achiziția unei proprietăți, însă și-a uitat din greșeală rucsacul în tren.

Din fericire, în bagaj se aflau și documente bancare, precum și alte chitanțe care le-au permis angajaților să-i identifice rapid proprietarul. „A fost, bineînțeles, extrem de fericit și recunoscător când a venit să-și recupereze banii”, a povestit Sandra Holzinger, purtătoare de cuvânt a serviciului municipal MA 48, citată de publicația Heute.

Ce obiecte ajung la Biroul de Obiecte Pierdute din Viena

Recuperarea obiectelor pierdute nu este un lucru neobișnuit. Din cele aproximativ 126.000 de obiecte predate în 2025, peste 57.000 au ajuns înapoi la proprietarii lor.

În sediul din cartierul vienez Margareten, lucrurile sunt organizate cu grijă, în funcție de luna în care au fost găsite. Printre ele se numără haine, umbrele, căști audio, telefoane iPhone și legături de chei.

În cursul anului trecut, au fost predate aproximativ 19.000 de portofele, 7.100 de genți, aproape 30.000 de acte și documente, peste 10.000 de telefoane mobile și 9.600 de chei.

Șefa serviciului, Emsada Kurbegovic, spune că unele dintre obiectele recuperate sunt greu de imaginat. Printre cele mai neobișnuite se numără protezele dentare. „Unii vienezi își pierd chiar și proteza dentară, apoi vin să o recupereze”, a povestit aceasta.

Potrivit relatării, un bărbat a venit la un moment dat la birou și și-a pus pe loc proteza pe care o pierduse, pentru a verifica dacă era într-adevăr a lui.

Câți bani pierd oamenii și care sunt cele mai ciudate obiecte

Sumele de bani găsite în obiectele pierdute pot fi considerabile. „Se pierd, estimativ, între 30.000 și 40.000 de euro”, a explicat Emsada Kurbegovic.

Nici obiectele neobișnuite nu lipsesc. La birou au ajuns, de-a lungul timpului, o proteză de picior, un cimpoi, o mască inspirată de personajul Hannibal Lecter, un manechin pentru exerciții de respirație artificială și chiar un distrugător stelar LEGO din universul Star Wars.

Interesul pentru recuperarea bunurilor pierdute este ridicat. Anul trecut, peste 40.000 de persoane s-au prezentat personal la serviciul din Viena, adică aproximativ 170 de oameni în fiecare zi lucrătoare.

Pentru a le reda obiectele proprietarilor, angajații trebuie adesea să se transforme în adevărați detectivi. Ei caută indicii în nume, acte și alte documente, pentru a stabili cui îi aparține fiecare bun.