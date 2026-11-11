Un bebeluș îngropat de viu de tatăl său a fost salvat în ultima clipă. Polițiștii au auzit plânsetele copilului sub pământ

2 minute de citit Publicat la 21:51 11 Noi 2026 Modificat la 21:51 11 Noi 2026

Copilul se află acum în spital, unde primește îngrijiri medicale și se așteaptă să se recupereze complet. Foto: Getty Images

Un bebeluș de 11 luni a fost salvat în ultima clipă în statul american Carolina de Sud, după ce a fost îngropat de viu, într-o cușcă pentru câini, de tatăl său, relatează BBC. Polițiștii cred că micul Koah Sharpe a petrecut 24 de ore în acea cușcă, sub pământ. Bebelușul este acum în spital, iar tatăl său a fost arestat și urmează să fie pus sub acuzare.

Koah Sharpe a fost dat dispărut, luni, când a fost luat de tatăl său, Michael Comer, în vârstă de 25 de ani, potrivit poliției locale. Comer a fost arestat luni seara, dar băiatul nu era cu el.

Bebelușul a fost găsit marți „îngropat de viu” și „în pragul morții” în apropiere de locuința tatălui său, a declarat șeriful comitatului Lexington, Jay Koon, într-o conferință de presă. Polițiștii cred că băiatul a fost acolo timp de 24 de ore.

Copilul se află acum în spital, unde primește îngrijiri medicale și se așteaptă să se recupereze complet.

Răpit din casa mamei și îngropat de viu

Koah Sharpe era în grija bunicii lui, mama lui Comer, luni. Când tânărul a venit să-și vadă bebelușul, mama lui a ieșit din încăpere. Michael Comer a profitat de acest moment și a plecat cu copilul.

„Sincer, sunt mama lui și nu m-am așteptat niciodată să facă așa ceva”, a declarat Patricia Comer.

Comer a fost văzut apoi în mai multe locuri fără copil și a fost arestat, luni seara, în comitatul Lexington. Întrebat unde este fiul său, tânărul „nu a avut prea multe de spus”, potrivit poliției.

100 de polițiști și pompieri au fost trimiși să îl caute pe Koah. Aceștia căutau în pădurea din apropierea casei lui Comer când au văzut o zonă cu „pământ răscolit”. Când au început să sape, au auzit beblușul plângând. Șeriful a spus că a fost „cel mai frumos sunet” pe care l-au auzit vreodată.

„A fost o cursă contracronometru. Toată lumea cobora în grabă, încercând să-l scoată de acolo”, a adăugat Koon.

Copilul se aflat într-o cușcă de câini. Cușca fusese învelită într-un prosop, ceea ce i-a oferit suficientă protecție încât să poată respira. „Cușca avea, probabil, estimez eu, aproximativ 61 pe 61 de centimetri. Așa că, odată ce cușca a atins solul, probabil că între partea superioară a acesteia și nivelul solului mai era o distanță de cel puțin 30 de centimetri”, a explicat Koon.

În ceea ce privește relația dintre părinți, șeriful a spus că existau „în mod evident, unele probleme”. Documentele instanței arată că Comer pledase anterior vinovat pentru acuzații de violență domestică.

Mama lui Comer, Patricia Comer, a declarat pentru NBC News că mama lui Koah avea custodia exclusivă a copilului, dar i-a permis lui Michael să-și vadă copilul atât timp cât este supravegheat de bunică. Ea a spus că fiul ei a mai avut grijă de copil și în trecut, fără să fie supravegheat, și că nu nu au existat probleme.